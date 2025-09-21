După cum a descoperit acest site, brandul clasic care face cea mai bună ciocolată albă, cu cele mai bune ratinguri, este Hershey’s.

Hershey’s Cookies ‘n’ Creme XL Candy Bar este un baton de ciocolată foarte popular. Ciocolata are o combinație perfectă între mătăsos și crocant, ceea ce o diferențiază de alte batoane de ciocolată albă.

Forma clasică a batonului oferă o textură mai bună decât Hershey’s Cookies ‘n’ Creme Kisses. Deși in general aromele acestor bomboane sunt cam aceleași, gustul este ușor diferit datorită ingredientelor diferite.

Hershey’s Cookies ‘n’ Creme XL Candy Bar este o alegere perfectă pentru o gustare dulce sau un topping pentru înghețată. Este o alegere suficient de consistentă în sine, dar și poate fi folosită și ca amestec la aluatul pentru prăjituri.

Chiar dacă alte mărci precum Lindt și Milka sunt delicioase, Hershey’s Cookies ‘n’ Creme XL Candy Bar are un gust și mai dulce.

Clienții de pretutindeni sunt încântați de această marcă de ciocolată albă. De exemplu, un cumpărător Walmart a susținut într-o recenzie că aceasta este preferata lui încă din copilărie.

Alți clienți sugerează înghețarea ciocolatei înainte de a-l mânca pentru un gust mai plăcut. Mai mulți fani de pe site-ul Hershey au confirmat că este „standardul de aur” pentru ciocolată.

„Are gust de înghețată Oreo într-un baton de ciocolată”, a spus cineva.

Hershey’s Cookies ‘n’ Creme XL Candy Bar conține soia, lapte și grâu, dar este și certificat cușer. Pentru cei dornici să încerce, există diferite dimensiuni disponibile.

În afară de tableta XL, există și o opțiune mai mică, care vine și într-un pachet de șase. Cu toate acestea, unii spun că XL este cea mai bună variantă datorită texturii sale groase.