Reacția lui Pavel Popescu vine după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul centralei nucleare de la Doicești se confruntă cu probleme serioase și că analiza de fezabilitate ar indica un cost al energiei peste nivelul pieței. Premierul interimar a precizat că Nuclearelectrica a cheltuit deja peste 240 de milioane de dolari și a avertizat asupra riscului ca România să rămână doar cu documentația și terenul aferent proiectului.

Într-o postare publicată pe Facebook, vicepreședintele ANCOM a afirmat că intervenția sa este motivată de respectul față de toate persoanele și instituțiile care au contribuit de-a lungul anilor la consolidarea relației dintre România și Statele Unite, de la diplomați și militari până la companii și organizații implicate în susținerea Parteneriatului Strategic.

Potrivit lui Pavel Popescu, declarațiile făcute acum sunt cu atât mai problematice cu cât România a depus eforturi importante pentru consolidarea dialogului cu Washingtonul. Acesta a apreciat că efectele unor astfel de poziții publice pot fi semnificative din punct de vedere diplomatic.

Vicepreședintele ANCOM a rezumat situația afirmând că, în opinia sa, „Președintele construiește, Premierul interimar dărâmă”.

Centrala SMR de la Doicești este dezvoltată de Nuclearelectrica împreună cu compania americană NuScale. Proiectul prevede construirea unei centrale cu șase module nucleare și o capacitate totală de 462 MWe pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești. Cooperarea dintre Nuclearelectrica și NuScale a început în 2019, iar în 2021 a fost anunțată intenția realizării primului proiect european de acest tip.

Pavel Popescu recunoaște că proiectul întâmpină dificultăți, însă consideră că acestea nu reprezintă un argument pentru abandonarea investiției. El a explicat că este vorba despre un proiect de tip FOAK („First of a Kind”), adică primul proiect de acest gen implementat la scară comercială, ceea ce presupune provocări tehnice, financiare și de reglementare specifice.

În opinia sa, tocmai caracterul inovator al proiectului ar trebui să determine autoritățile să caute soluții pentru depășirea obstacolelor existente și pentru continuarea investiției. Vicepreședintele ANCOM susține că rolul unui prim-ministru informat este să contribuie la rezolvarea problemelor care apar într-un astfel de proiect strategic.

În ultimii ani, proiectul de la Doicești a fost prezentat drept unul dintre pilonii cooperării româno-americane în domeniul energiei nucleare civile. Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, România ar putea deveni prima țară europeană care implementează această tehnologie, iar proiectul beneficiază de sprijin financiar american prin instituții precum Exim Bank și U.S. International Development Finance Corporation.

După criticile formulate de Ilie Bolojan, Nuclearelectrica a transmis că proiectul are un potențial important pentru dezvoltarea industriei nucleare din România, pentru lanțurile de aprovizionare locale, pentru sistemul educațional și pentru atragerea investițiilor. Compania a precizat că proiectul se află în etapa premergătoare fazei Pre-EPC și că sunt în desfășurare activități privind investigațiile geotehnice, procedurile de licențiere și pregătirea lanțurilor de aprovizionare.

Conform informațiilor citate de World Nuclear News, calendarul actual indică posibilitatea ca primul modul să intre în operare comercială în anul 2033. Studiul FEED 2 a inclus actualizarea costurilor, a calendarului de implementare și a analizelor de siguranță necesare pentru luarea deciziei finale de investiție.

La finalul mesajului său, Pavel Popescu a făcut apel la foștii săi colegi din PNL care au participat la discuții cu reprezentanți ai Congresului SUA, Pentagonului, Departamentului de Stat și Departamentului Comerțului să explice, în opinia sa, de ce poziția exprimată public de premierul interimar în cazul reactoarelor modulare de la Doicești este una greșită.