Un nou standard pentru trenurile Eurostar: de ce compania a ales varianta „Sahara” pentru flota viitoare

Eurostar pregătește o modernizare a viitoarei sale flote de trenuri etajate Celestia, cu scopul de a asigura funcționarea sistemelor esențiale la temperaturi extreme. Operatorul feroviar care asigură legătura prin Tunelul Canalului Mânecii a actualizat recent acordul cu producătorul francez Alstom, introducând cerințe mai stricte privind rezistența echipamentelor la căldură.

Comanda inițială, în valoare de 2 miliarde de euro (1,7 miliarde de lire sterline), anunțată în octombrie anul trecut, prevedea ca sistemele de aer condiționat și cele de operare ale trenurilor să funcționeze la temperaturi de până la 45°C, menținând în același timp confortul pasagerilor.

Eurostar a decis însă să ridice standardul de rezistență termică după valurile de căldură recente din Europa, în special după perioada în care Franța a înregistrat cele mai ridicate trei zile din istoria măsurătorilor meteorologice.

În acel episod de temperaturi extreme, peste 40% din teritoriul Franței a avut valori de peste 40°C, iar localitatea Pissos, din apropiere de Bordeaux, a atins 44,3°C. În aceeași perioadă, numărul deceselor asociate temperaturilor ridicate a crescut cu aproape o treime.

Directorul executiv al Eurostar, Gwendoline Casenave, a explicat că ultimul val de căldură a consolidat necesitatea unor investiții suplimentare pentru viitoarele trenuri. Temperaturile au ajuns din nou la 40°C în Franța, iar în Londra au fost prognozate maxime de 35°C.

Decizia de modernizare este legată și de durata de exploatare estimată a trenurilor Celestia. Garniturile nu vor fi livrate înainte de 2031 și sunt proiectate să rămână în serviciu aproximativ 30 de ani, perioadă în care temperaturile din Europa ar putea atinge valori mai ridicate decât cele actuale.

Gwendoline Casenave a declarat: „Acum o săptămână, după ultimul val de căldură, am decis să alegem opțiunea de 55°C. Cumpărăm trenuri care vor rezista 30 de ani și ne-am gândit că poate în anii 2060, chiar și în Regatul Unit, temperaturile ar putea atinge aceste niveluri. Este mai scump, dar va merita.”

Pachetul suplimentar de modernizare a fost denumit de companie „opțiunea Sahara”. Acesta presupune instalarea unor sisteme de aer condiționat mai puternice, precum și utilizarea unor componente și microprocesoare proiectate pentru funcționarea la temperaturi ridicate.

Noua flotă Celestia va reprezenta și prima utilizare a trenurilor etajate în Tunelul Canalului Mânecii. Fiecare garnitură va putea transporta peste 1.000 de pasageri.

Pe lângă modernizarea trenurilor, Eurostar și-a extins măsurile operaționale pentru gestionarea perioadelor de căldură extremă prin „planul Solstițiu”, un sistem de răspuns la situații de urgență aflat la al treilea an de aplicare.

Planul a fost activat mai devreme decât în anii anteriori, după ce prognozele au indicat temperaturi neobișnuit de ridicate încă din primăvară. Aceste condiții au dus la primele perioade de caniculă ale anului în luna mai.

Prin acest plan, Eurostar monitorizează instalațiile de aer condiționat și rezervele de apă din fiecare vagon al trenurilor sale. Compania rezervă, de asemenea, capacitate suplimentară în depourile de mentenanță pentru intervenții rapide atunci când apar probleme la sistemele de răcire.

Gwendoline Casenave a precizat: „Suntem norocoși că am avut acest plan și am fost pregătiți, pentru că valul de căldură a fost mai devreme ca niciodată și mult mai rău ca niciodată.”

Potrivit acesteia, aproximativ unul din zece trenuri Eurostar a fost afectat de temperaturile ridicate, ceea ce a dus la defecțiuni și întârzieri.

În timpul valului de căldură de luna trecută, pasagerii unui tren defect din Belgia au rămas blocați mai mult de două ore fără aer condiționat. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutor medical înainte ca serviciile de urgență să ajungă la tren și să evacueze călătorii pe calea ferată.

Eurostar colaborează cu furnizorii de infrastructură din rețeaua sa pentru stabilirea procedurilor necesare în situațiile în care trenurile rămân blocate din cauza condițiilor extreme.

Programul Celestia face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a flotei, nu doar dintr-un proiect destinat rezistenței la temperaturi ridicate. Acordul prevede achiziția a până la 50 de trenuri etajate, dintre care 30 sunt confirmate, iar alte 20 reprezintă o opțiune suplimentară.

Investiția face parte din planul Eurostar de creștere a capacității către 30 de milioane de pasageri anual. Primele trenuri Celestia sunt programate să intre în flotă în ianuarie 2031, iar serviciile comerciale sunt planificate să înceapă în mai 2031.

După livrare, noile trenuri vor opera alături de cele 17 trenuri e320 existente, ceea ce ar duce flota totală a companiei la 67 de garnituri. Alstom a precizat că trenurile Avelia Horizon destinate Eurostar sunt proiectate să circule în Germania, Belgia, Franța, Țările de Jos și Regatul Unit.

Efectele căldurii nu se limitează la trenuri, ci afectează și infrastructura feroviară. Gwendoline Casenave a evidențiat problema deformării șinelor în perioadele cu temperaturi extreme.

Șinele pot ajunge cu aproximativ 20°C mai fierbinți decât aerul din jur deoarece absorb radiația solară. Creșterea temperaturii determină dilatarea oțelului, iar șinele se pot deforma atunci când spațiile dintre segmentele acestora dispar.

Pentru reducerea acestor efecte sunt analizate noi tipuri de metale care se dilată mai puțin, ca posibilă soluție pentru rețelele feroviare afectate de temperaturile ridicate.