Moonshot dezvăluie cel mai mare model open-weight de inteligență artificială din lume

Startup-ul chinez de inteligență artificială Moonshot a prezentat vineri modelul Kimi K3, un sistem cu 2,8 trilioane de parametri despre care compania afirmă că este cel mai mare model de inteligență artificială cu greutăți deschise disponibil la nivel global. Potrivit Moonshot, noul model oferă performanțe apropiate de cele ale modelului Fable dezvoltat de compania americană Anthropic.

Lansarea are loc la o lună după ce modelele Fable și Mythos ale Anthropic au fost retrase de guvernul Statelor Unite din motive de securitate. Apariția Kimi K3 evidențiază ritmul de dezvoltare al ecosistemului chinez de inteligență artificială deschisă și apropierea acestuia de sistemele avansate dezvoltate de companiile americane.

Companii chineze precum Moonshot, Z.ai și MiniMax au accelerat lansarea unor modele tot mai puternice, dezvoltate la costuri mai reduse. Evoluția acestor proiecte a pus sub semnul întrebării estimările potrivit cărora dezvoltatorii chinezi de inteligență artificială ar fi rămas în urmă față de rivalii americani.

Moonshot a precizat că Kimi K3 este primul model cu greutăți deschise care se apropie de pragul de 3 trilioane de parametri. Sistemul a fost conceput pentru raționament avansat, programare pe perioade lungi și gestionarea unor volume mari de informații.

Modelul are o fereastră de context de 1 milion de token-uri, ceea ce îi permite să proceseze și să păstreze într-o singură solicitare o cantitate mai mare de informații comparativ cu generațiile anterioare de sisteme de inteligență artificială.

Moonshot a declarat că Kimi K3 „a avut performanțe competitive cu Fable 5 (cu soluție de rezervă) și a depășit substanțial Opus 4.8, GPT 5.6 Sol și GPT 5.5 (de la OpenAI)” în ceea ce privește optimizarea kernelului GPU. Acest domeniu se referă la metodele utilizate pentru îmbunătățirea utilizării componentelor hardware dedicate inteligenței artificiale și reducerea timpilor de procesare.

Modelul a obținut rezultate bune și în evaluări realizate de organizații independente. Arena.ai a clasat Kimi K3 pe primul loc într-un test dedicat capacității de creare a interfețelor web, iar Vals AI l-a poziționat pe locul al doilea, după Fable 5 și înaintea GPT-5.6 Sol.

Artificial Analysis a transmis că performanțele modelului sunt comparabile cu cele ale GPT-5.5 dezvoltat de OpenAI și Claude Opus 4.8 al Anthropic, în special în evaluările care analizează sarcini complexe și procese cu mai mulți pași.

Anunțul Moonshot a influențat și piața bursieră. Acțiunile competitorilor chinezi din domeniul inteligenței artificiale, Zhipu și MiniMax, listate în Hong Kong, au înregistrat scăderi semnificative. Până la prânz, titlurile acestora coborâseră cu 21,9%, respectiv 13,8%.

Ritmul lansărilor realizate de firmele chineze de inteligență artificială a crescut pe măsură ce competiția globală din acest sector s-a intensificat. Schimbarea a fost observată după lansarea GLM-5.2 de către Z.ai, model care a obținut rezultate apropiate de nivelul modelelor americane cu sursă închisă în mai multe teste comparative.

MiniMax, companie listată la Bursa din Hong Kong, dezvoltă la rândul său un model cu 2,7 trilioane de parametri, programat pentru lansare încă din al treilea trimestru al anului 2026. Compania intenționează, de asemenea, să lanseze modelul multimodal H3, prezentat ca un sistem de nivel de frontieră.

Dezvoltarea modelelor cu trilioane de parametri reflectă cererea pentru sisteme capabile să gestioneze sarcini complexe de raționament. Laboratoarele de inteligență artificială urmăresc și dezvoltarea unor sisteme care să poată realiza procese de auto-îmbunătățire autonomă, cunoscute sub denumirea de auto-îmbunătățire recursivă.

Înainte de apariția Kimi K3, modelele LongCat-2.0 de la Meituan și V4-Pro de la DeepSeek conduceau sectorul chinez al inteligenței artificiale cu 1,6 trilioane de parametri combinați. Mai multe alte proiecte chineze depășiseră deja pragul de un trilion de parametri.

Modelele cu greutăți deschise permit utilizatorilor să descarce, să ruleze și să personalizeze sistemele de bază, spre deosebire de modelele proprietare, unde accesul la componentele interne este limitat.

Moonshot a precizat că Kimi K3 include două îmbunătățiri arhitecturale importante care cresc eficiența de calcul și permit finalizarea unor sarcini complexe de programare cu o intervenție umană redusă.

Compania este susținută de investitori importanți din industria tehnologică chineză, inclusiv Alibaba și Tencent, și și-a extins capacitățile financiare și tehnice pentru dezvoltarea de noi modele de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Bloomberg, startup-ul analiza luna trecută atragerea unei noi finanțări de 2 miliarde de dolari, la o evaluare estimată de aproximativ 30 de miliarde de dolari, înaintea unei posibile listări la Bursa din Hong Kong.