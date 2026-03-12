Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara, după adoptarea bugetului de stat pentru 2026, că apariția unor amendamente în dezbaterile parlamentare este un lucru obișnuit. Șeful Guvernului a explicat însă că aceste modificări nu trebuie să ducă la dezechilibre bugetare majore, deoarece ar însemna repetarea unor greșeli făcute în anii precedenți.

În cadrul conferinței de presă organizate la Palatul Victoria, premierul a afirmat că, în mod normal, în timpul dezbaterilor din Parlament apar propuneri de modificare a bugetului. El a precizat că, la fel ca în fiecare an, parlamentarii vor veni cu amendamente și că fiecare partid are dreptul să formuleze propunerile pe care le consideră necesare.

Întrebat despre dorința PSD de a aduce mai multe schimbări la buget, Ilie Bolojan a explicat că astfel de modificări nu reprezintă o problemă atât timp cât se încadrează într-o limită rezonabilă și nu generează dezechilibre majore în construcția bugetară.

Premierul a subliniat totodată că, prin proiectul de buget adoptat de Guvern, au fost incluse sume pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, care nu mai pot fi finanțate din fonduri europene, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

„În mod normal, în timpul dezbaterilor parlamentare apar amendamente. Cum s-a întâmplat în fiecare an, parlamentarii vor veni cu propuneri de modificare. Acestea, dacă sunt într-o anvelopă rezonabilă, nu creează probleme majore la buget. Dacă se creează dezechilibre majore, nu facem decât repetăm greșeală din anii trecuți. Fiecare partid poate să facă propunerile pe care le crede de cuviință. Așa cum știți, prin proiectul de buget, sumele care sunt dedicate pentru sprijinul vârstnicilor noștri, care nu puteau fi asigurate din fonduri europene cum s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, au fost prinse în bugetul de stat. Pentru alte propuneri, care țin de alte forme de sprijin cu caracter social, există o disponibilitate din fondul social european. Pot fi găsite soluții pentru ca aceste servicii sociale să fie asigurate din fonduri europene. Unde nu se poate, am alocat direct din buget. Sunt acoperite toate cheltuielile Ministerului Muncii pentru proiectele în vigoare”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

În ceea ce privește alte forme de sprijin social, premierul a arătat că există posibilitatea utilizării fondurilor europene, în special prin Fondul Social European. Potrivit acestuia, acolo unde este posibil, serviciile sociale pot fi finanțate din aceste resurse, iar acolo unde finanțarea europeană nu este disponibilă, cheltuielile sunt acoperite direct din bugetul de stat.

Întrebat despre solicitarea Partidului Social Democrat de a aloca 3,4 miliarde de lei pentru un pachet de măsuri sociale, în condițiile în care în proiectul de buget au fost prevăzute 1,7 miliarde de lei, Ilie Bolojan a spus că acest subiect nu a fost discutat în mod direct cu președintele Comisiei Europeană, Ursula von der Leyen.

El a explicat însă că utilizarea fondurilor din Fondul Social European a fost analizată în discuții cu comisarul european Roxana Mînzatu. Premierul a precizat că, în cazul voucherelor pentru pensionari, România a ajuns deja la o pondere de aproximativ 17% din program, motiv pentru care nu mai pot fi operate creșteri pe această componentă. În consecință, întreaga sumă aferentă acestor măsuri este deja inclusă în bugetul de stat pentru anul 2026.