Traian Băsescu cere formarea urgentă a unui Guvern cu puteri depline. Avertisment pentru Nicușor Dan: Nu putem sta până în 2028

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că întârzierea desemnării unui nou prim-ministru are efecte importante asupra funcționării statului și susține că Nicușor Dan ar trebui să desemneze cât mai rapid un candidat pentru funcția de premier.

Fostul șef al statului a afirmat sâmbătă seara că nu înțelege de ce procedura de desemnare a unui nou premier întârzie și a cerut deblocarea procesului de formare a Guvernului.

Traian Băsescu a explicat că a solicitat în mai multe intervenții publice realizarea unei noi desemnări pentru funcția de prim-ministru, astfel încât Parlamentul să poată analiza o nouă propunere și să existe posibilitatea identificării unor soluții politice, inclusiv altele decât cele care nu au reușit să obțină o majoritate.

Potrivit fostului președinte, în cazul în care nu există alte variante, s-ar putea ajunge inclusiv la soluția organizării alegerilor anticipate.

„Sincer, eu nu am o explicație. De aceea și în ieșirile publice am solicitat de câteva ori să se facă a doua numire care să ajungă în Parlament, pentru a se crea condiții eventual și pentru alte soluții decât cele pentru care nu se găsește majoritate. Adică soluția alegerilor anticipate”, a declarat Băsescu la România TV.

Fostul șef al statului a avertizat că România nu își poate permite să funcționeze o perioadă îndelungată cu un Guvern interimar. În opinia sa, problema formării Executivului trebuie rezolvată cât mai rapid.

„Nu putem sta până în 2028, în toamnă, cu un guvern interimar. Trebuie rezolvată problema Guvernului cât se poate de repede”, a spus acesta.

Băsescu consideră că Nicușor Dan ar trebui să aleagă între propunerile prezentate de principalele partide politice.

El a amintit că Partidul Național Liberal l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în timp ce Partidul Social Democrat îl susține pe Sorin Grindeanu.

Potrivit fostului președinte, șeful statului ar trebui să desemneze unul dintre cei doi candidați pentru ca acesta să încerce formarea unui nou Guvern.

„Avem două partide care au avut opțiuni. PNL-ul a spus Siegfried Mureșan, PSD-ul a spus Sorin Grindeanu. Președintele trebuie să aleagă una din aceste două opțiuni și să desemneze un prim-ministru care să formeze un Guvern”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu a comparat situația din România cu cea din Belgia, unde negocierile pentru formarea unui guvern pot dura perioade foarte lungi.

El consideră însă că România nu își permite o situație similară, deoarece, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, statul nu poate avansa în gestionarea unor proiecte și probleme importante.

„România nu e Belgia. În Belgia stau câte o sută de zile, două sute de zile fără Guvern, negociază, numai că Belgia merge singură. La noi, fără Guvern nu poți să înaintezi prea mult”, a declarat acesta.

Fostul președinte a enumerat mai multe domenii care, în opinia sa, necesită un Guvern aflat în deplină activitate. Printre acestea se numără implementarea programului SAFE, derularea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionarea problemelor din agricultură, combaterea efectelor secetei și ale inundațiilor, precum și elaborarea noii legi a salarizării.

Traian Băsescu a făcut referire și la inundațiile produse recent, apreciind că Executivul trebuie să fie implicat activ în gestionarea unor astfel de situații.