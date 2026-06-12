Noi proiecte prin programul „Anghel Saligny”. Cseke Attila semnează 17 contracte pentru modernizarea drumurilor, apei și gazelor
SURSA FOTO: Dreamstime - Cseke Attila
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a semnat 17 contracte prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a decis alocarea sumei de peste 244 de milioane de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități.
Noi proiecte în valoare de peste 158 de milioane de lei, finanțate prin Programul „Anghel Saligny”
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat 17 noi contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de 158.751.014,14 lei.
Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.
„Prin semnarea acestor contracte în cadrul Programului Național de Investiții <<Anghel Saligny>>, continuăm să susținem dezvoltarea comunităților locale și să accelerăm proiectele care aduc infrastructura modernă mai aproape de cetățeni. Investițiile în drumuri, rețele de apă și canalizare sau distribuția gazelor naturale contribuie direct la creșterea calității vieții și la reducerea decalajelor dintre comunități”, a precizat Attila.
Repartizarea sumelor pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
|Nr.crt.
|Județ
|Unitatea administrativ-teritorială
|Denumire instituţie
|Sumă alocată
(lei)
|TOTAL
|244.081.025,69
|1
|Alba
|Județul Alba
|Teatrul de Păpuși „Prichindel”
|1.371.347,74
|2
|Arad
|Municipiul Arad
|Teatrul Clasic „Ioan Slavici”
|3.506.455,15
|3
|Arad
|Municipiul Arad
|Filarmonica de Stat Arad
|3.814.260,26
|4
|Argeș
|Județul Argeș
|Teatrul „Alexandru Davila” Pitești
|7.102.364,74
|5
|Argeș
|Municipiul Pitești
|Filarmonica Pitești
|2.545.280,74
|6
|Bacău
|Județul Bacău
|Filarmonica „Mihail Jora”
|3.310.682,80
|7
|Bacău
|Municipiul Bacău
|Teatrul Municipal „Bacovia”
|2.507.258,25
|8
|Bihor
|Județul Bihor
|Teatrul „Szigligeti Szinhaz”
|5.224.952,50
|9
|Bihor
|Județul Bihor
|Teatrul „Regina Maria”
|4.087.686,95
|10
|Bihor
|Județul Bihor
|Filarmonica de Stat Oradea
|4.136.086,05
|11
|Bistrița-Năsăud
|Municipiul Bistrița
|Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc”
|2.869.519,77
|12
|Botoșani
|Municipiul Botoșani
|Filarmonica „George Enescu”
|2.338.580,36
|13
|Botoșani
|Municipiul Botoșani
|Teatrul „Mihai Eminescu”
|2.567.667,42
|14
|Botoșani
|Municipiul Botoșani
|Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”
|832.912,18
|15
|Brașov
|Municipiul Brașov
|Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov
|3.074.379,65
|16
|Brașov
|Municipiul Brașov
|Opera Braşov
|10.364.048,83
|17
|Brașov
|Municipiul Brașov
|Teatrul pentru copii „Arlechino” Braşov
|1.203.789,41
|18
|Brașov
|Municipiul Brașov
|Filarmonica Braşov
|5.281.125,01
|19
|Brăila
|Județul Brăila
|Filarmonica „Lyra-George Cavadia”
|1.639.827,65
|20
|Brăila
|Municipiul Brăila
|Teatrul „Maria Filotti”
|2.397.825,20
|21
|Brăila
|Municipiul Brăila
|Teatrul de Păpuși
|888.569,96
|22
|Buzău
|Județul Buzău
|Teatrul „George Ciprian”
|1.526.095,15
|23
|Caraș-Severin
|Județul Caraș-Severin
|Teatrul de Vest Reșița
|1.331.929,75
|24
|Cluj
|Județul Cluj
|Filarmonica de Stat Transilvania
|9.340.546,84
|25
|Cluj
|Județul Cluj
|Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca
|2.103.560,99
|26
|Cluj
|Municipiul Turda
|Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda
|1.792.510,80
|27
|Constanța
|Județul Constanța
|Teatrul de stat Constanța
|5.751.381,70
|28
|Constanța
|Județul Constanța
|Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța
|1.566.465,85
|29
|Covasna
|Județul Covasna
|Teatrul Coregrafic și dans folcloric „Trei scaune-Háromszék”
|1.466.687,25
|30
|Covasna
|Municipiul Sfântu Gheorghe
|Teatrul „Andrei Mureșanu”
|1.473.864,38
|31
|Covasna
|Municipiul Sfântu Gheorghe
|Teatrul „Tamasi Aron”
|3.314.854,68
|32
|Covasna
|Municipiul Târgu Secuiesc
|Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc
|712.682,21
|33
|Dâmbovița
|Municipiul Târgoviște
|Teatrul Municipal „Tony Bulandra”
|3.934.680,87
|34
|Dolj
|Municipiul Craiova
|Opera Română Craiova
|7.554.624,47
|35
|Dolj
|Municipiul Craiova
|Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri”
|2.830.984,82
|36
|Dolj
|Municipiul Craiova
|Filarmonica „Oltenia”
|5.208.482,50
|37
|Galați
|Municipiul Galați
|Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
|2.325.128,44
|38
|Galați
|Municipiul Galați
|Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”
|5.063.717,06
|39
|Galați
|Municipiul Galați
|Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver”
|1.344.432,84
|40
|Giurgiu
|Județul Giurgiu
|Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu
|896.890,16
|41
|Gorj
|Municipiul Târgu Jiu
|Teatrul dramatic „Elvira Godeanu”
|2.276.033,71
|42
|Harghita
|Municipiul Gheorgheni
|Teatrul „Figura Stúdió Színház”
|940.560,79
|43
|Harghita
|Municipiul Miercurea-Ciuc
|Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin”
|1.946.851,68
|44
|Harghita
|Municipiul Miercurea-Ciuc
|Teatrul Coregrafic Secuiesc
|1.171.504,87
|45
|Harghita
|Municipiul Odorheiu Secuiesc
|Teatrul „Tomcsa Sándor”
|1.573.798,77
|46
|Harghita
|Municipiul Odorheiu Secuiesc
|Teatrul Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely”
|1.244.556,98
|47
|Hunedoara
|Județul Hunedoara
|Teatrul dramatic „I.D. Sîrbu” Petroșani
|1.876.806,97
|48
|Hunedoara
|Județul Hunedoara
|Teatrul de Artă Deva
|1.237.624,47
|49
|Iași
|Județul Iași
|Filarmonica Moldova „Iași”
|7.931.504,05
|50
|Iași
|Județul Iași
|Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași
|2.971.400,36
|51
|Iași
|Municipiul Iași
|Ateneul Național din Iași
|6.719.167,60
|52
|Maramureș
|Municipiul Baia Mare
|Teatrul Municipal Baia Mare
|3.123.691,56
|53
|Mureș
|Județul Mureș
|Filarmonica de Stat Târgu Mureș
|5.043.846,15
|54
|Mureș
|Județul Mureș
|Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel”
|2.124.280,21
|55
|Mureș
|Orașul Sovata
|Teatrul coregrafic „Bekecs”
|1.237.621,41
|56
|Neamț
|Județul Neamț
|Teatrul „Tineretului” Piatra-Neamț
|3.073.847,26
|57
|Prahova
|Municipiul Ploiești
|Teatrul „Toma Caragiu”
|5.407.506,45
|58
|Prahova
|Municipiul Ploiești
|Filarmonica „Paul Constantinescu”
|5.847.875,99
|59
|Satu Mare
|Județul Satu Mare
|Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”
|2.645.437,52
|60
|Satu Mare
|Municipiul Satu Mare
|Teatrul de Nord Satu Mare
|5.254.099,96
|61
|Sibiu
|Județul Sibiu
|Filarmonica de Stat Sibiu
|4.869.434,09
|62
|Sibiu
|Municipiul Sibiu
|Teatrul Național „Radu Stanca”
|12.142.684,97
|63
|Sibiu
|Municipiul Sibiu
|Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”
|2.417.595,98
|64
|Suceava
|Municipiul Suceava
|Teatrul Municipal „Matei Vișniec”
|1.709.199,00
|65
|Timiș
|Județul Timiș
|Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”
|1.965.483,94
|66
|Timiș
|Municipiul Timișoara
|Filarmonica „Banatul”
|8.370.434,84
|67
|Timiș
|Municipiul Timișoara
|Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”
|3.582.532,21
|68
|Timiș
|Municipiul Timișoara
|Teatrul German de Stat
|3.731.728,88
|69
|Tulcea
|Județul Tulcea
|Centrul Cultural cu statut de teatru „Jean Bart”
|1.715.544,02
|70
|Vaslui
|Județul Vaslui
|Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad
|1.536.027,29
|71
|Vâlcea
|Județul Vâlcea
|Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
|1.614.057,12
|72
|Vâlcea
|Municipiul Râmnicu Vâlcea
|Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea
|3.325.582,18
|73
|Vrancea
|Municipiul Focșani
|Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focșani
|2.848.563,03
Ministerul Dezvoltării investește în cultură: sprijin pentru 73 de instituții publice de spectacole
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis alocarea sumei de 244.081.025,69 de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
„Prin această măsură, venim în sprijinul unităților administrativ-teritoriale pentru care dezvoltarea infrastructurii culturale este foarte importantă, dar care nu au capacitatea financiară de a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționării și de continuarea investițiilor”, a precizat Attila.
Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai 2026, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la data de 05 iunie 2026, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.
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