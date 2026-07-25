ANM anunță vești diferite pentru agricultori. Seceta continuă în mai multe regiuni, dar culturile evoluează normal în zonele cu apă suficientă

Primele zile ale intervalului 25 – 31 iulie vor aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, urmate de o încălzire treptată, în timp ce rezerva de apă din sol va rămâne insuficientă în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), evoluția culturilor agricole va depinde în mare măsură de nivelul de umiditate din sol, existând diferențe importante între zonele bine aprovizionate cu apă și cele afectate de seceta pedologică.

Meteorologii arată că rezerva de apă din sol, pe profilul de 0-100 cm, în culturile de porumb neirigat, va avea valori satisfăcătoare și apropiate de optim în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei, precum și local în sudul, estul și centrul Dobrogei.

În schimb, deficite de umiditate în sol, asociate cu secetă pedologică moderată, puternică sau chiar extremă, vor continua să fie prezente în Maramureș, Banat și Crișana, local în nordul și centrul Dobrogei, izolat în nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, în centrul și nord-vestul Transilvaniei, precum și în centrul, nordul și sudul Moldovei și în sudul Olteniei.

Potrivit specialiștilor ANM, culturile din zonele unde există suficientă apă în sol își vor continua dezvoltarea în condiții normale, însă în regiunile afectate de secetă plantele vor avea un ritm mai lent de vegetație.

„În condiţiile agrometeorologice menţionate, ritmurile de creştere, coacere şi maturare la speciile de câmp şi pomi-viticole vor fi în general normale în cea mai mare parte a zonelor de cultură, îndeosebi pe suprafeţele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului. De asemenea, în zonele cu deficit de umiditate în sol, evoluţia fenologică la speciile de prăşitoare va fi încetinită, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor fiind medie şi slabă, înregistrându-se o depreciere a stării de vegetaţie prin îngălbenire şi uscare prematură a aparatului foliar, îndeosebi în zilele cele mai calde”, spun meteorologii.

Conform prognozei agrometeorologice, grâul de toamnă semănat târziu în zonele depresionare își va încheia maturitatea deplină, iar lucrările de recoltare vor continua și, în multe zone, vor fi finalizate.

La floarea-soarelui, culturile vor parcurge fazele de înflorire și maturitate în ceară pe aproape întreg teritoriul țării, iar în unele zone de câmpie ar putea începe chiar maturitatea deplină.

În cazul porumbului, în funcție de perioada de semănat și de condițiile pedoclimatice, plantele se vor afla în diferite stadii de dezvoltare, de la formarea paniculului și înflorire până la mătăsire și maturitatea în lapte, în special la hibrizii extratimpurii și timpurii.

Sfecla de zahăr își va continua dezvoltarea rădăcinii, în timp ce cartoful destinat consumului va traversa perioada de înflorire, dezvoltarea tuberculilor și, la soiurile de vară, veștejirea vrejilor.

În plantațiile pomicole, speciile semințoase, precum mărul, părul și gutuiul, vor continua creșterea fructelor, acumularea zahărului și procesul de coacere.

În același timp, speciile sâmburoase, precum caisul, piersicul și prunul, vor intra în etapa de maturare a fructelor și de recoltare.

Și vița-de-vie își va continua dezvoltarea în majoritatea podgoriilor, iar la soiurile timpurii de struguri de masă va începe, pe alocuri, maturarea boabelor.

ANM recomandă ca în zilele fără precipitații agricultorii să profite de condițiile favorabile pentru efectuarea lucrărilor specifice campaniei agricole de vară, precum recoltarea culturilor, erbicidările, tratamentele fitosanitare și eliberarea terenurilor de resturile vegetale.

De asemenea, specialiștii recomandă continuarea lucrărilor de întreținere la culturile prășitoare, în livezi și vii, precum și aplicarea irigațiilor în zonele unde deficitul de umiditate din sol se va menține ridicat.

Pe ansamblu, primele zile ale intervalului vor aduce temperaturi ușor sub valorile normale pentru această perioadă, după care vremea va intra într-un proces de încălzire în majoritatea regiunilor agricole.

Temperatura medie diurnă va fi cuprinsă între 14 și 24 de grade la începutul perioadei, cu valori cu 1 până la 4 grade sub mediile multianuale, urmând ca în a doua parte a intervalului să urce la 18-28 de grade, apropiindu-se de normalul climatologic.

Valorile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minimele vor coborî local până la 7 grade în depresiunile intramontane.

Din punct de vedere al precipitațiilor, meteorologii prognozează averse locale, inclusiv torențiale, însoțite de descărcări electrice, grindină, intensificări temporare ale vântului și, izolat, vijelii. În unele zone, cantitățile de apă pot fi însemnate și vor contribui la refacerea parțială a rezervei de umiditate din sol.