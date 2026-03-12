Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a anunțat joi că autoritățile de la Madrid pregătesc un pachet de măsuri fiscale menite să limiteze impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la electricitate și combustibili. Decizia din Spania vine în contextul temerilor tot mai mari legate de scumpirea energiei la nivel global.

Planul autorităților spaniole vizează în special protejarea puterii de cumpărare a populației, după ce tensiunile internaționale au început deja să se reflecte în prețurile la pompă. Potrivit datelor oficiale, combustibilii s-au scumpit rapid în ultimele zile în Spania, iar motorina a înregistrat o creștere de peste 25%.

Escaladarea tensiunilor a fost declanșată de ostilitățile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iran începând cu 28 februarie. Conflictul a alimentat îngrijorările privind posibile perturbări majore pe piața globală a energiei, mai ales din cauza creșterii costurilor hidrocarburilor.

Un factor major îl reprezintă închiderea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol și gaze. Prin această strâmtoare trece o parte semnificativă a exporturilor energetice ale statelor din Golf, iar blocarea traficului a dus la scumpiri rapide pe piețele internaționale.

Ministrul Economiei a explicat că răspunsul Guvernului spaniol va consta în principal în măsuri fiscale similare celor adoptate în 2022, când autoritățile au încercat să limiteze efectele scumpirilor provocate de invazia rusă în Ucraina, relatează agenția AFP.

Potrivit lui Carlos Cuerpo, există un consens destul de larg că măsurile adoptate atunci au avut un efect pozitiv în moderarea creșterilor de prețuri, motiv pentru care executivul de la Madrid intenționează să le folosească drept model pentru noul pachet de intervenții.

Oficialul a precizat că programul va include și ajutoare specifice pentru sectoarele economice cele mai afectate de creșterea costurilor la combustibili. Printre domeniile vizate se află agricultura și transporturile, unde majorarea prețurilor la energie are un impact direct asupra costurilor de producție și asupra lanțurilor de aprovizionare.

Carlos Cuerpo a subliniat că prioritatea guvernului este finalizarea rapidă a textului legislativ, astfel încât măsurile să poată fi aprobate cât mai curând.

În același timp, ministrul a transmis un mesaj de calm, afirmând că situația actuală este încă departe de nivelul crizei energetice din 2022, când rata inflației în Spania a depășit 10%.

Potrivit acestuia, reziliența economiei spaniole se explică în mare parte prin diversificarea surselor de energie și prin investițiile consistente în energie regenerabilă. În prezent, aceste surse reprezintă aproximativ 56% din mixul energetic al țării.

De asemenea, importurile de petrol ale Spaniei provin în principal din America și Africa, regiuni situate departe de zona Orientului Mijlociu, ceea ce reduce expunerea directă a țării la perturbările generate de conflict.