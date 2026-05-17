Expertul contabil Radu Georgescu a analizat situațiile financiare ale companiilor listate la bursă pentru primul trimestru din 2026 și a oferit o perspectivă clară asupra stării economiei naționale.

Acesta a subliniat că analiza sa se bazează exclusiv pe cifre oficiale și rapoarte publice, evitând speculațiile statistice sau din mass-media.

În sectorul imobiliar, specialistul a evidențiat datele publicate de dezvoltatorul One, unde vânzările de proprietăți finalizate au înregistrat o scădere dramatică de 76% comparativ cu primul trimestru al anului trecut. Concret, volumul vânzărilor a coborât de la 82 de milioane de lei în 2025 la doar 20 de milioane de lei în 2026.

Radu Georgescu a explicat, pe pagina sa de Facebook, că această prăbușire a generat un flux de numerar operațional negativ de 139 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că firma a efectuat plăți mult mai mari decât încasările realizate. În plus, plățile pentru dobânzile la credite au crescut cu 54%, ajungând la 20 de milioane de lei.

Expertul a avertizat că, dacă aceste rezultate negative se vor menține în următoarele două trimestre, piața imobiliară autohtonă și Bursa de Valori București s-ar putea confrunta cu un adevărat cutremur financiar.

Situația este îngrijorătoare și în sectorul auto, unde datele Asociației Constructorilor de Automobile indică o scădere de 19% a înmatriculărilor de mașini noi în primul trimestru din 2026, concomitent cu o diminuare de 11% a producției interne de vehicule, indică Radu Georgescu.

Pe de altă parte, consumul de energie din România a înregistrat o ușoară creștere de 1% din cauza vremii geroase, conform raportului Petrom.

În sectorul financiar, expertul a invocat datele BNR, remarcând o creștere de 8,7% a masei monetare în martie 2026 față de martie 2025.

Radu Georgescu a concluzionat că prezența celei mai mari inflații din Europa este o consecință directă a emisiunii excesive de bani și le-a recomandat cetățenilor să studieze rapoartele oficiale pentru a înțelege întreaga realitate economică.

„Azi iti explic cum merge economia Romaniei in 2026 Dar bazat pe date reale Date din situatiile financiare Nu bla-blauri statistice Nu bla-blauri de la TV si din presa Ieri am stat 2 ore si am analizat situatiile financiare pe trim 1 2026 ale companiilor listate la bursa Aceste date sunt publice, dar probabil nu le citeste nimeni De asemenea am studiat rapoartele oficiale Probabil nici acestea nu sunt citite Sa incepem 1 Piata imobiliara Am studiat situatiile financiare publicate saptamana aceasta de dezvoltatorul One Vanzarile de proprietati finalizate au scazut cu 76 % comparat cu trim 1 2025 !!! In trim 1 2026 s-au vandut proprietati in suma de 20.000.000 lei , comparat cu 82.000.000 lei in 2025 Prabusirea vanzarilor in 2026 a determinat urmatorul lucru In trimestrul 1 2026 compania a avut un cash flow operational de minus 139.000.000 lei !! Pe romaneste inseamna ca firma a platit in trim 1 2026 139.000.000 lei mai mult decat a incasat Este o suma imensa Bonus Platile de dobanzi la credite au crescut cu 54% in 2026 20.000.000 in 2026 comparat cu 13.000.000 lei in 2025 Daca in urmatoarele 2 trimestre vor fi rezultate financiare similare cu trim 1 2026, probabil vom vedea un cutremur in piata imobiliara din Romania Si pe bursa de la Bucuresti 2 Piata auto Conform Asociatiei Constructurilor de automobile , in trim 1 2026 inmatricularile de masini noi in Romania au scazut cu 19% Iar productia de masini in Romania a scazut cu 11% 3 Sectorul energetic Conform raportului Petrom, consumul de energie din Romania a crescut cu 1% in trim 1 2026 comparat cu 2025 , din cauza vremii geroase 4 Sectorul financiar Conform raport BNR , masa monetara din Romania ( M2) a crescut cu 8,7% in martie 2026 comparat cu martie 2025 Este normal sa avem cea mai mare inflatie din Europa deoarece in Romania se printeaza bani fara numar Concluzii Sfatul meu Daca vrei sa intelegi cum merge economia, este bine sa citesti situatiile financiare si rapoartele oficiale”, a scris Radu Georgescu în mesajul său.

Săptămâna aceasta, un avertisment privind mersul economiei românești a venit și din partea lui Flavius Valentin Jakubowicz, președintele Consiliului de Supraveghere și Consiliere al Asociației de Fiscalitate Internațională (IFA România).

Potrivit acestuia, datele economice din aprilie confirmă deteriorarea echilibrelor macroeconomice și intrarea economiei într-o fază de ajustare după o perioadă în care creșterea a fost susținută în principal de consum, deficit bugetar și cheltuieli publice.

„România se confruntă simultan cu inflație de două cifre și contracție economică”, a precizat Jakubowicz pentru agenția Agerpres.

Analistul economic atrage atenția că actuala inflație nu este alimentată doar de scumpirea alimentelor, ci mai ales de creșterea puternică a costurilor în sectoare-cheie ale economiei.

Energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, chiriile cu aproape 44%, motorina cu peste 32%, iar benzina cu peste 22%. Creșteri importante au fost înregistrate și la servicii și mărfuri nealimentare. Potrivit lui Jakubowicz, aceste majorări afectează direct costurile de producție, transport, utilități și chirii, iar presiunea se transferă ulterior în prețurile finale plătite de consumatori.

„Inflația de astăzi este și rezultatul unor dezechilibre acumulate în timp, nu doar al unei crize externe de moment”, punctează specialistul.

Mediul de afaceri trebuie să intre într-o perioadă de prudență financiară. Companiile sunt nevoite să își controleze mai strict costurile, să își revizuiască bugetele și să fie mai atente la investițiile realizate prin împrumuturi.

În opinia reprezentantului IFA România, soluțiile nu pot veni din măsuri populiste sau din stimularea artificială a consumului. Țara noastră are nevoie de consolidare fiscală, reducerea risipei bugetare, investiții publice eficiente și o absorbție mai bună a fondurilor europene.