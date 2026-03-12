Potrivit explicațiilor oferite de Florin Barbu pe Facebook, sistemul ar urma să funcționeze pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Națională. Aceste documente ar permite fermierilor să achiziționeze motorină fără acciză și fără taxa pe valoare adăugată, în limita a 78 de litri pentru fiecare hectar lucrat, conform reglementărilor legale în vigoare.

Mecanismul propus ar avea rolul de a simplifica accesul agricultorilor la combustibilul utilizat în activitățile agricole și de a reduce presiunea generată de costurile cu inputurile. În același timp, autoritățile susțin că implementarea unei astfel de măsuri nu ar avea impact asupra bugetului de stat.

„Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru. Propun Ministerului de Finanțe un mecanism simplu, dar extrem de util, care să ia de pe umerii fermierilor și producătorilor români din presiunea prețului la inputuri. Pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Națională, putem oferi fermierilor posibilitatea să achiziționeze direct de la pompă motorină fără acciză și fără TVA, în limita a 78 de litri/ha, potrivit reglementărilor legale”, a transmis ministrul Agriculturii pe Facebook.

Un alt obiectiv al propunerii este eliminarea procedurilor birocratice cu care se confruntă în prezent fermierii. În prezent, aceștia trebuie să depună documente pentru a primi rambursarea accizei la motorină și a taxei pe valoare adăugată. Noul mecanism ar elimina aceste etape administrative, permițând achiziția directă a motorinei fără taxe.

Ministrul Agriculturii a subliniat că instituțiile statului trebuie să ofere sprijin fermierilor și producătorilor români pentru a putea continua producția de alimente, în special în perioadele în care activitatea lor este afectată de factori externi. Inițiativa face parte din eforturile de susținere a sectorului agricol și de reducere a costurilor suportate de agricultori.

„Nu doar că impactul pentru bugetul de stat este zero, dar fermierii vor fi scutiți și de birocrația depunerii documentelor pe baza cărora li se rambursează acciza la motorină și taxa pe valoare adăugată. Am spus-o și o repet: rolul nostru este să sprijinim fermierii și producătorii români să continue să producă alimente, mai ales în perioadele în care afacerile le sunt afectate de factori externi”, a conchis ministrul.

Postarea poate fi vizualizată aici.