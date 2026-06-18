Când intră pensiile în iulie 2026. Ce trebuie să știe cei care încasează banii pe card

Luna iulie 2026 poate aduce o modificare a calendarului de plată pentru pensionarii care își încasează drepturile în cont bancar. Deși plata pensiilor urmează, în mod obișnuit, un program bine stabilit, datele de virare pot fi ajustate atunci când intervin zile nelucrătoare sau alte aspecte ce țin de procesarea transferurilor bancare.

În mod obișnuit, pensiile virate în cont bancar ajung la beneficiari în jurul datei de 12 a fiecărei luni.

Pentru luna iulie 2026, există însă posibilitatea ca transferurile să fie efectuate mai devreme, cel mai probabil în data de 10 iulie, dacă structura calendarului și zilele lucrătoare vor permite acest lucru.

Chiar și în această situație, momentul în care banii devin disponibili în cont poate diferi de la o bancă la alta.

Unele instituții bancare procesează transferurile imediat după primirea acestora, în timp ce altele pot înregistra sumele după câteva ore sau chiar în ziua următoare, în funcție de propriile proceduri interne.

Din acest motiv, pensionarii sunt sfătuiți să verifice periodic conturile în perioada în care sunt efectuate plățile și să urmărească eventualele notificări transmise de banca la care își încasează pensia.

Pentru beneficiarii care primesc pensia prin Poșta Română, procedura de distribuire nu se modifică.

Ca în fiecare lună, livrarea pensiilor începe în primele zile ale lunii și poate continua până în jurul datei de 15, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele stabilite pentru distribuirea sumelor.

Astfel, chiar dacă viramentele bancare ar putea fi realizate mai devreme în luna iulie, pensionarii care încasează pensia în numerar vor primi banii conform calendarului obișnuit.

În anumite situații, procesarea plăților poate fi influențată de factori independenți de Casa Națională de Pensii Publice.

Printre cauzele care pot determina întârzieri se numără zilele nelucrătoare, perioadele aglomerate din sistemul bancar sau procedurile interne ale instituțiilor financiare.

Dacă plata nu este înregistrată în perioada anunțată, pensionarii pot solicita informații suplimentare de la banca prin care primesc pensia sau se pot adresa Casei de Pensii.

Autoritățile recomandă verificarea informațiilor din surse oficiale înainte de a considera că există o problemă privind plata drepturilor, pentru a evita interpretările eronate.

Pe lângă calendarul plăților, în atenția pensionarilor rămâne și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicată anumitor categorii de beneficiari.

În prezent, pensionarii care încasează venituri lunare mai mari de 3.000 de lei plătesc contribuția de sănătate doar pentru suma care depășește acest plafon.

Contribuția este de 10% aplicată diferenței dintre pensia încasată și pragul de 3.000 de lei.

Astfel, pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția reținută este de 100 de lei, iar în cazul unei pensii de 5.000 de lei, suma reținută ajunge la 200 de lei.

În spațiul public au existat discuții privind modificarea acestui sistem, inclusiv posibilitatea eliminării contribuției pentru toate pensiile, însă o eventuală schimbare este analizată pentru începutul anului viitor.

Până la adoptarea unor noi măsuri, actualele reguli privind reținerea CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei rămân în vigoare.