Slujba de pomenire dedicată lui Charlie Kirk va avea loc duminică pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, și se anunță a fi un eveniment de mare amploare.

„Erika Kirk, Donald Trump și JD Vance” se numără printre cei care vor urca pe scenă pentru a rosti discursuri în memoria fondatorului Turning Point USA, una dintre cele mai influente organizații conservatoare din Statele Unite. Organizatorii au transmis că se așteaptă la un aflux impresionant de oameni și, tocmai de aceea, au instituit un set de măsuri de securitate asemănătoare celor aplicate în aeroporturi.

Ceremonia va începe la ora locală 11:00 și va fi marcată de momente solemne, dar și de mesaje politice și personale. Erika Kirk, soția celui dispărut și actuala conducătoare a organizației, va vorbi despre moștenirea lăsată de soțul său și despre misiunea pe care își propune să o ducă mai departe. Alături de ea, fostul președinte Donald Trump și actualul vicepreședinte JD Vance vor adresa publicului cuvinte de omagiu, subliniind rolul lui Kirk în consolidarea mișcării conservatoare și impactul său asupra tinerilor activiști.

Se estimează că stadionul va fi ocupat în totalitate, având în vedere interesul uriaș manifestat de comunitatea conservatoare și nu numai. Pentru cei care nu vor putea prinde un loc, organizatorii au pregătit arena Desert Diamond, aflată la mică distanță, unde va fi transmisă slujba în direct pe ecrane mari.

Participanții sunt rugați să respecte un cod vestimentar special – roșu, alb și albastru, culorile drapelului american – ca simbol al unității și patriotismului. La intrare, accesul va fi supus unor controale riguroase: bagajele mari, gențile voluminoase și cărucioarele nu vor fi permise. Se dorește astfel ca evenimentul să se desfășoare într-un climat de siguranță maximă.

Momentul de comemorare vine la doar o săptămână după tragedia în care Charlie Kirk și-a pierdut viața, fiind ucis într-un atac armat. Autoritățile încă desfășoară investigații pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și identitatea celor responsabili. Între timp, prietenii, colegii și susținătorii săi se pregătesc să îl cinstească prin această ceremonie publică, care nu este doar o slujbă de pomenire, ci și o demonstrație de solidaritate a mișcării pe care a clădit-o.