Programul de guvernare a lui Veștea: Se va renunța la forma actuală a legii salarizării. Se propune o nouă lege a salarizării

Adrian Veștea a anunțat, miercuri seară, că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi la Parlament, după finalizarea analizelor privind impactul bugetar al măsurilor propuse. Documentul include reforme ample în educație, sănătate, economie și infrastructură, menite să reducă deficitul și să modernizeze administrația publică.

Programul de guvernare prezentat de Adrian Veștea include o serie de reforme și investiții majore în domenii-cheie precum educația, sănătatea, transporturile, apărarea și administrația publică. Documentul stabilește obiective pe termen mediu și lung, cu accent pe reducerea deficitului bugetar, absorbția fondurilor europene și modernizarea serviciilor publice.

În educație, programul prevede majorarea finanțării până la atingerea unui nivel de 15% din bugetul național până în anul 2030. Totodată, este propusă extinderea programului școlar în intervalul orar 8:00–17:00 și introducerea unui sistem de evaluare a profesorilor bazat pe rezultatele obținute de elevi la examene.

Pe plan economic și fiscal, una dintre priorități este reducerea deficitului bugetar, estimat la 9,3% din PIB în 2025. În paralel, programul susține implementarea Programului SAFE, care ar urma să mobilizeze 16,68 miliarde de euro pentru apărare, infrastructură cu utilizare duală și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Cheltuielile din acest sector ar urma să crească până la 5% din PIB.

În domeniul muncii și politicilor familiale, sunt prevăzute măsuri privind adoptarea unei noi legi a salarizării și combaterea muncii la negru și la gri, inclusiv în cazul persoanelor care lucrează prin PFA, microîntreprinderi sau pe bază de drepturi de autor. Programul introduce și stimulente pentru familii, printre care posibilitatea acordării concediului pentru creșterea copilului bunicilor și acordarea unei prime de 1.000 de lei pe lună mamelor care au cel puțin trei copii.

Capitolul dedicat reformelor structurale pune accent pe accelerarea implementării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin salvarea proiectelor considerate mature și constituirea unui grup operativ dedicat. De asemenea, este urmărită absorbția integrală a fondurilor europene până în 2029 și finalizarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în anul 2026.

În justiție, programul propune înființarea unor secții specializate pentru litigii de afaceri, reintegrarea în sistem a magistraților pensionari și continuarea reformei pensiilor speciale. Printre măsuri se regăsește și limitarea pensionărilor anticipate.

Pe zona de mediu și administrație, documentul prevede utilizarea tehnologiilor moderne, precum dronele, sateliții și inteligența artificială, pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri. Totodată, este anunțată reevaluarea proiectelor finanțate prin programele Anghel Saligny și CNI.

În transporturi, accentul este pus pe continuarea construcției de autostrăzi și drumuri expres, precum și pe modernizarea transportului feroviar. Programul include achiziția a 100 de trenuri electrice noi, dezvoltarea magistralelor de metrou M6, M4 și M5 și lansarea unui proiect de cale ferată de mare viteză.

Sistemul de sănătate ar urma să treacă printr-un proces de reorganizare care vizează reducerea cu peste 20% a numărului de paturi destinate spitalizării continue până în 2030, în paralel cu dezvoltarea serviciilor ambulatorii și a programelor de prevenție. Programul mai propune introducerea plății medicilor în funcție de performanță, intensificarea controalor privind concediile medicale și limitarea activităților private desfășurate de cadrele medicale în timpul programului din sistemul public.

Adrian Veștea a anunțat, pe Facebook, că programul de guvernare se află în etapa finală de definitivare, precizând că fiecare măsură este analizată din perspectiva impactului bugetar pentru a respecta țintele asumate privind reducerea deficitului și pentru a putea fi prezentat un plan realist, aplicabil și sustenabil.

Potrivit acestuia, principala preocupare a echipei care lucrează la document este identificarea unui echilibru între nevoile societății și resursele financiare disponibile ale statului. Veștea a explicat că toate propunerile sunt evaluate atent pentru ca măsurile incluse în program să fie eficiente și să poată fi implementate în mod concret.

Liderul politic a anunțat că joi, în prima parte a zilei, programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament, marcând astfel un nou pas în procesul de formare a Executivului.