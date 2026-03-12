Conferință de presă la Guvern. Anunțurile lui Ilie Bolojan după ședința în care s-a aprobat bugetul pe 2026
Noi declarații la Guvern în această seară. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au susținut o conferință de presă, după ședință în care s-a adoptat proiectul de buget pe 2026 în Guvern.
„Am adoptat toate proiectele care au permis adoptarea bugetului și trimiterea mâine dimineață la Parlament.
S-a adoptat HG privind creșterea salariului minim de la 1 iulie, cu 6,8% față de valoarea de astăzi. A fost prelungită schema de ajutor pentru transportatori, iar compensarea a fost crescută la 0,85 de bani, în așa fel încât creșterile de preț la combustibil pentru transportatori să fie parțial compensate prin această prelungire de schemă.
A fost aprobată ordonanța pentru debirocratizare. Practic, cuprinde trei reforme, cea care ține de autorizarea investițiilor mari, cea privind autorizarea pe mediu și cea privind autorizarea pe stingerea la incendiu.
La investiții mari avem o comisie pentru examinarea investițiilor străine. Suntem în situația în care am ridicat pragul la 5 milioane de euro, deci vor fi mult mai puține companii care vor trece pe la comisie. Am clarificat care sunt domeniile sensibile. A fost redus termenul de avizare substanțial.
A doua reformă, de simplificare pe mediu. Aici principalele elemente țin de reducerea unor termene, pentru depunerea documentelor, pentru decizia de încadrare etc. Și aici va fi introdus un sistem informatic în care documentele vor putea fi depuse.
Al treilea domeniu este legat de securitatea la incendiu. Se va face o avizare mai rapidă, bazată pe riscuri, în care numărul de proiecte care vor fi depuse se va reduce cu peste 40%, pentru că a fost eliminată obligativitatea obținerii acestui aviz pentru categoriile de risc scăzut.
Dacă angajații inspectoratului nu vor emite documentele la timp, va exista o răspundere disciplinară a acestora. Și aici documentația se va face exclusiv electronic. Pentru proiectele repetitive va fi suficient un acord unic ca să nu se mai obțină în fiecare județ.
Măsurile vor reduce timpii și costurile administrative ale firmelor. Vor fi un cârlig pentru atragerea de investiții în România.
Cele mai importante proiecte de azi , bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetul a fost adoptat într-o perioadă complicată. Ținând cont de aceste aspecte, am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări. Una din cele mai importante a fost să reducem deficitul bugetar și practic este primul pas important în care reintrăm în traiectoria asumată acum 3-4 ani de zile pentru reducerea deficitului, după derapajul din anii trecuți.
Reducerea deficitului este o provocare. Trebuie să ne reducem cheltuielile cu zeci de miliarde, ceea ce nu este foarte ușor, dar forma în care este propus urmărește atingerea acestui obiectiv.
O altă provocare importantă, reducerea deficitelor în condițiile în care nu putem reduce bugetele de investiții. Este un an de final de perioadă de absorbție, PNRR se închide la final de august, practic anul acesta bugetele de investiții vor fi mai mari decât anul trecut.
O altă provocare ține de reducerea de cheltuieli. În pachetul de reformă în administrație aveam o reducere care este prevăzută la 10% în administrația din România. Va fi o provocare să reducem aceste cheltuieli. Trebuie să ne reducem pe fond cheltuielile de funcționare ale statului în așa fel încât sumele eliberate să fie direcționate către serviciile de bază sau către investiții.
O altă componentă importantă este partea de relansare economică. Acest buget, în modul în care este construit, având predicții moderate, asigură un sistem în care avem predictibilitate în zona economică. Prin pachetul de relansare, care va intra treptat în vigoare, prin pachetul de simplificare administrativă, putem să creăm condiții pentru reașezarea economiei pe baze cât mai corecte”, a transmis premierul Ilie Bolojan, în urmă cu câteva minute.
Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru 2026: PIB estimat la peste 2.000 de miliarde de lei și deficit de 6,2% din PIB
Reamintim că Guvernul a organizat joi seară o ședință extraordinară pentru adoptarea proiectului de buget pe anul 2026, document care stabilește principalele coordonate economice pentru perioada următoare. Potrivit estimărilor autorităților, produsul intern brut al României ar urma să depășească în acest an pragul de 2.000 de miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetar este prognozat la 6,2% din PIB.
În cadrul aceleiași ședințe, pe agenda Executivului s-au aflat și alte proiecte cu impact economic. Printre acestea se numără un proiect de hotărâre prin care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată ar urma să crească, începând cu 1 iulie 2026, la 4.325 de lei lunar.
De asemenea, Guvernul a analizat un proiect privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru transportatori, destinată compensării creșterii accizei la motorină. Conform propunerii, sprijinul acordat ar urma să fie de 0,85 lei pentru fiecare litru de motorină.
Datele incluse în proiectul de buget arată că produsul intern brut este estimat la aproximativ 2.045 de miliarde de lei, echivalentul a circa 400 de miliarde de euro. Creșterea economică este prognozată la 1% în 2026.
Veniturile bugetare sunt estimate la 736,53 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 36% din PIB, în timp ce cheltuielile ar urma să ajungă la 864,28 miliarde de lei, echivalentul a 42,3% din PIB. Deficitul bugetar cash este estimat la 127,75 miliarde de lei.
Proiecțiile bugetare sunt construite pe baza unei rate medii anuale a inflației de 6,5%. În același timp, câștigul salarial mediu net lunar este estimat la 5.555 de lei.
În ceea ce privește contribuția diferitelor componente la formarea PIB, investițiile sunt estimate să aducă un aport de 1,1 puncte procentuale, în timp ce exportul net ar urma să contribuie cu 0,5 puncte procentuale. Cererea internă ar urma să aibă o contribuție mai redusă, de aproximativ 0,5 puncte procentuale.
Pe sectoare economice, construcțiile sunt prognozate să aibă cea mai mare contribuție la creșterea economică, de aproximativ 0,4 puncte procentuale. Industria și agricultura vor avea contribuții mai modeste, de circa 0,1 puncte procentuale fiecare.
Totodată, investițiile publice sunt estimate să ajungă la aproximativ 163,8 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 8% din PIB, fiind susținute în principal din fonduri externe și din Mecanismul de Redresare și Reziliență. La finalul anului 2026, datoria guvernamentală brută este estimată la 61,8% din PIB.
