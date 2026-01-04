În spatele business-ului se află Felicia Tulai, care, înainte de a se dedica afacerii Luna Solai, a lucrat într-o corporație în Capitală. Însă, pentru a duce mai departe povestea familiei sale în lumea antreprenoriatului, s-a decis să se întoarcă în satul natal și să preia frâiele de la părinții ei.

„Tatăl meu a fost un om simplu, crescut la țară, dar a avut inițiativă. Chiar din perioada comunistă, avea acasă un atelier de confecții metalice, pe lângă locul de muncă de la metalurgie. Iar în ceea ce privește afacerile propriu-zise, el a decis să-și cumpere în 1998 o presă de ulei, cu care a produs pentru oamenii din sat. Așa a început povestea noastră”, spune, în cadrul unui interviu pentru Capital, Felicia Tulai.

Părinții nu le-au implicat în afacerea familiei pe ea și pe sora ei, le-au sprijinit să învețe. Așa a ajuns Felicia Tulai la facultate, a devenit economist, a avut o scurtă experiență în presă, apoi s-a angajat într-o multinațională, unde a lucrat timp de șapte ani.

„Părinții mei au lucrat toată viața pentru a-și crește copiii, pentru a-i susține în formarea lor. Iar când eu și sora mea ne-am făcut mari, cum se spune eram fiecare pe picioarele noastre, am simțit din partea părinților o lejeritate, că au ajuns acolo unde și-au dorit după o viață întreagă de muncă. Atunci a fost momentul când am luat hotărârea să preiau afacerea familiei pentru a-i duce povestea mai departe și pentru a le arăta recunoștință celor care m-au crescut”, explică Felicia Tulai.

„Nu m-am gândit niciodată să devin antreprenor”, adaugă ea. În 2012, Luna Solai a devenit astfel primul brand de uleiuri premium presate la rece.

Iar de la un business cu notorietate locală, Luna Solai a ajuns acum un brand cu recunoaștere internațională. „Patru dintre produsele noastre au fost evaluate și au primit o astfel de distincție. Încă de acum 11 ani am început să trimitem produse la evaluare la un institut de specialitate de la Bruxelles, unde ajung produse din întreaga lume. Am obținut punctajul maxim pentru uleiul de floarea soarelui certificat ecologic, obținut din producție proprie”, detaliază femeia de afaceri.

Luna Solai a obținut distincțiile Superior Taste Award de la Bruxelles și atestatul de Produs Tradițional pentru uleiul de floarea soarelui, dar și numeroase premii pentru calitatea produselor sale. Brandul deține certificări BIO și ISO 22000.

Iar din 2014, compania este furnizor și al Casei Regale a României. „E o recunoaștere la nivel personal și la nivel de familie. O văd ca pe o valorificare a muncii omului simplu de la țară, a calității unor produse românești și a unui set de valori pe care îl ducem mai departe”, adaugă Felicia Tulai.

Afacerea pune un mare accent pe calitate, produse naturale și tradiție. Uleiurile sunt obținute prin presare la rece, o metodă care păstrează nutrienții, vitaminele și mineralele din semințe, precum și gustul și aroma naturală.

„Sămânța este presată la o temperatură sub 40 de grade Celsius, ceea ce ajută ca partea vie din sămânță să se regăsească în produsul finit. Când vorbim de sămânță, vorbim de viață, iar asta vrem să oferim și noi mai departe prin produsele pe care le comercializăm, să oferim naturalețe și viață”, explică femeia de afaceri.

Cea mai mare cantitate de ulei obținută într-un singur an a fost de aproximativ 100 de mii de litri, în 2020. „Dar noi nu lucrăm în stoc. Noi depozităm materia primă, avem grijă corespunzător de ea și producem într-o lună cât estimăm că se va vinde în următoarea. Preferăm ca produsele să fie unele proaspete”, mai spune Felicia Tulai.

Femeia de afaceri și-a expus și planurile de viitor pentru Luna Solai. „Fabrica noastră se află în mijlocul unei livezi. Iar pasul următor este de a integra fructele obținute în produsele noastre. Avem preponderent pruni, meri, caiși, vișini și cireși. Putem să facem compoturi sau fructe liofilizate, produse inovatoare ce devin din ce în ce mai populare pe piață”, declară Felicia Tulai.

Fructele liofilizate se produc printr-o tehnologie nouă de conservare prin înghețare. Fructele își păstrează forma intactă, doar că devin foarte ușoare pentru că se elimină toată apa. Ulterior, fructele pot fi rehidratate, își pot recăpăta aproape 100% forma inițială și pot fi folosite cu succes în diverse domenii gastronomice, precum cofetăria sau patiseria.

„Și pentru că noi am fost inovatori pe partea de uleiuri ca parte de producție locală, cred că am putea începe și producția de fructe liofilizate cu ceea ce avem în livadă. Bineînțeles, nu mă aștept la o creștere pe verticală a business-ului, ci mai degrabă la una pe orizontală. Cu experiența acumulată, am reuși să creștem și această parte a afacerii în mod treptat”, adaugă antreprenoarea în cadrul interviului pentru Capital.

Un alt proiect pe care Felicia Tulai vrea să se concentreze mai mult în perioada următoare este reprezentat de organizarea de evenimente în curtea fabricii.

„Primim des elevii în vizită, elevi de toate vârstele, de la grădiniță și până la liceu. Ei ajung la noi fie de Săptămâna verde, fie de Săptămâna altfel sau în grupuri organizate. Organizăm diferite activități cu ei, le arătăm cum se face uleiul presat la rece, pot face o degustare, pot eticheta ei sticlele, îi implicăm în procesul de fabricație și sunt mereu foarte încântați”, povestește Felicia Tulai.

„Este îmbucurător pentru noi că-i vedem pe cei mici că vor să afle mai multe, că sunt curioși de ce facem noi. Și vrem să ne extindem și în direcția aceasta, în ceea ce reprezintă activitățile interactive cu copiii, dar și cu studenții. Avem o colaborare foarte frumoasă și cu universitățile din proximitate. Ne place să oferim bucurie celor care ne trec pragul și vrem să facem asta din ce în ce mai des”, adaugă femeia de afaceri.

Produsele marca Luna Solai se pot găsi în băcănii, cele mai multe din zona Clujului, în unele supermarketuri din țară, dar și online, pe site-ul oficial al afacerii. O sticlă de ulei de floarea soarelui obținut prin presare la rece, de 250 ml, costă 15,99 lei, o sticlă de ulei de cânepă ajunge la prețul de 39 de lei, iar o olivieră ce cuprinde trei sticle de uleiuri cu mirodenii are prețul de 120 de lei.

Brandul Luna Solai funcționează sub firma Taf Presoil SRL, iar pentru anul 2023 a raportat o cifră de afaceri de 1,6 milioane de lei și un profit net de 51,5 mii de lei.