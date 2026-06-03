O companie de curierat din România, profit uriaș. Noul pas: extinderea la nivel internațional

Compania de curierat Sameday, unul dintre principalii jucători pe piaţa din România şi regiune, a raportat o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de lei la nivel de grup în 2025. Din această sumă, peste 1,4 miliarde de lei provin din afacerile derulate în România, înregistrându-se creşteri pe toate liniile principale de business.

Majorarea a fost susţinută de avansul volumelor livrate, extinderea reţelei easybox şi investiţiile constante în eficienţă operaţională, conform unui comunicat al companiei. Sameday pregăteşte deschiderea a trei centre logistice noi, fiecare echipat cu sisteme de sortare de ultimă generaţie.

Noile centre vor permite procesarea a peste 20.000 de colete pe oră, pentru a face faţă creşterii volumelor. Extinderea infrastructurii rămâne o prioritate strategică, potrivit reprezentanţilor firmei. Investiţiile sunt menite să sprijine dezvoltarea reţelei şi să optimizeze timpul de livrare pentru clienţi.

În România, compania a raportat un profit operaţional de 87 de milioane de lei, dublu faţă de anul precedent. Rezultatul reflectă câştigurile de eficienţă obţinute prin automatizarea sortării şi densificarea reţelei out-of-home. Aceste măsuri au compensat presiunile generate de inflaţie şi costurile cu combustibilul, reducând costul mediu per colet livrat. În schimb, profitul net în România a fost negativ, ca urmare a deprecierii investiţiilor pentru expansiunea internaţională a companiei.

În 2025, Sameday a alocat peste 400 de milioane de lei la nivel de grup pentru tehnologie, eficienţă operaţională şi dezvoltarea reţelei. Printre proiectele majore se numără deschiderea de noi agenţii, funcţionalităţi noi în aplicaţie şi implementarea soluţiilor bazate pe inteligenţă artificială în zona de customer operations. Reţeaua easybox include aproximativ 6.400 de puncte de livrare în România şi peste 10.000 la nivel regional, cu jumătate de milion de box-uri disponibile.

„Anul 2025 a fost unul în care am crescut echilibrat, atât financiar, cât şi operaţional. Ne-am concentrat pe ceea ce contează cel mai mult pentru clienţi: livrări mai predictibile, opţiuni flexibile şi cât mai puţine fricţiuni în experienţa clienţilor, atât pentru cei care trimit, cât şi pentru cei care primesc colete. Într-o perioadă complicată pentru mulţi consumatori şi parteneri comerciali, am ales să investim în continuare în reţea, în tehnologie şi în oameni, pentru că acolo se vede diferenţa pe termen lung, a explicat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Volumele livrate prin easybox au crescut cu aproximativ 30%, iar livrările cross-border au înregistrat un avans de peste 20%. Serviciul de expediere între persoane fizice aproape s-a dublat comparativ cu anul anterior. Aplicaţia SAMEDAY a ajuns la aproximativ 1,5 milioane de utilizatori activi lunar, iar peste 60% dintre coletele livrate provin de la destinatari care folosesc aplicaţia. Utilizatorii aplicaţiei primesc, în medie, de cinci ori mai multe colete decât cei care nu o utilizează.

Sameday, parte a grupului eMAG, acoperă în prezent circa 1.350 de localităţi în regiune. Compania are o experienţă de 18 ani pe piaţa din România şi o echipă formată din peste 6.000 de angajaţi şi parteneri. Operaţiunile se desfăşoară în România, Ungaria şi Bulgaria, consolidând poziţia firmei ca unul dintre principalii jucători din sectorul de curierat din regiune.