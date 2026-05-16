Întrebat într-o emisiune la Digi24 dacă ar accepta funcția de premier tehnocrat, ministrul interimar a respins această variantă și a afirmat că cea mai bună opțiune pentru conducerea Executivului ar fi Ilie Bolojan.

„Am menţionat foarte clar opţiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplul fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Acesta a avertizat că un tehnocrat fără sprijin politic stabil poate deveni dependent de partidele care îl susțin formal.

Dragoș Pîslaru, care a fost ministru al Muncii în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, a explicat că experiența respectivă i-a arătat cât de fragile pot fi reformele atunci când partidele politice nu susțin constant măsurile asumate.

„Trebuie să recunoaştem că tehnocraţia asta ţine atâta timp cât partidele nu vor să se sucească şi să adopte altceva”, a spus acesta.

Fostul ministru a povestit și cum, în perioada în care conducea Ministerul Muncii, anumite informații interne ajungeau rapid în exterior deoarece funcțiile-cheie din aparat rămăseseră ocupate de persoane numite politic.

„Asta este chestiunea cu tehnocraţii: ei se ştie că sunt pe o perioadă scurtă de timp, formal există respect profesional, adică dacă ceri ceva, nu pot să nu îţi dea, dar dacă există posibilitatea să te blocheze, o vor face cu graţie şi devin şi eroi după aia, aici este riscul!”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Acesta a făcut diferența între un tehnocrat cu experiență administrativă și unul „parașutat” politic într-o funcție executivă.

„Este o nuanţă între tehnocratul paraşutat pe post de marionetă şi cineva care chiar ştie meserie şi a mai fost şi ştie cu ce se mănâncă asta”, a adăugat oficialul.

Ministrul interimar a vorbit și despre reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, susținând că proiectele tehnice sunt deja pregătite, însă lipsește consensul politic necesar adoptării lor.

„Avem nişte principii, de grile, coeficienţi, grade, pe care chiar PSD le-a pregătit cu Banca Mondială”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, reformele sunt construite pe modele europene și pe recomandările Banca Mondială și ale Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Proiectele există, e necesar un acord politic pe câteva lucruri care ţin de posibilitatea de a ne respecta angajamentele faţă de Comisie”, a afirmat ministrul.

Dragoș Pîslaru a atras atenția că întârzierea unor reforme-cheie poate duce la pierderea unor fonduri europene importante.

Oficialul a menționat în special:

legea apelor;

Codul urbanismului;

reforma salarizării.

Potrivit acestuia, modificările privind legea apelor ar putea salva peste 700 de milioane de euro pentru România.

„Cred că şi aici să lucrăm frumos pe scenariu, care este cel mai mic indicat de Banca Mondială, şi să existe un acord ca să putem salva peste 700 de milioane de euro, este cel mai absolut fezabil”, a declarat ministrul.

De asemenea, acesta a avertizat că blocajul privind Codul urbanismului ar putea costa România încă un miliard de euro din fondurile europene.

„Probabil că a venit momentul să tranşăm şi lucrul ăsta, dacă vrem să pierdem sau nu 1.000.000.000 euro”, a spus oficialul.

În final, ministrul interimar a susținut că soluțiile tehnice și variantele legislative există deja, iar problema reală este capacitatea partidelor de a-și asuma politic reformele.

„Lucrurile sunt pregătite. Elementele care sunt de potenţiale disensiune sau, invers, de populism care ar putea să conducă la disensiuni există, sunt pe masă, sunt cunoscute”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Acesta a făcut apel inclusiv la mass-media să urmărească modul în care partidele își asumă reformele necesare pentru accesarea banilor europeni.