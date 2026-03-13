Pensia medie lunară în România în trimestrul 4 din 2025
În trimestrul IV 2025, pensia medie lunară în România a înregistrat o creștere ușoară, iar numărul pensionarilor a continuat să crească, reflectând tendințele demografice și evoluția sistemului de pensii publice.
Conform datelor oficiale, numărul mediu de pensionari a fost de 4.927.000, în urcare cu 6.000 față de trimestrul anterior, iar pensionarii de asigurări sociale de stat au fost 4.578.000, cu 9.000 mai mulți decât în trimestrul III 2025.
Pensia medie lunară totală a fost de 2.957 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 0,5% față de trimestrul precedent. Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.818 lei, iar pensia medie nominală netă a ajuns la 2.698 lei. Comparativ cu trimestrul IV 2024, pensia medie a crescut cu 2%, iar cea de asigurări sociale de stat cu 0,8%.
Indicele pensiei medii reale, care ia în calcul inflația și puterea de cumpărare, a fost 97,8%, semnalând o ușoară diminuare a capacității de consum față de trimestrul precedent.
|Categoria
|Pensie medie (lei)
|TOTAL
|2957
|Asigurări sociale
|2957
|Asigurări sociale de stat
|2818
|Limită de vârstă
|3294
|Pensie anticipată
|3507
|Pensie anticipată parțială
|3612
|Invaliditate
|1127
|Urmaș
|1584
Distribuția pensionarilor pe categorii și sexe
Dintre pensionarii de asigurări sociale de stat, 80,5% sunt pensionari pentru limită de vârstă, 9,6% beneficiază de pensii de urmaș, iar 8,2% primesc pensii de invaliditate. Pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial reprezintă sub 2%.
Femeile primesc în general pensii mai mici decât bărbații. Spre exemplu, pentru pensia pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, pensia medie a femeilor este doar 47,7% din cea a bărbaților.
|Categoria
|Pensie medie femei (lei)
|Limită de vârstă
|2575
|– stagiu complet
|2853
|– stagiu incomplet
|1454
|Pensie anticipată
|3326
|Pensie anticipată parțială
|2672
|Invaliditate
|963
|– grad I
|809
|– grad II
|1071
|– grad III
|915
Nivelul pensiei medii lunare variază considerabil între județe. Valoarea maximă a fost de 3.570 lei în Municipiul București, iar valorile minime s-au înregistrat în Botoșani (2.230 lei) și în Vrancea și Giurgiu (2.270–2.279 lei). Această variație reflectă inegalitățile regionale din sistemul de pensii din România.
Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat, pe județe, în trimestrul IV 2025
|Nr. crt.
|Județ
|Pensia medie lunară (lei)
|Raport număr mediu pensionari / număr mediu salariați
|–
|TOTAL
|2818
|0.8
|1
|Municipiul București
|3570
|0.4
|2
|Hunedoara
|3503
|1.1
|3
|Brașov
|3327
|0.7
|4
|Gorj
|3266
|1.0
|5
|Galați
|3022
|1.0
|6
|Constanța
|3022
|0.7
|7
|Prahova
|3019
|1.0
|8
|Argeș
|3005
|0.9
|9
|Cluj
|2882
|0.6
|10
|Alba
|2874
|0.8
|11
|Sibiu
|2864
|0.7
|12
|Mehedinți
|2848
|1.2
|13
|Timiș
|2818
|0.6
|14
|Ilfov
|2769
|0.4
|15
|Vâlcea
|2746
|1.1
|16
|Dâmbovița
|2732
|1.2
|17
|Bacău
|2722
|1.1
|18
|Dolj
|2720
|0.9
|19
|Caraș-Severin
|2708
|1.2
|20
|Iași
|2685
|0.8
|21
|Mureș
|2674
|0.9
|22
|Sălaj
|2661
|1.0
|23
|Covasna
|2658
|0.8
|24
|Bihor
|2652
|0.7
|25
|Harghita
|2618
|0.9
|26
|Brăila
|2607
|1.1
|27
|Tulcea
|2605
|0.9
|28
|Arad
|2592
|0.7
|29
|Neamț
|2505
|1.2
|30
|Maramureș
|2500
|0.9
|31
|Ialomița
|2471
|1.1
|32
|Teleorman
|2466
|1.5
|33
|Buzău
|2446
|1.1
|34
|Olt
|2394
|1.2
|35
|Călărași
|2381
|1.1
|36
|Bistrița-Năsăud
|2375
|0.8
|37
|Satu Mare
|2373
|0.9
|38
|Suceava
|2363
|1.1
|39
|Vaslui
|2283
|1.4
|40
|Giurgiu
|2279
|1.2
|41
|Vrancea
|2270
|1.1
|42
|Botoșani
|2230
|1.2
Sursa: CNPP – numărul mediu de pensionari; INS – numărul mediu de salariați
Indemnizația socială pentru pensionari
În trimestrul IV 2025, 886.600 persoane au beneficiat de indemnizația socială pentru pensionari. Din acest total, 839.700 persoane au fost din sistemul asigurărilor sociale de stat, 43.200 din fostul sistem pentru agricultori și 3.700 din sistemul militar. Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari a fost stabilit la 1.281 lei începând cu 1 ianuarie 2024.
Raportul mediu între pensionari și salariați a fost 8 la 10, cu variații mari la nivel teritorial: 4 la 10 în București și Ilfov, 15 la 10 în Teleorman și 14 la 10 în Vaslui. Aceste cifre arată provocările sistemului public de pensii în menținerea sustenabilității și echității între generații.pensii_tr4r2025
