Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul de sănătate: „Este o problemă de siguranță națională”. Cere premierului să facă „un pas în spate”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa Guvernului, susținând că măsurile adoptate în domeniul sanitar afectează unul dintre pilonii esențiali ai securității naționale. Social-democratul afirmă că blocarea angajărilor, reducerea veniturilor și presiunea pusă asupra personalului medical riscă să vulnerabilizeze capacitatea statului de a răspunde în situații de criză și îi cere premierului să își asume responsabilitatea pentru deciziile luate.

Fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că actualul context de securitate impune consolidarea sistemului medical, nu reducerea resurselor acestuia. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că România traversează o perioadă în care amenințările la adresa securității sunt tot mai evidente, iar reacția autorităților ar trebui să fie una de întărire a instituțiilor esențiale ale statului.

Potrivit lui Rogobete, în timp ce Armata Română își îndeplinește misiunile și răspunde provocărilor de la granițe, Executivul adoptă măsuri care afectează sistemul sanitar.

„În ultimele zile, România trăieşte într-o realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. Drone ajung la graniţele noastre, Armata Română intervine şi îşi face exemplar datoria. Le mulţumesc tuturor militarilor pentru profesionalism şi pentru curaj. Dar tocmai acum, când vorbim despre securitate naţională, Guvernul alege să lovească într-unul dintre cei mai importanţi piloni ai apărării statului: sistemul de sănătate. Da, sistemul de sănătate este parte a sistemului de apărare al României. Pentru că atunci când există un atac, un accident major, un cutremur sau zeci de victime simultan, nu tancurile operează oamenii. Nu avioanele îi ventilează în ATI. Nu discursurile politice îi salvează. O fac medicii, asistentele, infirmierii şi întreg personalul medical din spitale”, afirmă Alexandru Rogobete.

În mesajul său, fostul ministru susține că măsurile de austeritate adoptate de Guvern afectează direct funcționarea spitalelor și capacitatea acestora de a răspunde unor situații de urgență.

Rogobete acuză Executivul că, în loc să consolideze sistemul medical, îl vulnerabilizează prin limitarea resurselor umane și financiare.

„Blocaţi angajările. Reduceţi veniturile. Împingeţi oamenii spre epuizare. Totul în numele unei economii construite pe un procent de deficit cu care aţi speriat şi manipulat o ţară întreagă. Aceasta nu este responsabilitate fiscală. Este o eroare strategică de o gravitate uriaşă”, remarcă fostul ministru social-democrat.

Acesta consideră că efectele unor astfel de decizii depășesc sfera economică și pot avea consecințe directe asupra capacității statului de a gestiona situații de criză, de la accidente colective până la dezastre naturale sau conflicte.

Alexandru Rogobete afirmă că sănătatea publică trebuie privită ca un element esențial al infrastructurii de securitate a statului și susține că lipsa investițiilor în acest domeniu poate avea efecte pe termen lung.

„Nu mai este vorba doar despre o decizie economică. Este o problemă de siguranţă naţională. Domnule prim-ministru, dacă nu înţelegeţi că un pat de ATI, o sală de operaţie funcţională şi un medic care nu pleacă din ţară sunt la fel de importante pentru securitatea României ca orice echipament militar, atunci nu înţelegeţi ce înseamnă să conduci un stat în vremuri de criză”, argumentează Alexandru Rogobete.

În opinia fostului ministru, cele mai mari riscuri pentru România nu provin întotdeauna din exterior, ci pot apărea și ca efect al unor decizii administrative care afectează instituțiile fundamentale ale statului.

În finalul mesajului, Alexandru Rogobete transmite un apel direct către șeful Guvernului, susținând că actualele politici nu mai răspund provocărilor cu care se confruntă România.