ANM a emis prognoza până pe 24 august. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 27 iulie – 24 august 2026. Potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), România va traversa o perioadă în care temperaturile vor deveni treptat mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vestul țării. În același timp, precipitațiile vor fi deficitare în prima parte a intervalului, urmând să revină spre valori apropiate de cele normale abia în a doua jumătate a lunii august.

Prima săptămână a intervalului va aduce temperaturi ușor mai scăzute decât cele normale în regiunile din sud-estul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în vestul și sud-vestul României, precum și în zonele montane. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În intervalul 3 – 10 august, vremea va deveni mai caldă în cea mai mare parte a țării.

ANM estimează că temperaturile medii vor fi apropiate de normal doar în regiunile sud-estice, în timp ce în restul țării se vor situa peste valorile specifice perioadei. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul României, unde aerul cald își va face simțită prezența mai puternic.

În același timp, ploile vor deveni și mai puține. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, iar deficitul de precipitații va fi mai accentuat în regiunile intracarpatice.

Potrivit estimărilor meteorologice, perioada 10 – 17 august va continua tendința de încălzire.

Valorile termice vor depăși mediile climatologice în regiunile nordice, centrale și sud-vestice, însă cele mai ridicate abateri sunt prognozate pentru vestul și nord-vestul țării.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în continuare deficitare în zonele montane, în timp ce în restul țării cantitățile de apă estimate se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Pentru ultima săptămână analizată, 17 – 24 august, meteorologii estimează că temperaturile medii vor continua să fie peste cele normale în cea mai mare parte a țării.

Cele mai mari abateri termice pozitive sunt prognozate în regiunile vestice, unde vremea va rămâne mai caldă decât este specific pentru a doua parte a lunii august.

Spre deosebire de primele săptămâni ale intervalului, precipitațiile vor reveni la un regim apropiat de normal în toate regiunile țării, fără a mai fi estimate deficite importante de apă.

Administrația Națională de Meteorologie subliniază că această prognoză este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și prezintă tendințele săptămânale privind abaterile temperaturilor și ale precipitațiilor față de media perioadei 2006–2025.

Meteorologii atrag atenția că produsul nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme cu durată scurtă de manifestare, precum furtunile violente, grindina sau ploile torențiale locale, acestea urmând să fie prognozate prin avertizările și prognozele pe termen scurt emise de ANM.