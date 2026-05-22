Guvernul a aprobat un memorandum prin care Secretariatul General al Guvernului este autorizat să mandateze reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz pentru aprobarea distribuirii unei cote de 65% din profitul repartizabil aferent anului 2025 sub formă de dividende.

Măsura vizează Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale și una dintre companiile strategice controlate de statul român.

Potrivit documentului aprobat de Executiv, distribuirea dividendelor se va realiza după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin legislația specială aplicabilă companiilor cu capital majoritar de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului.

Datele prezentate Guvernului arată că Transgaz a raportat pentru anul 2025 un profit net de 788,2 milioane lei, aproape dublu comparativ cu profitul de 392 milioane lei înregistrat în anul anterior. Creșterea rezultatului financiar creează premisele pentru distribuirea unor dividende mai consistente către acționari, inclusiv către statul român.

Prin politica de dividende propusă pentru Transgaz, Executivul încearcă să direcționeze către buget o parte importantă din profiturile companiilor de stat profitabile.

În cazul societăților controlate de stat, distribuirea dividendelor are o dublă miză: asigurarea unor venituri suplimentare pentru bugetul public și menținerea unui echilibru care să permită continuarea investițiilor strategice.

Memorandumul privind Transgaz a fost aprobat în aceeași ședință în care Guvernul a decis și mandatul pentru repartizarea dividendelor la Nuclearelectrica, însă cu o cotă diferită. Dacă pentru Transgaz este propusă distribuirea a 65% din profitul repartizabil, în cazul Nuclearelectrica procentul este limitat la 50%.

Diferența este explicată de investițiile majore aflate în derulare la compania nucleară, inclusiv retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și dezvoltarea Unităților 3 și 4. În cazul Transgaz, documentul aprobat de Guvern nu detaliază impactul distribuirii dividendelor asupra programelor de investiții ale companiei.

Decizia privind distribuirea dividendelor la Transgaz vine într-un context în care compania continuă să joace un rol esențial în infrastructura energetică a României.

Transgaz este responsabilă pentru operarea și dezvoltarea sistemului național de transport al gazelor naturale, într-o perioadă în care securitatea energetică, interconectările regionale și accesul la noi surse de gaze sunt considerate priorități strategice la nivel regional și european.

Din acest motiv, politica de dividende a companiei este urmărită atât din perspectiva veniturilor care pot fi încasate la bugetul de stat, cât și din perspectiva capacității de finanțare a investițiilor necesare în infrastructura energetică.

Prin memorandumul aprobat joi, Guvernul face un pas procedural necesar pentru ca reprezentanții statului în AGA Transgaz să poată vota distribuirea profitului conform cotei de 65% propuse de Executiv.

În paralel cu decizia privind Transgaz, Guvernul a aprobat și memorandumul prin care Ministerul Energiei este mandatat să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica pentru repartizarea de dividende în cotă de 50% din profitul repartizabil aferent exercițiului financiar 2025.

Potrivit documentului, compania estimează distribuirea către acționari a sumei de 1,179 miliarde lei, din care aproximativ 973 milioane lei ar urma să ajungă direct la bugetul de stat.

Nuclearelectrica a raportat pentru anul 2025 un profit net de aproximativ 2,40 miliarde lei. Comparativ cu distribuirea prevăzută anterior în bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe 2025, suma estimată pentru dividende este mai mare cu 163 milioane lei, iar veniturile suplimentare estimate pentru bugetul de stat sunt mai mari cu aproximativ 135 milioane lei.

Executivul susține că menținerea cotei de distribuire a dividendelor la maximum 50% este necesară pentru ca societatea să poată păstra resurse financiare suficiente pentru investițiile strategice aflate în derulare.

Guvernul arată că profitul care nu va fi distribuit sub formă de dividende va rămâne sursă de finanțare pentru programul de investiții al companiei în perioada 2026-2027.

Printre proiectele considerate strategice se află retehnologizarea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă și dezvoltarea Unităților 3 și 4, investiții considerate esențiale pentru creșterea capacității de producție de energie cu emisii reduse și consolidarea securității energetice a României.

Documentul aprobat de Executiv arată că programul de investiții estimat pentru anii 2026 și 2027 se ridică la aproximativ 8,5 miliarde lei, ceea ce pune presiune asupra politicii de distribuire a profitului.

Guvernul amintește și obligațiile asumate de statul român prin Acordul de sprijin privind Proiectul Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, aprobat prin Legea nr. 74/2023. Potrivit documentului, pe întreaga perioadă de realizare a proiectului, profitul contabil rămas după plata impozitului poate fi repartizat în cuantum de maximum 50% sub formă de dividende către acționari.

