Potrivit analizei realizate de ANCOM, DIGI Romania este lider de piață sau chiar singurul furnizor de servicii de acces la internet fix în 5.894 de localități din România.

Instituția arată că, în aceste zone, compania deține o cotă totală de peste 97% pe piața serviciilor de acces local la puncte fixe.

Concret, serviciile DIGI sunt utilizate de aproximativ 4,6 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă circa 1,7 milioane de gospodării.

Analiza ANCOM a luat în calcul evoluția pieței în perioada 2023-2025 și a fost realizată pe baza structurii concurenței, a tehnologiilor utilizate și a situației pieței de retail și de gros din domeniul comunicațiilor electronice.

Autoritatea a analizat inclusiv tehnologii precum FTTH, VDSL, cablu, radio și satelit, precum și tarifele practicate și situația existentă în alte state membre ale Uniunii Europene.

În urma desemnării ca furnizor cu putere semnificativă pe piață, DIGI Romania va avea o serie de obligații suplimentare impuse de ANCOM.

Scopul acestor măsuri este creșterea concurenței și facilitarea accesului utilizatorilor finali la mai mulți furnizori și la oferte mai variate.

Astfel, compania va trebui să permită accesul altor operatori la anumite elemente ale rețelei sale și la facilitățile asociate, în condiții considerate echitabile și nediscriminatorii.

De asemenea, DIGI va avea obligația să publice o ofertă de referință pentru accesul fizic la bucla locală FTTP și pentru accesul virtual de tip VULA.

ANCOM precizează și că operatorul trebuie să practice tarife considerate echitabile și rezonabile pentru accesul local la infrastructura proprie.

Autoritatea arată că decizia a fost adoptată după o perioadă extinsă de consultare națională și europeană.

În proces au fost implicate Comisia Europeană, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), precum și autoritățile de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Actul normativ care stabilește aceste măsuri a fost publicat în Monitorul Oficial pe 13 mai 2026.

ANCOM precizează că analiza a fost realizată în baza obligațiilor stabilite prin Directiva UE 2018/1972, prin OUG nr. 111/2011 și în conformitate cu recomandările Comisiei Europene privind asigurarea unei concurențe efective pe piețele de comunicații electronice.

Serviciile de acces local la puncte fixe reprezintă servicii de gros care permit furnizarea internetului fix în bandă largă prin utilizarea infrastructurii deja existente.

Aceste servicii includ accesul la rețele FTTH, cablu sau alte tipuri de infrastructură utilizate pentru furnizarea internetului către utilizatorii finali.

Prin aceste măsuri, ANCOM urmărește să stimuleze concurența în zonele în care un singur operator are o poziție dominantă și să faciliteze apariția unor oferte noi pentru utilizatori.

Instituția precizează că rolul său este promovarea intereselor utilizatorilor de servicii de comunicații electronice, servicii poștale și servicii digitale, în contextul tranziției către societatea Gigabit.