Prețuri carburanți vineri, 10 iulie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină înainte de weekend

Prețuri carburanți vineri, 10 iulie. Platforma Peco Online a publicat noile informații privind cele mai mici prețuri la carburanți înregistrate în România vineri, 10 iulie 2026. Datele arată o ușoară scădere a prețului minim al benzinei față de ziua precedentă, în timp ce motorina își menține același nivel minim.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară costă 8,58 lei/litru și este comercializată la o stație Rompetrol din municipiul Arad, județul Arad, situată pe strada Zimbrului, nr. 101B.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț rămâne 8,98 lei/litru. Acesta este practicat de o stație Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, aflată pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei/litru, motorina poate fi cumpărată cu minimum 9,39 lei/litru, iar GPL-ul costă de la 4,52 lei/litru.

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este disponibilă la prețul de 8,59 lei/litru, motorina are un preț minim de 9,39 lei/litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu 4,49 lei/litru.

În Timișoara, benzina pornește de la 8,62 lei/litru, motorina de la 9,39 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,56 lei/litru.

În Iași, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei/litru, motorina costă minimum 9,39 lei/litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,56 lei/litru.

În Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 8,62 lei/litru, motorina de la 9,39 lei/litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,54 lei/litru.

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării. Pentru a evita eventualele diferențe de preț, este recomandat ca șoferii să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care carburanții înregistrează modificări frecvente.

Comparativ cu ziua de joi, 9 iulie, singura modificare înregistrată la nivel național este în cazul benzinei. Cel mai mic preț din țară a scăzut cu un ban, de la 8,59 lei pe litru la 8,58 lei pe litru.

În schimb, cel mai mic preț al motorinei a rămas neschimbat, la 8,98 lei pe litru. De asemenea, cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL sunt identice în orașele menționate mai sus.