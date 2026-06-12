Noi proiecte prin programul „Anghel Saligny”. Cseke Attila semnează 17 contracte pentru modernizarea drumurilor, apei și gazelor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a semnat 17 contracte prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a decis alocarea sumei de peste 244 de milioane de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat 17 noi contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de 158.751.014,14 lei.

Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.

„Prin semnarea acestor contracte în cadrul Programului Național de Investiții <<Anghel Saligny>>, continuăm să susținem dezvoltarea comunităților locale și să accelerăm proiectele care aduc infrastructura modernă mai aproape de cetățeni. Investițiile în drumuri, rețele de apă și canalizare sau distribuția gazelor naturale contribuie direct la creșterea calității vieții și la reducerea decalajelor dintre comunități”, a precizat Attila.

Repartizarea sumelor pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

Nr.crt. Județ Unitatea administrativ-teritorială Denumire instituţie Sumă alocată

(lei) TOTAL 244.081.025,69 1 Alba Județul Alba Teatrul de Păpuși „Prichindel” 1.371.347,74 2 Arad Municipiul Arad Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 3.506.455,15 3 Arad Municipiul Arad Filarmonica de Stat Arad 3.814.260,26 4 Argeș Județul Argeș Teatrul „Alexandru Davila” Pitești 7.102.364,74 5 Argeș Municipiul Pitești Filarmonica Pitești 2.545.280,74 6 Bacău Județul Bacău Filarmonica „Mihail Jora” 3.310.682,80 7 Bacău Municipiul Bacău Teatrul Municipal „Bacovia” 2.507.258,25 8 Bihor Județul Bihor Teatrul „Szigligeti Szinhaz” 5.224.952,50 9 Bihor Județul Bihor Teatrul „Regina Maria” 4.087.686,95 10 Bihor Județul Bihor Filarmonica de Stat Oradea 4.136.086,05 11 Bistrița-Năsăud Municipiul Bistrița Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” 2.869.519,77 12 Botoșani Municipiul Botoșani Filarmonica „George Enescu” 2.338.580,36 13 Botoșani Municipiul Botoșani Teatrul „Mihai Eminescu” 2.567.667,42 14 Botoșani Municipiul Botoșani Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” 832.912,18 15 Brașov Municipiul Brașov Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov 3.074.379,65 16 Brașov Municipiul Brașov Opera Braşov 10.364.048,83 17 Brașov Municipiul Brașov Teatrul pentru copii „Arlechino” Braşov 1.203.789,41 18 Brașov Municipiul Brașov Filarmonica Braşov 5.281.125,01 19 Brăila Județul Brăila Filarmonica „Lyra-George Cavadia” 1.639.827,65 20 Brăila Municipiul Brăila Teatrul „Maria Filotti” 2.397.825,20 21 Brăila Municipiul Brăila Teatrul de Păpuși 888.569,96 22 Buzău Județul Buzău Teatrul „George Ciprian” 1.526.095,15 23 Caraș-Severin Județul Caraș-Severin Teatrul de Vest Reșița 1.331.929,75 24 Cluj Județul Cluj Filarmonica de Stat Transilvania 9.340.546,84 25 Cluj Județul Cluj Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca 2.103.560,99 26 Cluj Municipiul Turda Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda 1.792.510,80 27 Constanța Județul Constanța Teatrul de stat Constanța 5.751.381,70 28 Constanța Județul Constanța Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța 1.566.465,85 29 Covasna Județul Covasna Teatrul Coregrafic și dans folcloric „Trei scaune-Háromszék” 1.466.687,25 30 Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe Teatrul „Andrei Mureșanu” 1.473.864,38 31 Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe Teatrul „Tamasi Aron” 3.314.854,68 32 Covasna Municipiul Târgu Secuiesc Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc 712.682,21 33 Dâmbovița Municipiul Târgoviște Teatrul Municipal „Tony Bulandra” 3.934.680,87 34 Dolj Municipiul Craiova Opera Română Craiova 7.554.624,47 35 Dolj Municipiul Craiova Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 2.830.984,82 36 Dolj Municipiul Craiova Filarmonica „Oltenia” 5.208.482,50 37 Galați Municipiul Galați Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 2.325.128,44 38 Galați Municipiul Galați Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” 5.063.717,06 39 Galați Municipiul Galați Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” 1.344.432,84 40 Giurgiu Județul Giurgiu Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu 896.890,16 41 Gorj Municipiul Târgu Jiu Teatrul dramatic „Elvira Godeanu” 2.276.033,71 42 Harghita Municipiul Gheorgheni Teatrul „Figura Stúdió Színház” 940.560,79 43 Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin” 1.946.851,68 44 Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc Teatrul Coregrafic Secuiesc 1.171.504,87 45 Harghita Municipiul Odorheiu Secuiesc Teatrul „Tomcsa Sándor” 1.573.798,77 46 Harghita Municipiul Odorheiu Secuiesc Teatrul Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely” 1.244.556,98 47 Hunedoara Județul Hunedoara Teatrul dramatic „I.D. Sîrbu” Petroșani 1.876.806,97 48 Hunedoara Județul Hunedoara Teatrul de Artă Deva 1.237.624,47 49 Iași Județul Iași Filarmonica Moldova „Iași” 7.931.504,05 50 Iași Județul Iași Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași 2.971.400,36 51 Iași Municipiul Iași Ateneul Național din Iași 6.719.167,60 52 Maramureș Municipiul Baia Mare Teatrul Municipal Baia Mare 3.123.691,56 53 Mureș Județul Mureș Filarmonica de Stat Târgu Mureș 5.043.846,15 54 Mureș Județul Mureș Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” 2.124.280,21 55 Mureș Orașul Sovata Teatrul coregrafic „Bekecs” 1.237.621,41 56 Neamț Județul Neamț Teatrul „Tineretului” Piatra-Neamț 3.073.847,26 57 Prahova Municipiul Ploiești Teatrul „Toma Caragiu” 5.407.506,45 58 Prahova Municipiul Ploiești Filarmonica „Paul Constantinescu” 5.847.875,99 59 Satu Mare Județul Satu Mare Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” 2.645.437,52 60 Satu Mare Municipiul Satu Mare Teatrul de Nord Satu Mare 5.254.099,96 61 Sibiu Județul Sibiu Filarmonica de Stat Sibiu 4.869.434,09 62 Sibiu Municipiul Sibiu Teatrul Național „Radu Stanca” 12.142.684,97 63 Sibiu Municipiul Sibiu Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” 2.417.595,98 64 Suceava Municipiul Suceava Teatrul Municipal „Matei Vișniec” 1.709.199,00 65 Timiș Județul Timiș Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” 1.965.483,94 66 Timiș Municipiul Timișoara Filarmonica „Banatul” 8.370.434,84 67 Timiș Municipiul Timișoara Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” 3.582.532,21 68 Timiș Municipiul Timișoara Teatrul German de Stat 3.731.728,88 69 Tulcea Județul Tulcea Centrul Cultural cu statut de teatru „Jean Bart” 1.715.544,02 70 Vaslui Județul Vaslui Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad 1.536.027,29 71 Vâlcea Județul Vâlcea Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea 1.614.057,12 72 Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea 3.325.582,18 73 Vrancea Municipiul Focșani Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focșani 2.848.563,03

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis alocarea sumei de 244.081.025,69 de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.

„Prin această măsură, venim în sprijinul unităților administrativ-teritoriale pentru care dezvoltarea infrastructurii culturale este foarte importantă, dar care nu au capacitatea financiară de a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționării și de continuarea investițiilor”, a precizat Attila.

Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai 2026, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la data de 05 iunie 2026, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.