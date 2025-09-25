„Restart yourself: Upgrade!” a fost o triplă sărbătoare pentru Adrian Perjovschi, marcând al optulea an consecutiv în care hairstylistul stabilește direcțiile industriei de beauty din România și dezvăluie trendurile internaționale în hairstyling pentru anul următor. Evenimentul a celebrat, totodată, 25 de ani de carieră și 17 ani de Jovsky Studio, cu inaugurarea unui nou salon premium, care integrează într-un spațiu cu arhitectură unică cele mai moderne servicii de beauty la nivel global. În plus, Perjovschi și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru festiv.

Pe covorul roșu, cu accente urbane și coregrafii dinamice, zece modele au fost transformate în culorile, coafurile și tunsorile emblematice anului 2026, realizate de o echipă de peste 30 de experți în beauty. Show-ul a fost apreciat și susținut de celebrități care au purtat de-a lungul anilor look-uri semnate de Adrian Perjovschi, printre care Adelina Pestrițu, Laura Cosoi, Geanina Ilieș, Valentina Pelinel, Monica Bârlădeanu, Gabriela Oțil, Daiana Anghel, Diana Bart, Mirela Retegan, Livia Graur și Oana Zamfir.

„Este o seară la care visez de ani de zile și pentru care mă pregătesc parcă dintotdeauna. Iubesc meseria de hairstylist și sunt recunoscător că datorită ei am întâlnit atât de mulți oameni frumoși și valoroși care-mi sunt alături pe drumul profesional și personal, unii dintre ei, de peste 25 de ani. Îmi doresc ca româncele, pe care eu le consider cele mai frumoase femei din lume, să aibă parte de tot ceea ce este mai bun, mai în trend și mai profesionist în ceea ce privește îngrijirea și serviciile de beauty, astfel că aceasta este promisiunea mea cu noua locație din Verdi, la 17 ani de când am deschis primul salon.”, a declarat plin de emoție Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai longevivi, respectați și accesați hair-styliști din țară și fondatorul Jovsky Studio.

Colecția Hair Trends 2026, semnată Jovsky Studio, pune accent pe echilibrul dintre expresivitate și naturalețe: nuanțe îndrăznețe, dar armonios integrate, tunsori moderne și tehnici de colorare care evidențiază textura părului și subliniază individualitatea fiecărui client.

„Hair Trends 2026 este despre echilibru între spectaculos și purtabil. Vrem să propunem look-uri care să permită autoexprimare prin culoare celor care vor să iasă în evidenţă, dar totodată să oferim opţiuni care nu necesită întreţinere constantă, dar care arată mult timp proaspăt, modern și elegant. Fie că optezi pentru un intermezzo sclipitor de roșu sau mov sau preferi tonuri naturale cu accente calde, colecția noastră are opțiunea potrivită pentru tine. Mai presus de toate, Hair Trends 2026 îți propune să îți alegi culoarea și tunsorile care te fac să te simți încrezătoare, căci frumusețea începe din starea pe care o porți.”, descrie Adrian Perjovschi viziunea din noua sa colecție de tunsori, culori și coafuri prin care anunță ce se va purta în 2026.

Culori & tonuri HIT în 2026

Arămiu intens, cu reflexe aurii şi portocalii subtile , perfect pentru pielea cu ton cald sau pentru cei care vor să îşi evidenţieze culoarea părului într-un mod vibrant, dar sofisticat.

Roșu profund, burgundy, vin sau cu subton de magenta , pentru efect dramatic, dar modern; se combină perfect cu lumini și umbre menite să-i dea profunzime.

Mov în variante jewel-tones – mov regal, prună, tonuri de violet fumuriu, pentru cei ce vor să experimenteze culoarea în moduri nu prea obişnuite, dar foarte elegante.

Nuanţe mai naturale – brunet cald, caramel, blond miere, bej-prafuit, pentru o estetică mai blândă, pentru zonele în care se cere confort vizual şi întreținere mai simplă.

Tehnici de colorare HIT pentru 2026

Hair Trends 2026 by Jovsky Studio se bazează pe tehnici moderne și versatile pentru a realiza culori și tranziții cromatice în vogă:

Balayage – metoda clasică de vopsire liberă, care permite tranziţii naturale, cu lumini şi umbre care se estompează frumos în timp, fără linii dure. Ideală pentru combinații între arămiu/roșu/mov și tonuri naturale.

(Root) Melt / Root Shadow – adăugarea de rădăcini mai închise care se amestecă subtil cu restul culorii; reduce vizibilitatea creșterii, oferă un efect “lived-in”, mai puţin întreţinut.

Face-framing / Money Pieces – accente luminoase în jurul feţei, de exemplu în mov sau roșu, care adaugă contrast și pun în evidenţă trăsăturile; în combinaţie cu balayage sau cu rădăcini întunecate creează un efect impactant.

Tonalizare personalizată – după decolorare sau între tonuri, folosirea de tonere pentru a neutraliza prea mult roz/portocaliu în unii arămiu, sau pentru a evidenția subtonuri mov/rosietice etc.

Variante hibride – îmbinări între balayage și highlighturi fine, între mov sau roșu cu nuanţe naturale; astfel încât culoarea să fie intensă dar să păstreze o tranziţie elegantă.

Colecția Hair Trends 2026 by Jovsky Studio propune tunsori în vogă, versatile şi expresive: