În trimestrul IV 2025, pensia medie lunară în România a înregistrat o creștere ușoară, iar numărul pensionarilor a continuat să crească, reflectând tendințele demografice și evoluția sistemului de pensii publice.

Conform datelor oficiale, numărul mediu de pensionari a fost de 4.927.000, în urcare cu 6.000 față de trimestrul anterior, iar pensionarii de asigurări sociale de stat au fost 4.578.000, cu 9.000 mai mulți decât în trimestrul III 2025.

Pensia medie lunară totală a fost de 2.957 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 0,5% față de trimestrul precedent. Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.818 lei, iar pensia medie nominală netă a ajuns la 2.698 lei. Comparativ cu trimestrul IV 2024, pensia medie a crescut cu 2%, iar cea de asigurări sociale de stat cu 0,8%.

Indicele pensiei medii reale, care ia în calcul inflația și puterea de cumpărare, a fost 97,8%, semnalând o ușoară diminuare a capacității de consum față de trimestrul precedent.

Categoria Pensie medie (lei) TOTAL 2957 Asigurări sociale 2957 Asigurări sociale de stat 2818 Limită de vârstă 3294 Pensie anticipată 3507 Pensie anticipată parțială 3612 Invaliditate 1127 Urmaș 1584

Dintre pensionarii de asigurări sociale de stat, 80,5% sunt pensionari pentru limită de vârstă, 9,6% beneficiază de pensii de urmaș, iar 8,2% primesc pensii de invaliditate. Pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial reprezintă sub 2%.

Femeile primesc în general pensii mai mici decât bărbații. Spre exemplu, pentru pensia pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, pensia medie a femeilor este doar 47,7% din cea a bărbaților.

Categoria Pensie medie femei (lei) Limită de vârstă 2575 – stagiu complet 2853 – stagiu incomplet 1454 Pensie anticipată 3326 Pensie anticipată parțială 2672 Invaliditate 963 – grad I 809 – grad II 1071 – grad III 915

Nivelul pensiei medii lunare variază considerabil între județe. Valoarea maximă a fost de 3.570 lei în Municipiul București, iar valorile minime s-au înregistrat în Botoșani (2.230 lei) și în Vrancea și Giurgiu (2.270–2.279 lei). Această variație reflectă inegalitățile regionale din sistemul de pensii din România.

Nr. crt. Județ Pensia medie lunară (lei) Raport număr mediu pensionari / număr mediu salariați – TOTAL 2818 0.8 1 Municipiul București 3570 0.4 2 Hunedoara 3503 1.1 3 Brașov 3327 0.7 4 Gorj 3266 1.0 5 Galați 3022 1.0 6 Constanța 3022 0.7 7 Prahova 3019 1.0 8 Argeș 3005 0.9 9 Cluj 2882 0.6 10 Alba 2874 0.8 11 Sibiu 2864 0.7 12 Mehedinți 2848 1.2 13 Timiș 2818 0.6 14 Ilfov 2769 0.4 15 Vâlcea 2746 1.1 16 Dâmbovița 2732 1.2 17 Bacău 2722 1.1 18 Dolj 2720 0.9 19 Caraș-Severin 2708 1.2 20 Iași 2685 0.8 21 Mureș 2674 0.9 22 Sălaj 2661 1.0 23 Covasna 2658 0.8 24 Bihor 2652 0.7 25 Harghita 2618 0.9 26 Brăila 2607 1.1 27 Tulcea 2605 0.9 28 Arad 2592 0.7 29 Neamț 2505 1.2 30 Maramureș 2500 0.9 31 Ialomița 2471 1.1 32 Teleorman 2466 1.5 33 Buzău 2446 1.1 34 Olt 2394 1.2 35 Călărași 2381 1.1 36 Bistrița-Năsăud 2375 0.8 37 Satu Mare 2373 0.9 38 Suceava 2363 1.1 39 Vaslui 2283 1.4 40 Giurgiu 2279 1.2 41 Vrancea 2270 1.1 42 Botoșani 2230 1.2

Sursa: CNPP – numărul mediu de pensionari; INS – numărul mediu de salariați

În trimestrul IV 2025, 886.600 persoane au beneficiat de indemnizația socială pentru pensionari. Din acest total, 839.700 persoane au fost din sistemul asigurărilor sociale de stat, 43.200 din fostul sistem pentru agricultori și 3.700 din sistemul militar. Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari a fost stabilit la 1.281 lei începând cu 1 ianuarie 2024.

Raportul mediu între pensionari și salariați a fost 8 la 10, cu variații mari la nivel teritorial: 4 la 10 în București și Ilfov, 15 la 10 în Teleorman și 14 la 10 în Vaslui. Aceste cifre arată provocările sistemului public de pensii în menținerea sustenabilității și echității între generații.