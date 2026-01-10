Începând cu 1 ianuarie 2026, firmele care trimit colete din afara Uniunii Europene către România vor trebui să achite o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro, cunoscută în mediul public drept „taxa Temu”. Datele preliminare furnizate de unul dintre cei mai mari curieri din România indică că peste jumătate dintre coletele importate se încadrează în această categorie, ceea ce sugerează un impact semnificativ asupra încasărilor viitoare la buget.

Reprezentanții Sameday, parte a grupului eMAG, au menționat că nu s-au înregistrat abateri față de volumele estimate în relația cu partenerii extracomunitari, în special cei din Asia. Totuși, compania nu a dezvăluit numărul exact de colete, invocând considerente comerciale și de concurență.

„Nu observăm deviații față de volumele anticipate în relația cu partenerii noștri extracomunitari, în special din Asia. Datele din primele zile ale anului indică faptul că peste 50% dintre colete se încadrează în categoria celor purtătoare de taxe”, au transmis reprezentanții Sameday, la solicitarea Mediafax.

Autoritățile fiscale au pus în consultare publică un proiect de ordin care stabilește modul de raportare: firmele de curierat vor fi obligate să declare toate coletele non-UE eligibile până la data de 25 a lunii următoare livrării. Deși legea prevede că plata revine expeditorului, platformei de vânzare sau intermediarului, nu sunt excluse situațiile în care aceasta va fi transferată consumatorului final.

„ANAF a pus în consultare publică un proiect de ordin prin care se creează mecanismul de raportare. Astfel, firmele de curierat vor fi obligate să declare toate coletele non-UE cu valoare sub 150 Euro pe care le-au livrat în luna respectivă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Asta înseamnă că indiferent de momentul în care am plasat comanda, dacă ne este livrat coletul după 1 ianuarie 2026, pentru el va trebui plătită taxa de 25 de lei. Potrivit legii, taxa este datorată de cel care trimite: vânzător, platformă sau intermediar, dar nu sunt excluse situațiile în care aceștia vor pune în sarcina consumatorului plata taxei”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv al Asociației Română a Magazinelor Online (ARMO), contactat de Mediafax.

Directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), Cristian Pelivan, a subliniat că neaplicarea anterior a unor taxe similare a generat pierderi semnificative pentru economia românească. Analizele ARMO arată că, în contextul volumului anual de aproximativ 78 de milioane de colete extracomunitare, impactul fiscal nerealizat s-ar ridica la aproximativ un miliard de euro.

„Din analiza aceasta a rezultat că, anul acesta, la un astfel de volum de colete (78 de milioane de colete – n.r.), România pierde, impactul fiscal este de un miliard de euro. Dacă acele produse ar fi fost vândute de companii românești, s-ar fi plătit, ar fi generat în economie taxe în valoare de un miliarde de euro”, a subliniat directorul executiv al ARMO.

Sameday a transmis clienților săi detalii clare privind modul de aplicare a taxei și obligațiile aferente: identificarea coletelor eligibile, colectarea taxei, raportarea lunară către autorități și transferul sumelor la bugetul de stat.

”Începând cu 1 ianuarie 2026, se aplică o taxă logistică fixă de 25 lei/colet pentru livrările care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: coletul are locul de început al livrării în afara Uniunii Europene;

valoarea declarată la autoritățile vamale este sub 150 euro;

coletul face obiectul unei declarații vamale simplificate de tip H7;

livrarea este efectuată către destinatarul final din România. Măsura vizează în special fluxurile de colete cu valoare redusă, specifice comerțului internațional, vânzărilor la distanță și livrărilor B2C facilitate prin intermediari logistici sau platforme digitale. Cine are obligația de plată a taxei Conform legii, obligația de plată revine uneia dintre următoarele entități, în funcție de rolul contractual și operațional: furnizorul bunurilor;

expeditorul coletului;

entitatea care facilitează vânzarea la distanță printr-o platformă digitală;

intermediarul logistic, în calitate de beneficiar direct al serviciilor poștale”, arată Sameday.

De asemenea, neachitarea taxei poate duce la blocarea temporară a contului expeditorului sau la restricții privind livrarea coletelor.