Comisia Europeană: România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului. Dezechilibrele economice rămân însă „excesive”

Comisia Europeană a publicat pachetul de primăvară al Semestrului European 2026, document care analizează situația economică și bugetară a statelor membre. În cazul României, Bruxelles-ul transmite două mesaje importante: pe de o parte, autoritățile au adoptat măsuri considerate eficiente pentru reducerea deficitului bugetar, însă, pe de altă parte, economia continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice excesive.

Evaluarea vine într-un moment în care România se află sub procedura de deficit excesiv și încearcă să își respecte angajamentele asumate în fața instituțiilor europene.

Potrivit documentului adoptat miercuri de Executivul comunitar, România se numără printre statele membre care au adoptat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv.

Alături de România, pe această listă se regăsesc Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Polonia și Slovacia.

În aceste condiții, Comisia Europeană apreciază că nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv în această etapă.

România beneficiază de un plan de ajustare bugetară pe șapte ani, în locul perioadei standard de patru ani. Comisia a analizat și respectarea reformelor și investițiilor care au stat la baza acordării acestei perioade extinse.

Potrivit evaluării, România și celelalte state aflate în situații similare și-au respectat în mod satisfăcător angajamentele asumate.

Deși evaluarea privind deficitul este una favorabilă, raportul atrage atenția asupra vulnerabilităților economice existente.

Comisia Europeană arată că România continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice excesive, deoarece vulnerabilitățile identificate anterior rămân grave.

În cadrul aceleiași analize, Bruxelles-ul precizează că Grecia, Țările de Jos și Suedia nu mai sunt considerate state cu dezechilibre macroeconomice, după ce vulnerabilitățile s-au redus în ultimii ani.

În schimb, Italia, Ungaria și Slovacia continuă să fie încadrate în categoria statelor cu dezechilibre economice, iar România rămâne singurul stat dintre cele analizate care este încadrat la categoria dezechilibrelor excesive.

Comisia Europeană a anunțat și o serie de măsuri care ar putea oferi mai multă flexibilitate statelor membre în ceea ce privește cheltuielile publice.

Potrivit Executivului comunitar, țările care investesc în consolidarea securității energetice și reducerea dependenței de combustibilii fosili importați ar putea solicita o flexibilitate bugetară limitată.

Mecanismul ar urma să funcționeze prin extinderea actualei clauze derogatorii naționale utilizate pentru cheltuielile din domeniul apărării.

În perioada 2026-2028, statele membre ar putea beneficia de un plafon anual de până la 0,3% din PIB pentru măsuri de reziliență energetică, în limita unui plafon cumulat de 0,6% din PIB pentru întreaga perioadă.

Comisia subliniază însă că această flexibilitate nu modifică regulile privind sustenabilitatea finanțelor publice.

În cadrul recomandărilor adresate statelor membre, Comisia Europeană insistă asupra mai multor direcții considerate esențiale pentru creșterea competitivității Uniunii Europene.

Printre acestea se numără consolidarea finanțelor publice, stimularea investițiilor în cercetare și dezvoltare, reducerea birocrației și a sarcinilor administrative, accelerarea tranziției energetice și susținerea digitalizării serviciilor publice.

De asemenea, Executivul comunitar recomandă investiții în educație și formare profesională, măsuri pentru îmbunătățirea pieței muncii, dezvoltarea sistemelor de pensii suplimentare și extinderea accesului la servicii medicale și de îngrijire.

Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat că competitivitatea și sustenabilitatea finanțelor publice trebuie să meargă împreună pentru a asigura prosperitatea și reziliența Europei pe termen lung.

Documentele incluse în pachetul de primăvară al Semestrului European 2026 vor fi analizate în perioada următoare de Eurogrup și de Consiliul Uniunii Europene.

Aceste instituții vor discuta concluziile și recomandările formulate de Comisia Europeană înainte de aprobarea orientărilor finale adresate statelor membre.