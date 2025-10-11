Elena Udrea a vizitat un salon de frumusețe la început de weekend și a ieșit complet schimbată față de cum a fost văzută în ziua eliberării. Fostul ministru al Turismului și-a readus bretonul la nivelul sprâncenelor, pentru un look elegant și stilat. Fotografia publicată pe rețelele de socializare arată unghii roșii și ruj asortat, evidențiind un aspect plin de energie și rafinament.

Pentru vizita la salon, Elena Udrea a purtat pantaloni negri, top de aceeași culoare și un blazer alb-crem, completând un look de femeie chic. La cei 51 de ani, Udrea impresionează prin aspectul său îngrijit, similar cu cel de dinainte de perioada petrecută după gratii, scrie Rețete și Vedete.

„Zi de răsfăț, la salon”, a scris Elena Udrea alături de o fotografie în care arată noul look.

De altfel, la ieșirea din penitenciar, a purtat o ținută albă plină de mesaj, asortată cu pantofi cu toc în culoarea cerului, demonstrând că reîntoarcerea la viața socială și stilul personal este o prioritate pentru ea.

Anterior, fostul ministru a emoționat mii de oameni cu un colaj video dedicat fiicei sale, Eva Maria. Clipul începe cu imagini din primele luni de viață ale fetiței și se încheie cu momentul încărcat de emoție în care Udrea se întoarce acasă, după eliberarea din închisoare, surprinzându-și fiica. În filmare, micuța cade în genunchi de uimire și o îmbrățișează strâns pe mama sa.

Pe fundal, Udrea a ales melodia „O viață și o zi” interpretată de Alina Crișan, ale cărei versuri întregesc atmosfera de dor și iubire necondiționată. Postarea a adunat în doar câteva ore peste 7.000 de aprecieri și peste 500 de comentarii, majoritatea mesaje de susținere și încurajare.

După perioada dificilă prin care a trecut, Elena Udrea spune că își dorește să recupereze timpul pierdut alături de fiica sa. Fostul ministru a dezvăluit că, în ultimele luni, s-a dedicat exclusiv familiei, fără alte preocupări profesionale.