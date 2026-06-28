Ghid de supraviețuire pentru tenul acneic în timpul verii: Ce să faci și ce să eviți sau

Sezonul estival aduce provocări majore pentru tenul cu tendință acneică, iar medicii dermatologi avertizează asupra greșelilor frecvente care pot agrava erupțiile. Află cum să îți adaptezi corect rutina de îngrijire vara!

Ghid de supraviețuire pentru tenul acneic în timpul verii: Sezonul estival aduce o serie de provocări majore pentru persoanele care se confruntă cu acneea, iar medicii dermatologi trag un semnal de alarmă cu privire la greșelile frecvente din rutina de îngrijire. Unul dintre cele mai periculoase și răspândite mituri este expunerea la soare fără protecție solară, în speranța că razele UV vor „usca” coșurile pentru a vindeca tenul. Deși soarele poate oferi un scurt efect antiinflamator la început, realitatea este că radiațiile UV determină îngroșarea stratului superior al pielii, proces cunoscut sub numele de hiperkeratoză.

Acest fenomen blochează porii și conduce, în mod inevitabil, la o erupție severă de acnee la sfârșitul verii. Mai mult decât atât, soarele închide la culoare cicatricile și petele roșii post-acnee, transformându-le în pete pigmentare maronii care vor fi extrem de greu de tratat ulterior. Pentru a evita aceste complicații, specialiștii recomandă purtarea zilnică a unei creme de protecție solară cu SPF 30 sau 50. Este esențial să se aleagă formule fluide, apoase, care poartă eticheta explicită de produs „oil-free” sau „non-comedogenic”, pentru a nu bloca porii.

Pe lângă expunerea neprotejată la soare, o altă eroare frecventă constă în aplicarea tratamentelor exfoliante, precum retinolul sau acizii, pe timpul zilei. Recomandarea clară a experților este de a muta toate aceste tratamente active exclusiv în rutina de seară și de a spăla tenul foarte bine în dimineața următoare.

De asemenea, din dorința de a elimina excesul de sebum, multe persoane recurg la spălarea excesivă a feței. Această practică este contraindicată; în schimb, curățarea trebuie să fie una blândă, efectuată doar de două ori pe zi, cu regula de a curăța tenul și imediat după episoadele de transpirație. În plus, trebuie evitată cu strictețe atingerea sau stoarcerea coșurilor, o acțiune deosebit de nocivă vara, când bacteriile se înmulțesc mult mai rapid pe piele din cauza căldurii. Pentru a proteja erupțiile, alternativa ideală o reprezintă aplicarea plasturilor speciali pentru acnee (pimple patches).

Nu în ultimul rând, hidratarea și machiajul necesită adaptări majore în sezonul cald. Specialiștii avertizează că folosirea cremelor grase și a fondurilor de ten foarte încărcate, mate și cu acoperire totală este o greșeală care trebuie ocolită, deoarece, în combinație cu transpirația, aceste produse formează o peliculă care pur și simplu sufocă porii. Totodată, foarte multe persoane cu ten acneic fac greșeala de a sări complet peste etapa de hidratare, crezând în mod eronat că o piele grasă și transpirată nu mai are nevoie de cremă.

În realitate, lipsa apei din țesuturi declanșează deshidratarea, fapt care forțează pielea să pompeze și mai mult ulei pentru a compensa. Soluția corectă este înlocuirea cremelor dense, de iarnă, cu un gel hidratant lejer, pe bază de apă, care să conțină ingrediente calmante precum Centella Asiatica, acid hialuronic sau ceramide. Cât despre machiaj, dacă acesta este necesar, trebuie optat pentru texturi foarte lejere, creme nuanțatoare non-comedogenice sau, cel mai sigur, pudre minerale, deoarece acestea absorb eficient excesul de sebum fără a încărca și bloca porii.