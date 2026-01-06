Economistul Radu Georgescu a fost contactat de mai mulți jurnaliști pentru a explica legea referitoare la Temu și Shein. El este de părere că legile fiscale din România par să fi fost făcute de „ChatGPT versiunea gratuită” sau că cineva face glume pe seama Guvernului Bolojan.

El a explicat pe contul său de Facebook că, începând cu 1 ianuarie, Guvernul Bolojan a introdus o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein, dar consideră că această taxă nu va fi plătită de nimeni. Potrivit economistului, bunurile comandate de pe aceste platforme ajung mai întâi pe aeroporturile din Ungaria, unde trec prin vamă pentru intrarea în Uniunea Europeană, după care sunt transportate în România ca livrări intracomunitare, la fel ca orice alte bunuri între state membre din Uniunea Europeană.

Georgescu a subliniat că Guvernul Bolojan a pus responsabilitatea colectării taxei pe curieri, însă companiile Temu și Shein nu au nicio obligație să o plătească, iar curierii nu au posibilitatea de a recupera suma respectivă. El a atras atenția că bunurile sosesc în România în cantități mari, toate fiind livrări intracomunitare, și s-a întrebat dacă în Executiv există cineva care înțelege diferența dintre importuri și livrări intracomunitare sau dacă cineva a completat vreodată o Declarație Vamală de Import (DVI).

În opinia economistului, astfel de măsuri fiscale par să nu aibă legătură cu realitatea economică și că contabilii reacționează amuzați la astfel de decizii.

România va resimți, la rândul său, efectele comerțului online din afara blocul comunitar. Începând cu 1 ianuarie 2026, pentru coletele comandate din China cu o valoare sub 150 de euro se aplică o nouă taxă de 5 euro, echivalentul a 25 de lei.

Aceasta va fi achitată de furnizor, însă este de așteptat ca prețurile produselor să crească, deoarece comercianții vor transfera costurile suplimentare către consumatori. Platforme chinezești vor fi astfel afectate, iar cumpărătorii români ar putea plăti mai mult pentru aceleași produse.

Pe lângă aspectele legislative și fiscale, cumpărătorii trebuie să fie atenți și la escrocherii. Un utilizator Reddit a povestit cum a comandat gantere de la Shein, dar coletul nu a ajuns niciodată la destinație. Serviciul clienți al platformei i-a comunicat că, odată ce coletul apare ca livrat, nu se poate interveni, oferindu-i doar păreri de rău. Experiența sa a demonstrat că în cazul vânzătorilor terți, șansele de recuperare sunt limitate.

Alte recomandări pentru cumpărături sigure includ utilizarea cardurilor virtuale de unică folosință, evitarea site-urilor obscure sau a ofertelor primite prin SMS sau e-mail de la expeditori necunoscuți, și verificarea recenziilor înainte de achiziție.

Tehnologia poate veni însă în ajutorul consumatorilor. Aplicațiile de realitate augmentată permit testarea virtuală a hainelor, produselor cosmetice sau a mobilierului înainte de achiziție, reducând riscul de a cumpăra produse nepotrivite sau de calitate scăzută.