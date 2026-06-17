Un nou val de căldură în Europa. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade. Cum va fi în România

Europa se pregătește pentru un nou episod de temperaturi extreme, la doar câteva săptămâni după valul de căldură care a provocat victime și probleme majore în mai multe state. Meteorologii avertizează că în numeroase regiuni temperaturile vor urca din nou spre pragul de 40 de grade Celsius, iar nopțile tropicale vor deveni tot mai frecvente.

Printre zonele afectate se află Spania, Franța, Portugalia și Italia, însă și România apare în prognozele care indică o încălzire accentuată în perioada următoare.

Primele avertizări au fost deja emise în Spania. Agenția meteorologică AEMET anunță o creștere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni ale țării. În același timp, în nord-estul Spaniei a fost emis un cod portocaliu pentru precipitații și furtuni, transmite Euronews.

Meteorologii estimează că orașe precum Sevilla, Zaragoza și Córdoba vor fi printre cele mai afectate. Temperaturile sunt așteptate să se apropie de 40 de grade Celsius în cursul săptămânii viitoare.

Pe lângă temperaturile ridicate din timpul zilei, specialiștii avertizează și asupra apariției nopților tropicale. Acest fenomen apare atunci când temperatura nu scade sub 20 de grade Celsius pe parcursul întregii nopți, ceea ce reduce considerabil capacitatea organismului de a se recupera după căldura acumulată în timpul zilei.

Franța, unde valul de căldură din luna trecută a fost asociat cu numeroase decese, se pregătește la rândul său pentru temperaturi foarte ridicate. În sud-vestul țării și în regiunea Bordeaux sunt prognozate maxime de până la 39 de grade Celsius.

În Portugalia, meteorologii estimează că temperaturile vor începe să crească din 20 iunie și vor rămâne foarte ridicate pe parcursul săptămânii următoare. În anumite zone din interiorul țării, în special în Valea Douro, Valea Tagus și regiunea Alentejo, valorile termice ar putea depăși pragul de 40 de grade Celsius.

Meteorologii italieni avertizează că o masă de aer foarte cald provenită din latitudinile subtropicale ale Africii de Nord va traversa Italia în perioada următoare.

Sudul țării va fi cel mai afectat, însă și în alte regiuni temperaturile vor crește puternic. La Florența, prognozele indică posibilitatea atingerii pragului de 40 de grade Celsius.

Experții atrag atenția că fenomenul nu seamănă cu o simplă perioadă călduroasă de vară. Potrivit estimărilor meteorologice, configurația atmosferică actuală prezintă caracteristicile unui fenomen de blocaj atmosferic, care poate menține temperaturile ridicate pentru perioade mai lungi.

Deși țările din Europa Centrală sunt în general mai puțin afectate de episoadele extreme de căldură comparativ cu regiunea mediteraneană, prognozele indică și aici o încălzire accentuată.

Conform estimărilor preliminare, în câmpiile interioare ale Dunării din România și Bulgaria temperaturile se pot apropia de 38 de grade Celsius.

În Ungaria, la Budapesta, meteorologii estimează valori cuprinse între 36 și 37 de grade Celsius, pe măsură ce sistemul de înaltă presiune se extinde asupra Bazinului Carpatic.

Specialiștii consideră că aceste episoade de căldură extremă devin tot mai frecvente și mai intense pe continent, pe fondul creșterii temperaturilor globale.

Experții avertizează că nu doar temperaturile maxime din timpul zilei reprezintă un risc. Potrivit meteorologilor, nopțile tropicale și chiar așa-numitele „nopți super-tropicale”, în care temperaturile rămân peste 25 de grade Celsius, pot avea efecte serioase asupra sănătății populației.

Atunci când organismul nu beneficiază de răcirea naturală din timpul nopții, sistemul cardiovascular rămâne sub stres continuu, iar riscurile pentru persoanele vulnerabile cresc semnificativ.

Valurile de căldură afectează și infrastructura. Rețelele electrice sunt supuse unei presiuni tot mai mari din cauza consumului ridicat de energie pentru aparatele de aer condiționat.

Săptămâna trecută, orașul Torino din Italia s-a confruntat cu întreruperi importante de curent, după ce consumul ridicat a pus presiune asupra rețelei electrice locale.

În Franța, operatorii transportului feroviar regional au recomandat deja călătorilor să verifice programul trenurilor înainte de plecare, din cauza posibilității apariției unor perturbări provocate de temperaturile ridicate.

Meteorologii avertizează că efectele sunt resimțite mai ales în marile orașe, unde betonul, asfaltul și clădirile înalte rețin căldura și contribuie la formarea fenomenului cunoscut drept „insula de căldură urbană”, ceea ce face ca nopțile să fie și mai greu de suportat.