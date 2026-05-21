În prima postare, Radu Georgescu susține că formularea potrivit căreia „bunurile s-au scumpit” este greșită din punct de vedere economic și afirmă că, în realitate, problema este devalorizarea banilor.

Economistul afirmă că România are cea mai mare inflație din Europa și face o paralelă cu state afectate direct de conflicte militare, precum Ucraina și Rusia. În opinia sa, și România traversează un „război”, însă unul economic, care afectează puterea de cumpărare a populației și activitatea companiilor.

„Lecția zilnică de economie. Aud mereu la TV că bunurile s-au scumpit. De fapt, bunurile nu s-au scumpit. Din punct de vedere economic este corect să spunem că banii s-au devalorizat. România are de departe cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina. Și pe locul 3 este Rusia. Probabil știi că în aceste țări este un război. Și în România este un război. Un război de sărăcire accentuată a populației și a firmelor”, a scris Radu Georgescu.

Economistul îl invocă și pe celebrul investitor Warren Buffett pentru a sublinia pericolul inflației asupra economiei.

„Warren Buffett spune că inflația este mai periculoasă decât bomba atomică. Deoarece este taxa statului care sărăcește cel mai rapid oamenii și firmele”, a afirmat economistul.

Radu Georgescu a adus în discuție și situația din Japonia, unde autoritățile au anunțat măsuri de sprijin pentru populație și companii, deși nivelul inflației este semnificativ mai redus decât în România.

Acesta susține că premierul japonez a propus subvenții pentru energie și combustibili pentru a limita efectele economice ale scumpirilor generate de criza petrolului.

„Săptămâna trecută s-a publicat inflația în Japonia. Prim-ministrul Sanae Takaichi (o tipă) a avut o conferință de presă și a spus că vrea să ajute populația și firmele să treacă peste perioada cu inflație mare. A propus un plan de subvenții masive pentru populație și firme. Tipa asta vrea să scadă prețul la energie și combustibili. Știi cât este inflația în Japonia? 1,7%. Poftim??? Iar prim-ministrul japonez este îngrijorată că inflația crește din cauza crizei de petrol. Vrea să ajute populația și firmele să treacă mai ușor peste inflație”, a transmis Radu Georgescu.

La finalul postării, economistul a folosit o comparație ironică inspirată din cinematografia japoneză pentru a descrie impactul inflației asupra economiei românești.

„Concluzii. Vorba unui celebru film japonez: «Un fleac. Ne-au ciuruit»”, a scris acesta pe Facebook.

În cea de-a doua postare, Radu Georgescu a criticat direct politica monetară a Băncii Naționale a României și a afirmat că țara are „cea mai mare anomalie monetară din Europa”.

Economistul explică faptul că dobânda reală reprezintă diferența dintre inflație și dobânda de referință stabilită de banca centrală și susține că România înregistrează în prezent o dobândă reală negativă extrem de ridicată.

„În România este o instituție care are principalul obiectiv de activitate să protejeze populația de inflație. Această instituție se numește BNR. Deci zilnic, peste 2.000 de angajați merg la birou cu scopul de a ne proteja de inflație. Vezi în graficul din poză eficiența BNR. În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară din Europa. În România este cea mai mare dobândă real negativă din Europa. Probabil și de pe planeta Pământ”, a afirmat economistul.

Acesta susține că, în aprilie 2026, România avea o dobândă reală negativă de 4,2%, în condițiile în care inflația era de 10,7%, iar dobânda de referință se situa la 6,5%.

„Pe românește, dobânda reală este diferența dintre inflație și dobânda de referință pusă de banca centrală din acea țară. În aprilie 2026 România are o dobândă real negativă de 4,2%!! Deoarece inflația este 10,7% și dobânda de referință 6,5%. În orice țară care are cunoștințe minime de economie, dobânda reală este pozitivă. Motivul este simplu. Când ai dobândă real negativă, inflația explodează”, a transmis Radu Georgescu.

Economistul compară România cu Polonia, Ungaria și Cehia în privința dobânzilor reale

În analiza sa, Radu Georgescu compară situația României cu alte state din regiune și susține că țările vecine au dobânzi reale pozitive, spre deosebire de România.

„Exemplele de lângă noi: Ungaria – dobândă real pozitivă de 4,15%; Polonia – dobândă real pozitivă de 0,55%; Cehia – dobândă real pozitivă de 1%. Pe bulgari nici nu îi mai pun. Deoarece bulgarii au trecut la euro de la 1 ianuarie iar dobânda de referință este stabilită de Banca Centrală Europeană”, a afirmat economistul.

Radu Georgescu critică și explicațiile oferite de BNR privind evoluția inflației și cursul valutar, susținând că acestea au devenit „pasaje de stand-up comedy”.

„Anul trecut BNR ne spunea că România va avea o «cocoașă de inflație de 6%». Surpriză. Între timp ne-a mai crescut o cocoașă de 10,7%. De asemenea BNR spune că nu intervine să țină cursul euro/leu. Sigur. Doar în România este posibil așa ceva. Avem cea mai mare inflație din Europa. Adică leii se devalorizează față de toate bunurile și serviciile. Dar nu se devalorizează față de euro. Cum naiba este posibil așa ceva?”, a mai scris economistul.

Acesta atrage atenția și asupra deficitului de cont curent al României, despre care afirmă că reprezintă o altă anomalie economică majoră.

„De asemenea avem de departe și cel mai mare deficit de cont curent din Europa. Adică ies mult mai mulți euro decât intră în România. În cărțile de economie, aceste fenomene sunt considerate niște anomalii economice”, a transmis Radu Georgescu.

În încheiere, economistul susține că România s-a îndepărtat de regulile economice clasice și că politicile actuale provoacă mai degrabă îngrijorare decât încredere.

„Concluzii. În România nu mai avem politici fiscale și monetare conform cărților de economie. Dar avem foarte mult stand-up comedy. Diferența este că la stand-up comedy îți vine să râzi. În România îți vine să plângi”, a concluzionat Radu Georgescu.

Principalele acuzații și date economice invocate de Radu Georgescu: