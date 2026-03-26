Veste excelentă de la Ministerul condus de Florin Manole pentru toți pensionarii din România. Plata pensiilor din luna aprilie 2026 va fi devansată, astfel încât beneficiarii să primească banii înaintea Sărbătorilor Pascale.

Anunțul a fost făcut joi după-amiază de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Instituția a transmis, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea fondurilor și pentru organizarea procesului de distribuire în avans a pensiilor și indemnizațiilor.

Reprezentanții ministerului au explicat că, având în vedere importanța acestei perioade pentru pensionari, Casa Națională de Pensii Publice a demarat procedurile privind tipărirea și expedierea taloanelor de pensie către oficiile poștale, astfel încât acestea să ajungă la beneficiari în timp util.

Totodată, au fost transmise informări oficiale către Poșta Română și către instituțiile bancare partenere, în vederea coordonării plăților.

Conform calendarului stabilit, pensiile distribuite prin intermediul factorilor poștali vor fi livrate până cel târziu la data de 9 aprilie, în timp ce beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar vor avea sumele disponibile începând cu 8 aprilie.

În ceea ce privește ajutoarele financiare acordate o singură dată (ajutoarele one-off), Ministerul Muncii a precizat că acestea sunt prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2026.

Totuși, deoarece actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, autoritățile apreciază că plata acestor ajutoare nu va putea fi realizată în aprilie, fiind posibilă abia în luna mai a acestui an.