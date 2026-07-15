Cum pregătim viitorii contabili pentru lumea de mâine. Universitățile și profesia, față în față cu revoluția digitală

Inteligența artificială schimbă deja modul în care funcționează economia, companiile și instituțiile publice. Dar, în fața acestei transformări, instituțiile de învățământ și organizațiile profesionale transmit același mesaj: viitorul profesiei contabile depinde de oameni, de modul în care sunt formați, de capacitatea lor de a interpreta datele, de responsabilitate și de etică. În cadrul evenimentului organizat de CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român, reprezentanți ai mediului universitar și ai sistemului educațional au explicat cum trebuie pregătită noua generație de contabili pentru o economie în care tehnologia este instrument, nu substitut.

Potrivit inspectorului general al Municipiului București, Prof. dr. Ionel Florian Alexandru, pregătirea viitorilor contabili nu începe la universitate, așa cum pare la prima vedere, ci mult mai devreme. Astfel, acesta a evidențiat rolul liceelor economice și al colaborării cu CECCAR:

„Este esențial ca elevii să înțeleagă încă din perioada formării că profesia contabilă nu mai înseamnă doar evidență, ci consultanță, analiză financiară, managementul informației și utilizarea inteligentă a tehnologiilor digitale.”

Inspectoratul Școlar și CECCAR lucrează împreună pentru a aduce profesia mai aproape de elevi prin dialog cu liceele economice, prin stagii de practică în firme și cabinete contabile și prin concursuri de educație financiară care simulează standardele profesiei.

„Experiența practică este cea care completează formarea teoretică și facilitează integrarea elevilor pe piața muncii.”, a adăugat inspectorul general, care a subliniat și nevoia de formare continuă a profesorilor economiști, pentru ca aceștia să poată preda discipline actualizate, conectate la realitatea digitală a profesiei.

Pentru mediul universitar, provocarea este clară: studenții trebuie pregătiți pentru o profesie care se transformă, dar care își păstrează esența.

Prof. univ. dr. Liliana Ionescu‑Feleagă, decanul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul ASE București, a subliniat că evoluția tehnologică nu elimină rolul uman, ci îl face mai important.

„Indiferent cât de performante vor fi tehnologiile, ele nu vor putea să înlocuiască responsabilitatea profesională, judecata etică și capacitatea de a analiza datele într-un anumit context.”, a declarat Liliana Feleagă.

În viziunea sa, întrebarea nu este dacă profesia contabilă va fi afectată de inteligența artificială, ci cum pregătim profesioniștii să o folosească inteligent:

„Marea provocare este ce putem face noi pentru a pregăti profesioniștii contabili să utilizeze aceste instrumente și cum putem transforma aceste provocări în oportunități.”

În acest context, ASE își asumă rolul de a forma absolvenți care înțeleg tehnologia, dar care au și competențe critice: gândire analitică, integritate, capacitatea de a interpreta informația și de a dialoga cu antreprenorii și managerii.

Ionescu‑Feleagă a insistat asupra colaborării instituțiilor universitare cu specialiștii din domeniul contabilității: „Universitățile au nevoie de ajutorul profesiei, la fel cum profesia are nevoie de ajutorul universităților. Este important ca planurile de învățământ să evolueze mână‑n mână cu ce se întâmplă în practică.”

Parteneriatul ASE–CECCAR este considerat un model de colaborare care trebuie extins prin proiecte comune, cercetare aplicată și formare profesională continuă.

Atât mediul universitar, cât și cel preuniversitar transmit același mesaj: inteligența artificială schimbă instrumentele profesiei, dar nu poate înlocui competențele umane.

„Tehnologia poate automatiza procese, poate accelera analize și poate genera informații, dar nu poate înlocui discernământul profesional, responsabilitatea, etica și capacitatea de a lua decizii în interesul organizațiilor și al societății”, spune prof. dr. Ionel Florian Alexandru.

Într-o economie digitală, viitorul profesiei contabile depinde de formarea unor specialiști care înțeleg tehnologia, de dezvoltarea gândirii critice, colaborarea strânsă între universități și profesie, investiția în educație încă din liceu, dar și de adaptarea continuă a profesorilor și a programelor de studiu.

Formarea viitorilor contabili nu mai înseamnă doar transmiterea unor cunoștințe tehnice, ci dezvoltarea unor profesioniști capabili să gândească critic, să înțeleagă tehnologia și să o folosească responsabil, să interpreteze datele în context și să ia decizii etice într-o economie digitalizată. Universitățile și școlile economice au un rol decisiv în acest proces, dar o colaborare cu specialiștii din domeniul contabilității, cu organizațiile profesionale și cu mediul de afaceri devine esențială pentru a transforma inteligența artificială într-un instrument util și pentru a pregăti generații care să poată lucra într-o lume în care competențele umane și tehnologia trebuie să funcționeze împreună.