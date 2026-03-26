Plata pensiilor, devansată înainte de Paște. Ajutoarele one-off ar putea veni abia în mai
Veste excelentă de la Ministerul condus de Florin Manole pentru toți pensionarii din România. Plata pensiilor din luna aprilie 2026 va fi devansată, astfel încât beneficiarii să primească banii înaintea Sărbătorilor Pascale.
Anunțul a fost făcut joi după-amiază de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
Instituția a transmis, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea fondurilor și pentru organizarea procesului de distribuire în avans a pensiilor și indemnizațiilor.
Reprezentanții ministerului au explicat că, având în vedere importanța acestei perioade pentru pensionari, Casa Națională de Pensii Publice a demarat procedurile privind tipărirea și expedierea taloanelor de pensie către oficiile poștale, astfel încât acestea să ajungă la beneficiari în timp util.
Totodată, au fost transmise informări oficiale către Poșta Română și către instituțiile bancare partenere, în vederea coordonării plăților.
Poștașii vor veni cu banii până cel mai târziu pe 9 aprilie, iar banii pe card intră începând cu 8 aprilie
Conform calendarului stabilit, pensiile distribuite prin intermediul factorilor poștali vor fi livrate până cel târziu la data de 9 aprilie, în timp ce beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar vor avea sumele disponibile începând cu 8 aprilie.
În ceea ce privește ajutoarele financiare acordate o singură dată (ajutoarele one-off), Ministerul Muncii a precizat că acestea sunt prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2026.
Totuși, deoarece actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, autoritățile apreciază că plata acestor ajutoare nu va putea fi realizată în aprilie, fiind posibilă abia în luna mai a acestui an.
Postarea integrală a Ministerului Muncii
„🆕 Devansare calendar pentru plata pensiilor în luna aprilie 2026
✅ Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii.
✅ În același timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor.
✅ În aceste condiții, dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.
✅ În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, este postarea de joi după-amiază de pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii.
