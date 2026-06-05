Alertă meteo: ANM a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Ce zone vor fi afectate?

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabilă astăzi, 5 iunie, între orele 12:00 – 23:00.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabilă astăzi, 5 iunie, între orele 12:00 – 23:00. Zonele afectate sunt nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni.

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și prognoza meteo pentru weekend, astfel că:

Vineri, 5 iunie, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții în nordul Carpaților Orientali și zona Munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă, pe arii restrânse, vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 30…40 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse, în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. La începutul și sfârșitul intervalului, izolat va fi ceață.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Sâmbătă, 6 iunie, valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua precedentă în nordul, nord-vestul și centrul țării, dar vor crește ușor în rest, astfel încât maximele se vor situa în marea lor majoritate între 23 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică în zonele de deal și de munte, local în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia și doar pe alocuri în restul teritoriului.

Instabilitatea se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade.

În Capitală, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei și la începutul nopții, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade și minima de 15…17 grade.

Duminică, 7 iunie, vremea va fi în general instabilă în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea, precum și în zonele montane unde, mai ales după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului; ploile vor avea și caracter torențial, local cantitățile de apă vor fi însemnate și izolat vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, ploi de scurtă durată vor fi pe arii restrânse, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, mai coborâte în zonele depresionare unde vor fi condiții de ceață.

În București, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și seara când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului; vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade.

De altfel, potrivit ANM, între 5 iunie – 11 iunie, va predomina o vreme în general normală sub aspect termic, pe întreg teritoriul agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 17…25°C, valori apropiate de normele climatologice, în aproape toată ţara. Temperatura maximă a aerului se va situa între 23…30°C, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11…19°C la nivelul întregii ţări.

Sub aspect pluviometric, sunt prognozate ploi locale cu caracter de aversă, dar şi torenţiale, acestea fiind însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi intensificări temporare ale vântului, izolat cu aspect de vijelie în aproape toate regiunile, iar cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.

În cultura grâului de toamnă, rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Oltenia și Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și a Moldovei, local în sudul, sud-vestul, izolat centrul Transilvaniei, nord-estul Banatului și sud-estul Crișanei. Conținutul de umiditate din sol se va situa în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, pe suprafețe extinse din Crișana, Banat și Transilvania, local în centrul și nordul Dobrogei, nordul, centrul, izolat estul Moldovei.

Gradul de aprovizionare cu apă pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura de porumb, se va încadra în limite satisfăcătoare și apropiate de optim, în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și a Moldovei, local în centrul și sudul Transilvaniei, izolat nord-estul Banatului. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată, puternică și extremă), se vor semnala în Maramureș și Crișana, pe suprafețe extinse din Banat și Transilvania, local în nordul și centrul Dobrogei, nordul și izolat estul Moldovei, nord-estul Munteniei, estul și sudul Olteniei.

În condiţiile agrometeorologice menţionate, pe fondul regimului hidrotermic favorabil din aer şi sol, procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor agricole se vor desfăşura normal în aproape toată ţara şi mai intens în zonele de câmpie.

Funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată, orzul şi grâul de toamnă se vor afla la înspicare şi înflorire (40-100%), precum şi maturitate în lapte (10-100%) şi maturitate în ceară (10-60%).

Rapiţa va parcurge formarea silicvelor şi creşterea boabelor în silicve (40-100%), local fiind posibil începutul maturităţii depline (10-30%).

La floarea-soarelui vor predomina fazele de apariţie a primei perechi de frunze (30-100%) şi înfrunzire (6-18 frunze), pe întreg teritoriul agricol al ţării.

La cultura de porumb se va definitiva răsărirea (90-100%), plantele aflându-se predominant la formarea frunzei a treia (40-100%) şi înfrunzire (5-11 frunze), cu o stare de vegetaţie a plantelor în general bună şi medie.

În principalele bazine de specialitate, sfecla de zahăr îşi va continua dezvoltarea primei perechi de frunze (20-100%) şi creşterea aparatului foliar (9-17 frunze), iar în Transilvania se va putea declanşa alungirea axei hipocotile (10-25%).

Cartoful va înregistra fazele de răsărire (80-100%), creştere a lăstarilor laterali (50-100%) şi tuberizare (20-100%), iar la soiurile timpurii pentru consum se va semnala îmbobocirea şi înflorirea (10-50%).

Speciile de sâmburoase (cais, vişin, cireş) vor parcurge fazele de acumulare a zaharurilor, coacere a fructelor şi creşterea lăstarilor/frunzelor, iar soiurile timpurii de cireş şi vişin ajunse la maturitatea tehnologică se vor recolta. La seminţoase (măr, păr, gutui) se vor semnala dezvoltarea rodului, creşterea lăstarilor şi înfrunzirea.

La viţa-de-vie din aproape toate podgoriile se vor semnala în continuare dezvoltarea aparatului vegetativ, înflorirea şi formarea boabelor.

Condiţiile agrometeorologice prognozate vor fi în general favorabile desfăşurării lucrărilor agricole în câmp în cea mai mare parte a ţării, acestea fiind întrerupte temporar doar în zilele cu precipitaţii.

ANM recomandă fermierilor să continue tratamentele chimice împotriva bolilor şi a dăunătorilor în culturile de câmp, precum și în plantațiile pomi-viticole, să elimine buruienile prin erbicidări şi praşile mecanice/manuale, la speciile prăşitoare, să folosească îngrăşăminte foliare şi minerale la culturile de primăvară și să ude terenurile agricole unde se menţin deficite de umiditate în sol.