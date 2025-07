Decizia instanței vine după ce Judecătoria Ploiești a aprobat cererea la începutul lunii, iar contestația formulată de DNA a fost respinsă. Magistrații au constatat că Udrea a executat fracția minimă din pedeapsă și a avut un comportament exemplar pe parcursul detenției.

În jurul orei 15:40, poarta penitenciarului s-a deschis, iar Elena Udrea, îmbrăcată complet în alb, a ieșit în fața camerelor de televiziune care au surprins momentul. Fostul ministru a fost întâmpinat de partenerul său, Adrian Alexandrov, care i-a oferit un buchet impresionant de flori, iar revederea celor doi a fost marcată de o îmbrățișare emoționantă.

Alături de Alexandrov s-a aflat și o prezență surpriză: avocata Dorina Gonț. Fosta șefă a executorilor judecătorești din București, aceasta a ispășit o pedeapsă de cinci ani pentru evaziune fiscală, executată tot la Târgșor, fiind eliberată condiționat în 2024. După ieșirea din închisoare, Gonț și-a reluat activitatea în domeniul juridic, practicând din nou avocatura.

Legătura dintre Elena Udrea și Dorina Gonț s-a format în timpul detenției, cele două devenind apropiate în perioada petrecută la Târgșor. La eliberarea fostului ministru, Dorina Gonț a venit îmbrăcată în verde și i-a oferit un alt buchet de flori, gest care simbolizează susținerea și prietenia născută între gratiile penitenciarului.

Elena Udrea a făcut primele declarații vineri, 18 iulie, în prima zi după eliberarea sa. La scurt timp după prânz, fostul ministru al Turismului a ieșit din casă însoțită de fiica ei, Eva Maria, și de partenerul său, Adrian Alexandrov.

Fostul ministru a spus că își va petrece vacanța cu Eva înainte de începerea clasei I, iar apoi plănuiește să revină în mediul privat, ocupându-se de afacerile familiei și implicându-se activ într-o asociație non-guvernamentală care sprijină reintegrarea persoanelor eliberate din închisoare.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic. Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a declarat ea, conform Cancan.