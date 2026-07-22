Cseke Attila anunță schimbări pentru salarizarea din sănătate: Creșterea sporului pentru gărzile din Urgenţă

Cseke Attila a prezentat miercuri concluziile întâlnirii dintre reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și liderii organizațiilor sindicale din sistemul sanitar, în cadrul consultărilor privind noua Lege a salarizării. Discuțiile s-au concentrat asupra modificărilor propuse pentru salarizarea personalului medical și acordarea sporurilor. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără majorarea sporului pentru gărzile din structurile de urgență și introducerea unui program-pilot de salarizare bazat pe performanță.

Cseke Attila a participat miercuri la reuniunea organizată de Ministerul Muncii cu reprezentanții federațiilor sindicale din sănătate, întâlnire dedicată analizării proiectului noii Legi a salarizării pentru personalul bugetar.

Potrivit ministrului interimar al Sănătății, instituția pe care o conduce a transmis la începutul acestei săptămâni un document care conține propunerile de modificare și completare a proiectului legislativ, iar o parte importantă dintre acestea au fost deja incluse în forma aflată în lucru.

„Înaintea întâlnirii cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale am avut o discuţie foarte bună şi constructivă cu ministrul Dragoş Pîslaru, iar o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătăţii au fost preluate în forma aflată în lucru”, a precizat Cseke Attila.

Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%, lansarea unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în spitalele administrate de autoritățile publice locale, precum și modificarea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase.

Un alt punct discutat în cadrul negocierilor vizează revizuirea sistemului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, astfel încât acestea să fie diferențiate în funcție de specialitate și de activitatea desfășurată.

„Propunerea noastră este ca acestea să fie stabilite pe intervale minime şi maxime, diferenţiate în funcţie de specialitate şi de specificul activităţii, astfel încât regulile să fie clare, predictibile şi adaptate realităţilor din fiecare domeniu”, a explicat Cseke Attila.

Ministrul interimar a anunțat că dialogul dintre autorități și reprezentanții sindicatelor va continua joi, la nivel tehnic. În această etapă urmează să fie analizate aspectele care necesită clarificări suplimentare, inclusiv cele referitoare la încadrarea în plafonul de sporuri aplicabil unităților din subordinea Ministerului Sănătății.

Referindu-se la obiectivele urmărite prin modificarea legislației, oficialul a subliniat că reforma trebuie să mențină echilibrul dintre sustenabilitatea bugetară și protejarea veniturilor angajaților din sistemul sanitar.

„Este important ca soluţiile finale să fie atât sustenabile din punct de vedere bugetar, cât şi corecte pentru personalul din sistemul sanitar. Mandatul meu, inclusiv cel politic, rămâne neschimbat: să găsim soluţii prin care veniturile personalului din sănătate să nu fie diminuate. În acelaşi timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent şi care să răspundă mai bine nevoilor şi particularităţilor sistemului public de sănătate”, a mai spus Cseke Attila.

Consultările privind noua Lege a salarizării au loc într-un context juridic complicat, după ce Curtea de Apel București a decis marți suspendarea procedurii proiectului de lege, în urma unei acțiuni formulate de Federația Sanitas. Hotărârea poate fi atacată cu recurs.

Reprezentanții Sanitas susțin că proiectul nu poate continua parcursul parlamentar în condițiile în care instanța a constatat, chiar și în procedura ordonanței președințiale, existența unei aparențe vădite de nelegalitate.

La rândul său, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis că decizia Curții de Apel București a fost pronunțată chiar în ziua înregistrării dosarului, fără ca instituția să fie citată.

Ministerul a anunțat că va ataca sentința, precizând că documentul aflat în consultare nu reprezenta un proiect de lege aflat în procedura de adoptare, ci un suport tehnic destinat consultărilor publice.

Potrivit instituției, intenția a fost organizarea unui proces amplu de dialog cu partenerii sociali înainte de parcurgerea etapelor prevăzute de legislație, respectiv transparența decizională, consultarea în comisiile de dialog social, avizarea interministerială și adoptarea proiectului în ședința Guvernului.