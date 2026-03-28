În cadrul evenimentului, liderul de la Casa Albă a afirmat că SUA au „pus Iranul pe fugă”. Declarațiile sale, preluate de publicația The Hill, au atras atenția publicului, în contextul tensiunilor internaționale actuale. Trump a susținut că Iranul nu mai deține rolul de „bătăuș al Orientului Mijlociu” și că regimul de la Teheran „se retrage”.

„De 47 de ani, Iranul a fost cunoscut drept bătăușul Orientului Mijlociu, dar nu mai este așa. Acum fug”, a declarat Trump.

Liderul SUA a amintit că bombardamentele americane asupra siturilor nucleare iraniene din 2025 au întârziat considerabil programul nuclear al Teheranului.

„Acum un an, eram împreună și mi-a spus: Știi, este uimitor, acum un an țara ta era moartă, iar acum este cea mai fierbinte țară din lume. Nu credea că acest lucru se va întâmpla”, a afirmat Trump, referindu-se la discuțiile private cu regele Salman și prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

„Nu și-ar fi imaginat că va ajunge să-mi intre în grații. Chiar nu credea. Credea că voi fi doar un alt președinte american lipsit de autoritate, aflat la conducerea unei țări în declin. Dar acum este nevoit să se poarte frumos cu mine. Să-i spuneți să fie respectuos cu mine”, a spus acesta în fața publicului.

Pe lângă declarațiile legate de Orientul Mijlociu, Trump a făcut și o remarcă surprinzătoare despre Cuba, sugerând că ar putea fi luate măsuri împotriva regimului de la Havana.

„Și Cuba este următoarea, apropo, dar pretindeți că n-am spus asta”, a declarat el, adăugând apoi: „Vă rog, vă rog, vă rog, mass-media, ignorați această afirmație. Mulțumesc mult”.

Astfel de declarații apar în contextul în care Trump încearcă să îl determine pe președintele cubanez Miguel Díaz-Canel să negocieze un acord cu Statele Unite, fără a oferi însă detalii despre termenii unui eventual pact, potrivit publicației The Hill. Într-un discurs susținut pe 21 martie 2026, Trump a declarat că ar considera „o onoare” să preia controlul Cubei, susținând că „poate face tot ce vrea cu ea”.

Deși forumul Future Investment Initiative avea ca temă principală cooperarea economică și investițiile globale, Donald Trump și‑a concentrat mare parte din discurs pe războiul dintre Statele Unite și Iran și pe consolidarea cooperării cu Israelul, evidențiind accentul pus pe politici de securitate și strategice în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Când acest război se va termina, va fi ca o rachetă care decolează. Am crezut că vom avea un declin mai mare și că prețurile petrolului vor crește mai mult decât sunt. Nu s-a terminat încă. Este cumva terminat, dar nu este complet terminat”, a mai spus el.

Președintele SUA a încercat să transmită un mesaj de încredere în economia americană, în pofida incertitudinilor de pe piețele financiare generate de efectele războiului asupra sectorului energetic.

„Economia noastră este din nou în plină expansiune”, a declarat Trump, în timp ce a subliniat succesul misiunilor comune SUA-Israel în Iran, care au vizat distrugerea capacităților militare ale regimului de la Teheran.

De asemenea, Trump a solicitat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, afirmând că Iranul ar trebui să permită trecerea transporturilor de petrol prin această rută. Într-un moment mai neobișnuit, el a denumit temporar pasajul navigabil „Strâmtoarea Trump”, corectându-se ulterior.

Am vrut să zic Ormuz. Îmi cer scuze, am făcut o greșeală”, a spus el.