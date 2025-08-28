Elena Udrea, fost ministru al Turismului și unul din cei mai cunoscuți politicieni din România, a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie, după trei ani și patru luni petrecuți în spatele gratiilor.

De atunci, ea se bucură de libertate și își dedică timpul fiicei sale, Eva Maria, care în septembrie va împlini șapte ani.

Revederea dintre mamă și copil a fost una emoționantă, iar cele două sunt de nedespărțit, petrecând împreună majoritatea timpului.

Recent, Elena Udrea a fost surprinsă de către paparazzi Spynews într-o ieșire la shopping, însoțită de fiica ei, de o prietenă apropiată și probabil de fiica acesteia din urmă. Toate patru au mers într-un mall, unde au colindat magazinele de haine.

Udrea a fost atentă la fiecare gest al Evei, ținând-o permanent de mână și urmărindu-i reacțiile atunci când micuța se oprea să privească produsele din vitrine.

Fostul ministru și prietena sa au aruncat, la rândul lor, o privire la câteva articole din zona dedicată femeilor.

Legătura dintre Udrea și fiica ei este una extrem de puternică. În perioada detenției din Costa Rica, fostul ministru și-a făcut un tatuaj pe claviculă, cu numele fetiței, însoțit de mesajul „Eva Maria, amor de mi vida”, inspirată de alte mame aflate în aceeași situație.

În urmă cu cinci ani, Udrea povestea exact cum a ajuns să-și tatueze numele fiicei sale aproape de inimă.

„Mi-am dorit foarte mult, de când am născut, să fac această declarație, cumva de dragoste, care să fie aici cu mine tot timpul, chiar și când nu este ea. (…) Atunci când m-am gândit să îmi tatuez mesajul acesta pe umăr, mă aflam în Costa Rica și mă aflam închisă, și toate femeile aveau tatuate numele copiilor pe brațe. Mi s-a părut că, într-adevăr, este un lucru care te ține aproape de copilul tău atunci când tu nu ești lângă el”, spunea Udrea despre tatuajul pe care și l-a făcut atunci când Eva Maria avea numai 2 ani.

După eliberare, Elena Udrea a afirmat că intenționează să recupereze timpul pierdut și să fie prezentă în viața copilului ei. De asemenea, a recunoscut că are în plan o căsătorie cu partenerul său, Adrian Alexandrov, alături de care are o relație de aproape zece ani.

Totuși, cei doi nu au stabilit încă o dată pentru eveniment, prioritatea Elenei Udrea fiind, în prezent, familia și mai ales fetița sa.