Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță răcire, apoi un nou val de căldură. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 20 iulie – 17 august 2026. După zilele caniculare din această perioadă, vremea va intra într-un proces de răcire la începutul intervalului analizat, însă temperaturile vor reveni ulterior peste valorile normale în multe regiuni ale țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi inegale, cu o perioadă mai secetoasă la finalul lunii iulie și începutul lunii august.

Potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 20 – 27 iulie, valorile termice vor coborî sub cele specifice acestei perioade în întreaga țară. Cea mai accentuată răcire este estimată în regiunile din sud-est, unde abaterea față de mediile climatologice va fi mai pronunțată.

În ceea ce privește ploile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării, în timp ce regiunile vestice vor avea un deficit de precipitații. În restul teritoriului, cantitățile de apă vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În intervalul 27 iulie – 3 august, meteorologii estimează o schimbare a circulației maselor de aer, ceea ce va conduce la o încălzire în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, iar cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în vestul României. Excepție va face sud-estul țării, unde temperaturile vor rămâne apropiate de media climatologică.

În aceeași perioadă, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a teritoriului, ceea ce indică o tendință spre vreme mai uscată.

Pentru intervalul 3 – 10 august, estimările ANM arată că temperaturile vor continua să fie ușor peste normal în jumătatea vestică a României, cu valori mai ridicate în special în vest și sud-vest. În celelalte regiuni, mediile termice vor rămâne apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă din an.

Din punct de vedere al precipitațiilor, meteorologii estimează un regim apropiat de normal la nivelul întregii țări, fără diferențe semnificative între regiuni.

Și în ultima săptămână analizată, 10 – 17 august, temperaturile vor continua să fie peste mediile climatologice în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice. În restul României, valorile termice sunt estimate să se mențină în jurul normalului perioadei.

În același timp, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice intervalului în toate regiunile, ceea ce indică o revenire la un regim pluviometric normal după perioada mai secetoasă de la sfârșitul lunii iulie.

Estimarea publicată de ANM este realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică tendința temperaturilor și a precipitațiilor raportată la media climatică a perioadei 2006–2025. Acest tip de prognoză nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată, precum furtunile violente, grindina sau vijeliile locale, ci oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii în următoarele patru săptămâni.