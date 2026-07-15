Prețurile au explodat la pompă. Dumitru Chisăliță anunță primul semnal de schimbare în România

Prețurile carburanților au crescut puternic în primele patru luni din 2026, însă românii nu au redus imediat consumul de benzină și motorină. O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS) privind consumul și a informațiilor referitoare la prețurile medii, arată o schimbare importantă a pieței. Motorina a fost cu aproape 28% mai scumpă în aprilie față de aceeași lună din 2025, iar benzina cu aproape 20%. Cu toate acestea, cererea a rămas ridicată, primele semnale de temperare fiind vizibile abia spre finalul perioadei analizate.

Diferența dintre piața carburanților din 2025 și cea din 2026 este vizibilă în primul rând la pompă. Dumitru Chisăliță arată că, în intervalul ianuarie-aprilie 2025, prețurile medii au avut fluctuații relativ reduse.

Benzina s-a comercializat la prețuri medii cuprinse între 7,28 și 7,39 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare nivel a fost de numai 0,11 lei pe litru, echivalentul unei variații de aproximativ 1,5%.

În cazul motorinei, prețurile au oscilat între 7,40 și 7,65 lei pe litru. Variația maximă a fost de 25 de bani pe litru, respectiv 3,4%.

Situația s-a schimbat semnificativ în 2026. Benzina a pornit anul de la un preț mediu de 7,70 lei pe litru, a urcat la 7,95 lei în februarie și a ajuns la 9,18 lei pe litru în martie.

În aprilie, prețul mediu a coborât la 8,79 lei pe litru. Chiar și după această reducere, benzina era cu aproximativ 19,6% mai scumpă decât în aprilie 2025.

O evoluție și mai accentuată a fost înregistrată în cazul motorinei. Prețul mediu a crescut de la 7,88 lei pe litru în ianuarie 2026 la 8,12 lei în februarie.

Martie a adus un salt puternic, motorina ajungând la un preț mediu de 9,98 lei pe litru. Practic, carburantul s-a apropiat de pragul de 10 lei pentru fiecare litru.

În aprilie, prețul mediu a coborât la 9,53 lei pe litru. Nivelul a rămas însă cu aproximativ 27,6% peste cel din aceeași lună a anului precedent.

Analiza lui Dumitru Chisăliță arată că presiunea a fost mult mai puternică în cazul motorinei. Evoluția este importantă nu doar pentru șoferii care conduc mașini diesel, ci și pentru economie, în condițiile în care acest carburant este utilizat pe scară largă în transport, agricultură și alte activități comerciale.

Creșterea costului motorinei se poate transmite astfel mai departe în prețurile de transport și distribuție.

Creșterea puternică a prețurilor nu a fost urmată imediat de o prăbușire a consumului. Datele analizate de Dumitru Chisăliță indică, dimpotrivă, o cerere ridicată în anumite luni din 2026.

În 2025, consumul de benzină a avut o evoluție moderată. După stagnarea din februarie, acesta a crescut cu 12% în martie și cu încă 12% în aprilie, raportat de fiecare dată la luna precedentă.

În cazul motorinei, creșterile au fost de 2% în februarie, 9% în martie și 3% în aprilie. Evoluția a fost asociată intensificării activităților economice și de transport, inclusiv odată cu apropierea perioadei în care agricultura și construcțiile devin mai active.

În 2026, consumul a devenit însă mult mai volatil.

Pentru benzină, februarie a adus o scădere de 2% față de luna precedentă. În martie, consumul a crescut puternic, cu 17%, pentru ca în aprilie avansul să încetinească brusc la numai 1%.

Evoluția din aprilie reprezintă unul dintre cele mai importante semnale identificate în analiză.

După creșterea de 17% a consumului de benzină din martie, avansul de numai 1% în aprilie poate indica o schimbare a comportamentului consumatorilor.

Dumitru Chisăliță consideră că majorarea accentuată a prețurilor începe să influențeze cererea, după vârful sezonier înregistrat în martie.

Practic, șoferii nu au renunțat imediat la deplasări atunci când carburanții s-au scumpit. Menținerea prețurilor la niveluri ridicate pentru o perioadă mai lungă ar putea însă determina o adaptare treptată a consumului.

Aceasta se poate traduce prin reducerea deplasărilor, o planificare mai atentă a drumurilor sau limitarea consumului neesențial.

În cazul motorinei, datele arată o rezistență și mai mare a cererii în fața scumpirilor.

Consumul a stagnat în februarie 2026, după care a crescut cu 21% în martie. În aprilie, nivelul a rămas staționar față de luna precedentă.

Evoluția din martie este cu atât mai importantă cu cât a coincis cu perioada în care prețul mediu al motorinei a urcat la 9,98 lei pe litru.

Dumitru Chisăliță explică această situație prin modul în care este utilizată motorina. O parte importantă a cererii vine din activități economice în care consumul nu poate fi redus rapid doar pentru că prețul carburantului crește.

Transportul de mărfuri, agricultura și alte activități productive continuă să aibă nevoie de combustibil pentru desfășurarea operațiunilor.

Corelarea dintre preț și consum scoate în evidență una dintre principalele concluzii ale analizei.

În martie 2026, benzina era cu aproximativ 26% mai scumpă decât în martie 2025. Cu toate acestea, consumul a crescut cu 17% față de luna precedentă.

Situația a fost și mai vizibilă în cazul motorinei. Prețul era cu aproape 31% peste nivelul din martie 2025, însă consumul a înregistrat o creștere lunară de 21%.

Aceste date arată că majorarea prețurilor nu a determinat o reducere proporțională a cererii.

Potrivit analizei, comportamentul indică o elasticitate redusă a cererii pentru carburanți pe termen scurt. Atât persoanele fizice, cât și companiile au continuat să utilizeze cantități importante de benzină și motorină, chiar și în condițiile unor scumpiri semnificative.

Explicația este legată de caracterul esențial al carburanților pentru mobilitate și economie. Pentru mulți consumatori, mașina rămâne necesară pentru deplasarea la serviciu sau pentru activitățile zilnice. În cazul operatorilor economici, transportul și utilizarea utilajelor nu pot fi suspendate imediat din cauza creșterii prețurilor.

Analiza arată că primele patru luni din 2026 au fost marcate de o creștere semnificativă a prețurilor carburanților, cu un impact mai puternic în cazul motorinei.

În același timp, cererea s-a menținut la un nivel ridicat, în special în luna martie. Consumul nu a reacționat imediat și proporțional la scumpirile de la pompă.

Dumitru Chisăliță concluzionează că datele confirmă sensibilitatea redusă a cererii pe termen scurt, dar atrage atenția asupra evoluției din aprilie.

„În ansamblu, datele arată că, în perioada analizată, cererea pentru carburanți a rămas robustă chiar și în condițiile unor creșteri de preț de 20–30%, însă ritmul de creștere al consumului a început să se diminueze pe măsură ce impactul economic al acestor majorări se transmite către utilizatorii finali.”

Încetinirea consumului de benzină, de la un avans lunar de 17% în martie la numai 1% în aprilie, poate fi primul indiciu că șoferii încep să reacționeze la noul nivel al prețurilor. Dacă tarifele ridicate se mențin, adaptarea consumatorilor ar putea deveni mai vizibilă în lunile următoare.