Mulți șoferi din România nu sunt conștienți că anumite obiecte obișnuite din mașină pot duce la sancțiuni serioase. Deși par inofensive, elementele amplasate pe parbriz sau în zona acestuia pot fi considerate încălcări ale legislației rutiere și pot atrage amenzi de până la 3.300 de lei.

Conform Codului Rutier, este interzisă aplicarea sau montarea pe parbriz, lunetă ori geamurile laterale a oricăror obiecte, inscripții sau accesorii care pot reduce ori estompa vizibilitatea conducătorului auto.

Această prevedere vizează orice element care afectează câmpul vizual, inclusiv:

icoane sau crucifixe agățate de oglinda retrovizoare

odorizante auto de tip „brăduț”

suporturi de telefon amplasate în zone care obstrucționează vederea

diverse accesorii decorative fixate pe parbriz

Chiar dacă sunt frecvent întâlnite, aceste obiecte pot fi considerate neconforme dacă influențează vizibilitatea șoferului.

Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, una dintre cele mai ridicate pentru persoane fizice în legislația rutieră, fără a implica suspendarea permisului de conducere în mod direct.

Punctele de amendă aplicabile sunt între 9 și 20, ceea ce înseamnă că sancțiunea poate varia aproximativ între 1.485 lei și 3.300 lei, în funcție de gravitatea situației și de aprecierea agentului constatator.

Pe lângă amendă, în anumite cazuri, autoritățile pot dispune măsuri complementare. Cea mai frecventă este reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

În această situație, șoferul primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație până la remedierea problemei, adică până la îndepărtarea obiectelor care afectează vizibilitatea.

Chiar dacă pare o regulă minoră, legea are ca scop principal siguranța rutieră. Orice obiect amplasat în câmpul vizual al șoferului poate:

crea distrageri în timpul condusului

reduce vizibilitatea în zone critice

contribui la creșterea riscului de accidente

Din acest motiv, autoritățile tratează astfel de situații ca fiind abateri serioase, mai ales în condiții de trafic intens sau vizibilitate redusă.