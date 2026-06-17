Obligatoriu la începutul verii: Ce analize medicale trebuie să-și facă orice român înainte de a merge la plajă

Crezi că ești pregătit pentru vară? În spatele zilelor însorite și vacanțelor mult visate se ascunde un inamic invizibil care îți poate da planurile peste cap. Schimbările bruște de temperatură și expunerea prelungită la soare îți testează corpul la extrem. Află ce analize medicale trebuie să faci în sezonul cald!

Începutul verii este momentul ideal pentru o evaluare a stării de sănătate. Trecerea la temperaturi ridicate suprasolicită direct sistemul cardiovascular și pe cel renal, iar expunerea la soare și la alergeni cere o pregătire adecvată a organismului.

Dincolo de testele anuale de rutină, iată analizele și controalele esențiale care trebuie bifate la schimbarea sezonului, structurate pe necesități generale, vârstă și sex: (următoarele investigații sunt vitale vara, indiferent de gen deoarece vizează exact vulnerabilitățile corpului la căldură și expunere solară):

ionograma (Sodiu, Potasiu, Magneziu, Calciu): carențele pot provoca oboseală nejustificată, crampe musculare, stări de confuzie sau palpitații;

funcția renală (Uree și Creatinină): aceste analize arată cât de eficient reușesc rinichii tăi să filtreze și să rețină lichidele;

funcția tiroidiană (TSH, FT4);

Vitamina D (25-OH-Vitamina D): este momentul oportun să verifici la ce nivel te afli după lunile de iarnă, pentru a ști dacă ai nevoie de suplimente sau dacă expunerea moderată la soarele de vară va fi suficientă pentru a reface rezervele;

profilul alergologic (IgE total și specific);

dermatoscopia (cartografierea alunițelor): este examenul clinic obligatoriu înainte de prima expunere la plajă pentru a depista la timp eventuale leziuni precanceroase (melanomul).

Setul de mai sus trebuie completat cu screeningul anual de prevenție, care diferă în funcție de etapa biologică și riscurile specifice fiecărui gen.

femei între 20 și 40 de ani

Hemoleucograma completă, Feritina și Sideremia;

Testul Babeș-Papanicolau (Pap-test) și Ecografia mamară.

femei peste 40 de ani

profilul lipidic (Colesterol total, HDL, LDL, Trigliceride) și glicemia;

mamografia;

screening hormonal (FSH, LH, Estradiol).

bărbați între 20 și 40 de ani

enzimele hepatice (TGO, TGP, GGT);

acidul uric;

profilul lipidic.

bărbați peste 40 de ani