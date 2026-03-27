Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, joi seară, că amână termenul-limită pentru atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului până pe 6 aprilie. El a explicat că această amânare are legătură cu negocierile de pace care sunt în desfășurare și că discuțiile cu Guvernul de la Teheran merg bine.

În același timp, surse militare israeliene au atras atenția că operațiunea curentă nu poate distruge complet capacitățile militare ale Iranului.

Când un reporter l-a întrebat dacă are de gând să intervină în problema uraniului și cum va securiza Iranul, Trump a răspuns ironic că intervenția este deja în curs și că situația este sub control. El a spus că Iranul a fost lovit puternic și că acum este gata să negocieze un acord. Trump a menționat că Iranul are ocazia să renunțe la planurile nucleare și să urmeze un alt drum, iar dacă nu va face acest lucru, SUA vor continua să-l preseze constant.

Reporter: – Domnule președinte, aveți de gând să interveniți pentru uraniu? Adică, cum veți securiza Iranul…? Donald Trump: – Ce fel de întrebare e asta… să intervin? Oh, da, intervenim. Intrăm mâine la ora 3. Cum ai putea să pui o astfel de întrebare și să te aștepți la un răspuns, nu știu. I-am distrus complet. Ei se roagă să încheie un acord. Au spus ieri… că nu negociam cu ei, iar acum recunosc că negociam cu ei. Deci vor să facă un acord. Motivul pentru care vor să facă un acord este că au fost bătuți măr. Acum Iranul are șansa să renunțe definitiv la ambițiile sale nucleare și să traseze un nou drum înainte. Vom vedea dacă vor să o facă. Dacă nu, suntem cel mai mare coșmar al lor. Între timp, vom continua să-i lovim fără piedici, fără oprire.

Presa israeliană a informat că Israelul nu este mulțumit de propunerea făcută de Administrația Trump către Iran. Israelul critică formulările considerate prea vagi despre programul balistic și ideea de a trimite uraniu îmbogățit către Agenția Internațională pentru Energie Atomică. De asemenea, oficialii israelieni nu vor ca sancțiunile economice împotriva Iranului să fie relaxate semnificativ.

Între timp, Iranul continuă să aibă un comportament provocator, dar este totuși interesat de negocieri.

Trump a spus că iranienii au oferit un cadou pentru a arăta că sunt serioși: inițial au promis opt nave mari de petrol, apoi au cerut scuze pentru o declarație anterioară și au adăugat încă două, astfel că în total au fost zece petroliere. Trump a mărturisit că nu este mulțumit de ceilalți aliați din NATO și i-a criticat pentru că nu sprijină suficient eforturile împotriva Iranului. El a menționat că a fost un test pentru NATO și că va ține minte dacă nu oferă ajutor.

Donald Trump: – Au spus, ca să ne arate că sunt serioși, că ne vor da opt nave de petrol, opt nave, opt nave mari de petrol. Și, de fapt, apoi și-au cerut scuze pentru ceva ce au spus și au zis că vor trimite încă două nave. Și în final au fost 10 petroliere. Sunt foarte dezamăgit de NATO, pentru că acesta a fost un test pentru NATO. A fost un test. Ne puteți ajuta. Nu sunteți obligați, dar dacă nu o faceți, vom ține minte.

Casa Albă și Pentagonul analizează posibilitatea trimiterii a cel puțin 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în zilele următoare, potrivit unui înalt oficial al apărării din SUA. Dacă Administrația Trump va decide să trimită aceste trupe, numărul militarilor americani de luptă din regiune va crește semnificativ.

Pentagonul lucrează la mai multe opțiuni militare pentru o eventuală „lovitură finală” în Iran, care ar putea include atât utilizarea forțelor terestre, cât și o campanie masivă de bombardamente. Trump nu a luat încă o decizie finală privind aplicarea acestor scenarii, însă sursele militare susțin că este pregătit să escaladeze situația dacă negocierile cu Iranul nu vor da rezultate concrete în scurt timp.

Alte întăriri, inclusiv mai multe escadrile de avioane de luptă și mii de militari, sunt așteptate să ajungă în Orientul Mijlociu în zilele și săptămânile următoare. O unitate expediționară de pușcași marini este programată să sosească în această săptămână, iar o alta se află deja în desfășurare. De asemenea, elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se deplaseze în regiune împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de militari, pregătind astfel forța americană pentru eventuale operațiuni complexe în zonă.