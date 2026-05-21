Pavel Popescu susține că declarațiile premierului pot afecta Parteneriatul Strategic cu Statele Unite
Reacția lui Pavel Popescu vine după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul centralei nucleare de la Doicești se confruntă cu probleme serioase și că analiza de fezabilitate ar indica un cost al energiei peste nivelul pieței. Premierul interimar a precizat că Nuclearelectrica a cheltuit deja peste 240 de milioane de dolari și a avertizat asupra riscului ca România să rămână doar cu documentația și terenul aferent proiectului.
Într-o postare publicată pe Facebook, vicepreședintele ANCOM a afirmat că intervenția sa este motivată de respectul față de toate persoanele și instituțiile care au contribuit de-a lungul anilor la consolidarea relației dintre România și Statele Unite, de la diplomați și militari până la companii și organizații implicate în susținerea Parteneriatului Strategic.
Potrivit lui Pavel Popescu, declarațiile făcute acum sunt cu atât mai problematice cu cât România a depus eforturi importante pentru consolidarea dialogului cu Washingtonul. Acesta a apreciat că efectele unor astfel de poziții publice pot fi semnificative din punct de vedere diplomatic.
Vicepreședintele ANCOM a rezumat situația afirmând că, în opinia sa, „Președintele construiește, Premierul interimar dărâmă”.
Proiectul de la Doicești este prezentat drept unul dintre cele mai importante proiecte energetice româno-americane
Centrala SMR de la Doicești este dezvoltată de Nuclearelectrica împreună cu compania americană NuScale. Proiectul prevede construirea unei centrale cu șase module nucleare și o capacitate totală de 462 MWe pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești. Cooperarea dintre Nuclearelectrica și NuScale a început în 2019, iar în 2021 a fost anunțată intenția realizării primului proiect european de acest tip.
Pavel Popescu recunoaște că proiectul întâmpină dificultăți, însă consideră că acestea nu reprezintă un argument pentru abandonarea investiției. El a explicat că este vorba despre un proiect de tip FOAK („First of a Kind”), adică primul proiect de acest gen implementat la scară comercială, ceea ce presupune provocări tehnice, financiare și de reglementare specifice.
În opinia sa, tocmai caracterul inovator al proiectului ar trebui să determine autoritățile să caute soluții pentru depășirea obstacolelor existente și pentru continuarea investiției. Vicepreședintele ANCOM susține că rolul unui prim-ministru informat este să contribuie la rezolvarea problemelor care apar într-un astfel de proiect strategic.
Nuclearelectrica și partenerii americani continuă pregătirea proiectului
În ultimii ani, proiectul de la Doicești a fost prezentat drept unul dintre pilonii cooperării româno-americane în domeniul energiei nucleare civile. Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, România ar putea deveni prima țară europeană care implementează această tehnologie, iar proiectul beneficiază de sprijin financiar american prin instituții precum Exim Bank și U.S. International Development Finance Corporation.
După criticile formulate de Ilie Bolojan, Nuclearelectrica a transmis că proiectul are un potențial important pentru dezvoltarea industriei nucleare din România, pentru lanțurile de aprovizionare locale, pentru sistemul educațional și pentru atragerea investițiilor. Compania a precizat că proiectul se află în etapa premergătoare fazei Pre-EPC și că sunt în desfășurare activități privind investigațiile geotehnice, procedurile de licențiere și pregătirea lanțurilor de aprovizionare.
Conform informațiilor citate de World Nuclear News, calendarul actual indică posibilitatea ca primul modul să intre în operare comercială în anul 2033. Studiul FEED 2 a inclus actualizarea costurilor, a calendarului de implementare și a analizelor de siguranță necesare pentru luarea deciziei finale de investiție.
La finalul mesajului său, Pavel Popescu a făcut apel la foștii săi colegi din PNL care au participat la discuții cu reprezentanți ai Congresului SUA, Pentagonului, Departamentului de Stat și Departamentului Comerțului să explice, în opinia sa, de ce poziția exprimată public de premierul interimar în cazul reactoarelor modulare de la Doicești este una greșită.
„Din respect față de toți colegii, demnitarii, diplomații, militarii, companiile, think tank-urile, donatorii și prietenii care au lucrat și lucrează zilnic pentru susținerea Parteneriatului Strategic cu SUA, fac această postare.
Într-o lume în care suntem bombardați cu mult prea multă informație, lucrurile importante se uită ușor. Personal, nu aveam absolut nicio așteptare vis-à-vis de respectul arătat celui mai important partener strategic al României, SUA, de către un Prim-Ministru care, atunci când și-a construit echipa guvernamentală, a făcut-o printr-un „middle finger” direct la adresa administrației americane, aducând în guvern persoane care i-au numit pe Președintele și Vicepreședintele în funcție al SUA „maimuțe”, „golani” și „mizerabili”.
Asta în timp ce, după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, România căuta disperată canale de comunicare cu Washingtonul.
Să ne amintim că, anul trecut, Președintele României, Nicușor Dan, era acuzat că nu reușește o reconectare urgentă cu Washingtonul.
Astăzi, după eforturi majore depuse de Președinte și echipa sa de consilieri, plus încă câțiva oameni din statul român pe care echipa domnului Bolojan nu îi agreează deloc, suntem martorii unor declarații total iresponsabile, care pot afecta serios, din punct de vedere diplomatic, parteneriatul strategic cu SUA. Pe scurt: Președintele construiește, Premierul interimar dărâmă.
După ani de eforturi imense pentru proiectul reactoarelor SMR de la Doicești, în condițiile în care timeline-ul a fost estimat corect de la început (2033–2034), declarația „am informat Ambasada SUA că proiectul are probleme serioase și nu este fezabil” ne face mult rău din punct de vedere diplomatic. Sunt obiectiv: proiectul de la Doicești întâmpină probleme. Pe unele le cunosc în detaliu, din discuțiile pe care le-am avut, chiar alături de unii foști colegi din PNL, cu administrația americană, dar și cu CEO-ul NuScale, un prieten al României pe care îl cunosc de ani buni.
Și atunci mă întreb: ținând cont de importanța geopolitică și strategică a acestui proiect FOAK („First of a Kind”) pentru România, cel mai avansat din Europa – care a fost și care este rolul unui Prim-Ministru informat cu privire la aceste probleme? Să le rezolve.
Într-o notă mai personală, mă așteptam ca un premier care i-a citit pe Fukuyama și Harari (chiar și în traducere română), să înțeleagă mai ușor valoarea și complexitatea unui astfel de proiect pentru România și pentru noua lume a inteligenței artificiale, în care am pășit deja cu toții. Repet: în timp ce SpaceX, Amazon și Google anunță construcția de centre de date în spațiu, Guvernul României anunță moartea reactoarelor SMR care nu au fost încă omologate. Aceasta era și ideea, stimate domnule Prim-Ministru, să fim primii, așa cum am fost pe multe alte subiecte alături de SUA. PRIMII.
Mă bazez pe faptul că acei 2–3 foști colegi pro-americani și pro-republicani convinși (încă în Parlament), care au participat alături de mine în SUA la discuții cu Congresul, Pentagonul, Departamentul de Stat și cel de Comerț pe acest subiect, se vor trezi măcar și pentru o jumătate de ceas din acest sindrom Stockholm politic intern, și îi vor explica Premierului de ce greșește grav în cazul proiectului reactoarelor de la Doicești.
Din respect pentru Partidul Național Liberal și foștii mei colegi, mă opresc. Sunt suficienți specialiști care pot face mai multă lumină pe aceast subiect. Sper însă, din toată inima, că foștii mei colegi vor conștientiza efectele unor astfel de declarații pentru România și sper, în continuare, că alături de Partidul Național Liberal (și nu de “copiii din flori” anti-americani ai partidului din guvern) își vor regăsi în cele din urmă direcția pro-atlantică / pro-occidentală de odinioară. PRIMII.
P.S. Ca să citez un expert român de top pe securitate națională și politică externă, educat la Washington și Paris: de subiectul reactoarelor SMR nici măcar Călin Georgescu nu a îndrăznit să se atingă”, a transmis Pavel Popescu în postarea sa de pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.