Președintele american Donald Trump a declarat că principalul obstacol în calea unui acord cu Iranul îl reprezintă refuzul acestuia de a renunța la programul nuclear.

Acesta a transmis că, în urma discuțiilor purtate la Islamabad, a devenit clar că autoritățile iraniene nu sunt dispuse să facă concesii pe acest subiect, considerat esențial în negocieri.

„Există un singur lucru care contează – IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE NUCLEARE!”, a subliniat Trump.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că, indiferent de progresele obținute în alte domenii, problema nucleară rămâne decisivă și nu poate fi ignorată.

Potrivit informațiilor prezentate de Donald Trump, discuțiile dintre delegațiile americane și iraniene au durat aproape 20 de ore și au fost coordonate de oficiali pakistanezi. Deși unele puncte au fost discutate și ar fi existat progrese în anumite direcții, poziția Iranului a rămas neschimbată în ceea ce privește programul nuclear.

Trump a arătat că reprezentanții americani au avut un dialog respectuos cu oficialii iranieni, însă aceștia s-au menținut ferm pe poziții, fără să accepte renunțarea la ambițiile nucleare.

Președintele american a reiterat că obiectivul principal al politicii externe în acest caz este împiedicarea Iranului de a obține o armă nucleară. Acesta a transmis că nu poate exista un acord acceptabil dacă această condiție nu este îndeplinită, indiferent de alte compromisuri posibile.

În viziunea sa, riscul ca o astfel de tehnologie să ajungă în mâinile unui regim considerat imprevizibil reprezintă o problemă majoră de securitate internațională.

„Am fost informat pe larg de vicepreşedintele JD Vance, de trimisul special Steve Witkoff şi de Jared Kushner cu privire la întâlnirea care a avut loc la Islamabad, sub conducerea amabilă şi foarte competentă a mareşalului Asim Munir şi a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan. Sunt oameni extraordinari şi îmi mulţumesc continuu pentru că am salvat între 30 şi 50 de milioane de vieţi într-un război care ar fi fost îngrozitor cu India. Întotdeauna apreciez să aud asta – Doza de umanitate despre care se vorbeşte este de exprimat în cuvinte. Întâlnirea cu Iranul a început dimineaţa devreme şi a durat toată noaptea – aproape 20 de ore. Aş putea intra în detalii şi vorbi despre multe lucruri care s-au obţinut, dar există un singur lucru care contează – IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNŢE LA AMBIŢIILE SALE NUCLEARE! În multe privinţe, punctele asupra cărora s-a căzut de acord sunt mai bune decât continuarea operaţiunilor noastre militare până la final, dar toate aceste puncte nu contează în comparaţie cu faptul de a permite ca puterea nucleară să fie în mâinile unor oameni atât de instabili, dificili şi imprevizibili. Cei trei reprezentanţi ai mei, pe măsură ce timpul trecea, au devenit, fără surpriză, foarte prietenoşi şi respectuoşi faţă de reprezentanţii Iranului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi şi Ali Bagheri, dar asta nu contează, deoarece au fost foarte neclintiţi în privinţa singurei chestiuni cu adevărat importante şi, aşa cum am spus întotdeauna, încă de la început şi cu mulţi ani în urmă, IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ!”, se arată în postarea lui Trump.

Pe lângă disputa nucleară, Iranul este acuzat că nu a redeschis Strâmtoarea Ormuz, așa cum ar fi promis. Donald Trump a criticat această situație, arătând că blocajul creează incertitudine pentru transportul maritim și pentru piața globală de energie.

„Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de redeschidere a acestei CĂI NAVALE INTERNAȚIONALE ȘI RAPID!”, a declarat Trump.

În același timp, există suspiciuni privind amplasarea de mine în zonă, ceea ce complică și mai mult eforturile de reluare a traficului.

NATO și mai multe state analizează opțiuni pentru securizarea rutei maritime și eliminarea riscurilor din zonă.