Coșuri de pe spate, o problemă frecventă vara. Ce ajută și ce obiceiuri zilnice agravează acneea

Dacă ai coșuri pe spate, nu ești singur! Căldura, transpirația și câteva obiceiuri aparent banale pot agrava problema fără să-ți dai seama. Iată de ce apare acneea pe spate și ce schimbări simple pot face diferența în doar câteva săptămâni.

Coșurile de pe spate, cunoscute și sub denumirea de „bacne”, reprezintă o problemă extrem de comună în sezonul cald. Combinația dintre temperaturile ridicate, transpirație, excesul de sebum și frecarea hainelor creează mediul ideal pentru blocarea porilor și înmulțirea bacteriilor, ceea ce favorizează apariția leziunilor acneice.

Pentru a preveni și combate această problemă, specialiștii recomandă ca dușul să fie făcut imediat după ce corpul a transpirat, fie că este vorba despre un antrenament la sală sau doar despre timpul petrecut în soare. Transpirația lăsată să se usuce pe piele, în combinație cu celulele moarte, poate bloca rapid porii și favoriza apariția coșurilor.

Un alt pas important este folosirea produselor de curățare care conțin ingrediente active, precum acidul salicilic (BHA), care pătrunde în pori și dizolvă sebumul, sau peroxidul de benzoil, cunoscut pentru efectul său antibacterian. Pentru ca aceste ingrediente să acționeze eficient, spuma produsului ar trebui lăsată pe pielea spatelui timp de două-trei minute înainte de clătire.

Contează și ordinea în care este făcut dușul. Corpul ar trebui spălat după ce balsamul sau masca de păr au fost complet clătite deoarece reziduurile produselor de îngrijire care se scurg pe spate reprezintă una dintre principalele cauze ale blocării porilor.

Alegerea hainelor joacă, de asemenea, un rol important. Materialele naturale, precum bumbacul, inul și mătasea, permit pielii să respire, în timp ce hainele sintetice și strâmte, realizate din materiale precum lycra sau poliesterul, rețin căldura și umezeala la suprafața pielii, favorizând apariția acneei.

Contrar mitului potrivit căruia soarele usucă și vindecă acneea, expunerea la razele ultraviolete poate agrava inflamația și poate închide la culoare cicatricile rămase după coșuri. Din acest motiv, este recomandată folosirea unei protecții solare non-comedogenice, sub formă de loțiune fluidă sau spray, care să nu blocheze porii.

Igiena textilelor este la fel de importantă în sezonul cald. Prosoapele și lenjeria de pat ar trebui schimbate frecvent, deoarece transpirația din timpul nopții favorizează acumularea bacteriilor pe așternuturi.

În același timp, există o serie de obiceiuri care ar trebui evitate. Stoarcerea sau ruperea coșurilor este una dintre cele mai frecvente greșeli. Pielea de pe spate este mai groasă decât cea de pe față, iar procesul de vindecare este mai lent, astfel că stoarcerea favorizează aproape inevitabil apariția petelor maronii, cunoscute drept hiperpigmentare post-inflamatorie, precum și a cicatricilor profunde.

Totodată, specialiștii recomandă evitarea scruburilor dure și a bureților abrazivi, precum mănușile de baie, bureții tip loofah sau produsele exfoliante cu sâmburi. Frecarea agresivă irită foliculii și poate răspândi bacteriile, în timp ce exfolierea chimică, realizată cu acid salicilic, este considerată o variantă mai sigură și mai eficientă decât exfolierea mecanică.

Cremele de corp foarte grase, uleiurile și unturile de corp, potrivite în sezonul rece, nu sunt recomandate vara. Dacă pielea este uscată, este indicată alegerea unor loțiuni hidratante foarte lejere, pe bază de apă sau gel, care nu încarcă pielea.

Un alt factor care poate contribui la apariția coșurilor este purtarea rucsacului direct pe pielea transpirată. Frecarea constantă a bretelelor poate provoca o formă specifică de acnee, denumită acnee mecanică. Persoanele predispuse la această problemă sunt sfătuite să evite rucsacurile grele în timpul verii sau să le poarte peste haine din bumbac, pentru a reduce frecarea și iritația pielii.