În comuna Priboiu, se află o mică fabrică, cu numele de Grandma’s Delights, care produce minuni. Această fabrică a fost ideea unor tineri, pe numele lor Theodora și Teodor, care procesează prin cele mai naturale, calitative și sănătoase moduri fructe și legume, de asemenea, produc și uleiuri presate la rece din 100% semințe.

Aceștia au început povestea despre tradiția românească încă din copilărie, de când obișnuiau să meargă în vacanțe la țară, iar bunicile acestora pregăteau din darurile oferite de natură.

„Adoram să mergem la adunat de prune sau la cules de mere, să evadăm practic în nemărginita natură și să ne bucurăm de toate roadele ei, acompaniați fiind de cântecul păsărelelor și de zumzăitul albinelor care ne înconjurau. Ne făcea o deosebită plăcere să stăm după aceea în jurul tuciului ce clocotea și să degustăm din magiunul făcut de bunicile noastre, sau din dulceața de mere. Copii fiind, parcă nu mai aveam răbdare să se încheie tot procesul deoarece pofta datorată mirosului acestor preparate ce plutea în aer, parcă nu ne mai dădea pace”, ne recunoaște Theodora.

Liniștea satului natal

Crescuți în inima naturii, unde grijile dispăreau odată cu apusul soarelui și gălăgia însemna zumzetul păsărelelor, tinerii nu au rezistat prea mult în peisajul urban, acolo unde au mers pentru studii.

„În anul 2018 am hotărât că este timpul pentru o schimbare, pentru a putea împăca și sufletele noastre rătăcite în agitația urbana, motiv pentru care, am revenit în județul nostru Dâmbovița și ne-am mutat la țară în satul Priboiu, comuna Brănești. Aici am început să reluam cumva obiceiurile din copilărie și am construit primul solar unde creșteam roșii, ardei și vinete. Prietenii și cunoștințele noastre erau foarte încântate să deguste din legumele noastre crescute în mod natural și ne vizitau destul de des pentru a se aproviziona. Intrând în supraproducție, în ceea ce privește legumele noastre, am început să preparăm și noi sucuri de roșii și zacuști în fața casei la tuci. Învârteam de dimineața până seara în ceaunul ce clocotea exact ca în copilărie, iar la final de zi eram atât de mândri de noi pentru toate realizările de peste zi”, ne dezvăluie aceștia.

Munca cu adevărat frumoasă a început când acești tineri au început să primească aprobare din jur că ceea ce fac este cu adevărat unic.

„Prietenii noștri au început să fie foarte interesați și de aceste produse preparate de noi, iar atunci în inimile noastre a încolțit o idee frumoasă. De atunci am început să ne extindem pe partea de agricultură construind multe alte solarii, am cultivat chiar și în spațiile exterioare și am arendat grădinile cu pomi fructiferi de la bunicile noastre pe care le îngrijim cu mult drag.

Grădina Doamnei și gustul din copilărie

În anul 2020 am construit și hala de procesare ce este complet utilată și autorizată DSV, în care avem două linii de procesare și anume cea a fructelor și legumelor dar și a uleiurilor presate la rece. Recent am mai achiziționat încă un teren de 10.000mp unde ne dorim să ridicăm o frumoasă plantație de caiși, smochini, tufe de mure, afine, zmeură și multe alte fructe delicioase”, susține Theodora.

Aceste produse pe lângă faptul că sunt făcute cu legume și fructe naturale mai au ceva special. Este vorba despre rețetă, și anume rețeta bunicii. Denumirea firmei Grădina Doamnei și numele brand-ului Grandma`s Delights, acestea sunt un omagiu adus bunicii lui Tedi, aceasta fiind o bucătăreasă iscusită.

O mare parte din rețetele ei dăinuie și în ziua de azi prin preparatele pe care aceștia le procesează. „Deși folosim tehnologia modernă pe care o îmbinăm cu aceste rețete, ne pliem foarte mult și pe metodele clasice. Spre exemplu, vinetele și ardeii sunt întotdeauna copți manual la foc de lemne și decojiți în mod tradițional.”

Produsele care sunt realizate la Priboiu sunt din materia primă din agricultură certificată ecologic, fără coloranți, conservanți sau aditivi alimentari adăugați.

„La momentul actual deținem utilaje cu o tehnologie de ultimă generație, care procesează totul in vid, într-un mediu steril la o temperatură de sub 100 C, motiv pentru care fructele și legumele preparate își păstrează proprietățile, vitaminele, nutrienții și implicit culoare regăsită în materia primă proaspătă. Nu stricăm tradiția ci o adaptăm zilelor noastre. În preparatele noastre se regăsește gustul de altă dată, însă procesul de producție este mult mai rapid, sigur și igienic”, explică aceștia, conform Infofinanciar.

Calitate nu cantitate

Secretul atunci când lucrezi înconjurat de natură este că nu ai cum să dai greș. Pentru că tot ce crește în natură este sănătate curată. Acest lucru l-au înțeles foarte bine Teo și Theodora, și prin orele multe petrecute făcând ceea ce iubesc își doresc să ofere mai departe doar calitate.

„Întotdeauna am mers pe principiul calitate nu cantitate. Suntem foarte atenți în alegerea ingredientelor folosite în prepararea produselor noastre și nu facem niciodată rabat de la calitate. Având propria cultură certificată ecologic, ce se află într-o continuă dezvoltare, avem un control deplin asupra materiei prime, aceasta fiind crescută și îngrijită în totalitate de noi, încă de la sămânță. Ceea ce nu reușim să cultivăm momentan pe terenurile noastre achiziționăm doar de la producători locali de încredere, pentru a îi susține, producători ce împărtășesc aceleași perspective ca și noi în ceea ce privește calitatea.”

În ceea ce privește provocările, aflăm de la ei că forța de muncă în acest domeniu este greu de susținut.

„Ne dorim să ne mărim echipa, care în momentul de față este alcătuită de 5 persoane, oamenii din comunitatea noastră și din imprejurimi se feresc de acest tip de muncă. Niciodată nu am cerut profesionalism în domeniul nostru, deoarece putem învăța împreună cum se îngrijesc plantele, sau cum preparăm anumite produse, ceea ce căutăm noi este determinare și voința de a învăța, aspecte greu întâlnite în ultima perioadă.”

Un alt aspect, care este o poblemă reală și din păcate greu de combătut, este vizibilitatea pe piață. „Fiind un producător mic, într-o lume în care marii retaileri au acaparat piața, te faci foarte greu recunoscut și acceptat în această industrie. Drumul acesta este unul lung, iar uneori anevoios, însă noi am început cu pași mici.”

Unde găsim gustul bunicii?