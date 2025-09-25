Românii au început să simtă din ce în ce mai tare efectul taxelor, acesta fiind mult mai pronunțat pentru cei care obișnuiesc să ia masa în oraș. Indiferent de restaurantul pe care îl alegi, indiferent că este unul tradițional unde ești servit la masă sau de tip fast-food, prețurile pentru felurile de mâncare au crescut, în timp ce mărimea porțiilor a avut și ea de suferit.

În general, meniurile la restaurante de tip fast-food (McDonald’s, KFC, Burger King etc.) nu sunt mai jos de 30 de lei, iar prețul crește în funcție de tipul de meniu pe care-l vrei (mediu sau mare) și în funcție de ce mâncare vrei.

Pizza, în funcție de restaurantul unde mergi, ai putea să o găsești și mai ieftin de 43 de lei, dar media este undeva la 50-60 de lei pentru o pizza de 30 de cm.

Un fel de mâncare foarte apreciat de români și, cândva, nu mai scump de 25 de lei pentru opțiunea mare – shaorma – a ajuns acum să se vândă cu minim 40 de lei (excluzând momentele în care shaormeriile au reduceri).

Mâncarea de profil, precum cea asiatică, a suferit și ea majorări de preț. De exemplu patru bucăți de sushi la un astfel de restaurant costă de la 30 de lei în sus, un preț destul de ridicat pentru o persoană care s-ar putea să nu se sature din atât.

Pentru o singură persoană, ieșitul în oraș poate nu este o cheltuială semnificativă, prețurile devin greu de suportat pentru o familie cu doi sau trei copii.

De exemplu, o familie cu doi copii ar putea să plătească, la McDonald’s, în jur de 120,78 lei, asta fără să luăm în considerare plăcinte, cafele, înghețată sau alte prăjituri:

Meniu Big Tasty – 39,90 lei

Meniu 9 Chicken McNuggets – 40,90 lei

Happy Meal – 19,90 lei x 2

Pentru două pizza medii (de 30 cm), românii scot din buzunar 96,98 de lei, fără să fie incluse băuturile sau desert.

În cazul KFC, pentru patru porții de mâncare (presupunând că pentru copii sunt cumpărate meniuri de copii), prețul final ar fi de 152,10 lei:

Meniu 5 Hot Wings – 45,30 de lei

Meniu 5 Crispy Strips – 53,80 de lei

Meniu pentru copii – 26,50 lei x 2

Reprezentanții industriei avertizează că majorarea TVA la 21% ar putea avea efecte dramatice: mii de afaceri riscă să se închidă, zeci de mii de angajați ar putea fi concediați, iar veniturile la buget ar scădea semnificativ. Potrivit acestora, o asemenea măsură ar descuraja investițiile și ar destabiliza sectorul economic.

Turismul și sectorul HoReCa se confruntă deja cu dificultăți majore, avertizează patronatele: restaurantele și hotelurile au înregistrat scăderi ale traficului de până la 50% în ultimele luni, iar insolvențele au crescut cu 9% în 2024, o tendință care continuă și în 2025.