Autoritatea de reglementare în comunicații a transmis, joi, că piața serviciilor poștale din România este în plină expansiune, iar soluțiile automatizate câștigă tot mai mult teren.

”Potrivit statisticilor privind piaţa naţională a serviciilor poştale, în România erau peste 8.200 de sisteme automate instalate pentru colectarea şi livrarea coletelor la finalul anului 2024. În acest context, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) reaminteşte utilizatorilor de servicii poştale care sunt reglementările aplicabile expedierii coletelor prin aceste sisteme”, a transmis, joi, ANCOM, într-un comunicat de presă.

Aceste sisteme – cunoscute ca lockere, pachetomate sau cutii pentru colete – permit trimiterea și ridicarea coletelor fără interacțiune directă cu personalul, oferind mai multă flexibilitate pentru utilizatori.

Potrivit ANCOM, popularitatea acestor soluții vine din beneficiile evidente pentru utilizatori, în special în zonele urbane aglomerate.

”Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor şi contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării şi al creşterii traficului de colete, ele reprezintă o soluţie alternativă de livrare ce oferă, în principal, rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poştale, proximitate faţă de locuinţă sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum şi costuri mai reduse ale livrării”, arată instituţia citată.

Autoritatea subliniază că furnizorii de servicii poștale trebuie să respecte reguli clare în relația cu utilizatorii. Astfel, coletul trebuie să rămână disponibil într-un locker cel puțin 36 de ore de la notificarea destinatarului, fără costuri suplimentare.

În plus, utilizatorii trebuie informați, de regulă prin SMS sau e-mail, cu privire la: perioada de păstrare a coletului, datele necesare pentru acces și programul de funcționare al sistemului, dacă acesta nu este disponibil permanent.

Dacă sistemul devine temporar indisponibil, termenul de ridicare se prelungește, iar destinatarul trebuie notificat. În cazul în care coletul nu este ridicat la timp, acesta este redirecționat către un punct de contact al furnizorului.

De asemenea, dacă livrarea nu poate fi realizată în lockerul ales inițial, compania este obligată să obțină acordul destinatarului pentru redirecționare.

ANCOM precizează că orice nemulțumire trebuie adresată mai întâi furnizorului de servicii poștale. În cazul în care problema nu este rezolvată, utilizatorii pot sesiza autoritatea.