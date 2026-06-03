Guvernul României a decis: ELCEN va vira către stat 50% din profitul net realizat în anul 2025

Guvernul a decis ca ELCEN să vireze către stat doar 50% din profitul net realizat în 2025, printr-o derogare de la regula distribuirii a minimum 90% din câștiguri. Măsura a fost aprobată prin memorandum pentru a permite finanțarea racordării CET Vest la rețeaua Transgaz din București.

Guvernul a aprobat miercuri, prin memorandum, mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor ELCEN să distribuie sub formă de dividende 50% din profitul net aferent anului 2025. Decizia reprezintă o derogare de la obligația legală de repartizare a minimum 90% din profitul net realizat.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv, această derogare a fost solicitată pentru a asigura resursele financiare necesare realizării unei investiții strategice, respectiv racordarea directă a CET Vest la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, operat de Transgaz.

ELCEN are un rol esențial în alimentarea cu energie termică a Capitalei, furnizând agent termic pentru aproximativ 560.000 de apartamente din București, echivalentul a circa 8.500 de blocuri și imobile, în care locuiesc aproximativ 1,5 milioane de persoane. De asemenea, compania deservește aproximativ 5.400 de instituții publice, obiective sociale și agenți economici și deține o cotă de aproximativ 4% din energia electrică livrată în Sistemul Energetic Național.

Investiția propusă pentru CET Vest este estimată la 73,2 milioane de lei și urmează să fie implementată pe parcursul a 36 de luni. Proiectul este inclus în Programul multianual de investiții pentru perioada 2026–2030.

Conform memorandumului aprobat, racordarea directă la rețeaua Transgaz va aduce beneficii importante, precum creșterea siguranței în alimentarea cu gaze naturale, reducerea costurilor de operare și a vulnerabilităților în situații de criză, posibilitatea achiziționării gazelor la prețuri mai avantajoase, precum și modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea eficienței energetice.

În paralel, ELCEN derulează trei proiecte prioritare de cogenerare de înaltă eficiență la CTE Grozăvești, CTE Progresul și CTE București Sud. Aceste investiții sunt finanțate din Fondul de Modernizare și au o valoare totală de peste 4,2 miliarde de lei.

Prin aprobarea distribuirii a doar 50% din profitul net sub formă de dividende, aproximativ 33,16 milioane de lei, reprezentând diferența față de scenariul distribuirii a 90% din profit, vor rămâne la dispoziția companiei. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea proiectului de racordare a CET Vest la conducta Sistemului Național de Transport al gazelor naturale operat de Transgaz. Măsura are ca obiectiv consolidarea securității energetice a Capitalei, susținerea investițiilor strategice în infrastructura de producere a energiei termice și creșterea sustenabilității sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) este o societate pe acțiuni cu personalitate juridică română, înființată în decembrie 2002, ca filială a S.C. Termoelectrica S.A., în urma reorganizării acestei companii. Sediul social al societății este situat pe Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București.

În prezent, principalul acționar al ELCEN este Ministerul Energiei, care deține 97,51% din capitalul social al companiei, în timp ce restul de 2,49% din acțiuni aparțin SNGN Romgaz. Activitatea companiei se desfășoară în domeniul producției, transportului și distribuției energiei electrice, principalul obiect de activitate fiind producția de energie electrică. Totodată, ELCEN produce, transportă, distribuie, dispecerizează și comercializează energie termică.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România, asigurând aproximativ 40% din producția națională și circa 90% din necesarul municipiului București. În ceea ce privește producția de energie electrică, compania deține o cotă de piață de aproximativ 5,5% la nivel național, potrivit Raportului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) privind monitorizarea pieței de energie electrică pentru luna ianuarie 2025.

Compania operează patru centrale termoelectrice amplasate în București – CET București Vest, CET Grozăvești, CET București Sud și CET Progresu – precum și o uzină de reparații. Aceste capacități produc simultan energie electrică și energie termică prin cogenerare de înaltă eficiență și utilizează drept combustibil principal gazele naturale. Centralele sunt echipate atât cu grupuri energetice de cogenerare, cât și cu instalații de vârf de tip cazane de apă fierbinte (CAF), utilizate pentru acoperirea consumului în perioadele de cerere ridicată.

Puterea electrică instalată a centralelor ELCEN este de 586,25 MW, iar puterea termică instalată se ridică la 1.736,38 Gcal/h. În anul 2024, compania a produs un total de 1.578.409,4 MWh energie electrică și a livrat 3.569.733,65 Gcal energie termică, confirmând astfel rolul său strategic în asigurarea alimentării cu energie a Capitalei și contribuția importantă la sistemul energetic național.